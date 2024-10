CCTV+ : les missions diplomatiques chinoises organisent des réceptions à l'occasion de la fête nationale

PÉKIN, 2 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Les missions diplomatiques chinoises à travers le monde ont organisé des événements pour célébrer le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine avant la prochaine fête nationale, le 1er octobre.

L'ambassade de Chine en Corée du Nord a organisé vendredi une réception à l'occasion de la fête nationale, au cours de laquelle les invités ont fait part de leurs attentes quant à l'amélioration des relations bilatérales.



Kang Yun-sok, vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire suprême de Corée du Nord, s'est adressé à l'assemblée, souhaitant que le peuple chinois, sous la direction du Parti communiste chinois (PCC) avec le secrétaire général Xi Jinping à sa tête, fasse de plus grands progrès dans la construction de la Chine en un pays socialiste moderne à tous les égards.



L'ambassade de Chine au Cambodge a également organisé une réception vendredi à Phnom Penh.



Lors de cet événement, les invités cambodgiens ont fait l'éloge des contributions de la Chine à la paix et au développement régionaux et mondiaux, affirmant que leur pays est prêt à poursuivre l'amitié indéfectible avec la Chine afin d'apporter davantage de bénéfices aux deux pays et aux deux peuples.



Le vice-premier ministre cambodgien Hun Many a félicité le gouvernement et le peuple chinois à l'occasion de cet anniversaire et a formulé des vœux de développement et de prospérité pour la Chine.



Il a également fait l'éloge de l'initiative la Ceinture et la Route présentée par le président Xi Jinping, affirmant qu'elle est dans l'air du temps et qu'elle insuffle un nouvel élan à la coopération entre des pays ayant des avantages complémentaires.



L'ambassade de Chine en Afrique du Sud a organisé une réception jeudi, avec une exposition sur le développement et la culture traditionnelle de la Chine.



L'ambassade de Chine au Honduras a organisé vendredi une réception en présence d'officiels, dont le président du Congrès national du Honduras, Luis Redondo, et la vice-présidente du Honduras, Doris Gutierrez, et d'invités de tous horizons pour célébrer l'anniversaire de la Chine et l'amitié bilatérale.



Lors de la réception organisée jeudi par l'ambassade de Chine en Espagne, les invités ont salué le développement de la Chine et exprimé leur confiance dans la coopération bilatérale.



La mission chinoise auprès de l'UE et l'ambassade de Chine en Belgique ont organisé conjointement une réception à Bruxelles mercredi, au cours de laquelle les invités se sont déclarés prêts à renforcer les échanges et la coopération entre la Chine et l'UE afin de promouvoir les relations bilatérales.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=2gP8Iwc7XqI