CCTV+: Chinesische diplomatische Vertretungen geben Empfänge zum Nationalfeiertag

BEIJING, 2. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Chinesische diplomatische Vertretungen auf der ganzen Welt haben im Vorfeld des bevorstehenden Nationalfeiertags am 1. Oktober Veranstaltungen zur Feier des 75. Jahrestags der Gründung der Volksrepublik China durchgeführt.

Die chinesische Botschaft in Nordkorea gab am Freitag einen Empfang zum Nationalfeiertag, bei dem die Gäste ihre Erwartungen an eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen zum Ausdruck brachten.



Kang Yun-sok, stellvertretender Vorsitzender des Ständigen Ausschusses der Obersten Volksversammlung Nordkoreas, sprach auf der Veranstaltung und wünschte dem chinesischen Volk, dass es unter der Führung der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) mit Generalsekretär Xi Jinping an der Spitze größere Erfolge beim Aufbau Chinas zu einem modernen sozialistischen Land in jeder Hinsicht erzielen werde.



Auch die chinesische Botschaft in Kambodscha gab am Freitag einen Empfang in Phnom Penh.



Auf der Veranstaltung lobten die kambodschanischen Gäste die Beiträge Chinas zu Frieden und Entwicklung auf regionaler und globaler Ebene und erklärten, ihr Land sei bereit, die unerschütterliche Freundschaft mit China fortzusetzen, um den beiden Ländern und Völkern mehr Nutzen zu bringen.



Der kambodschanische Vizepremierminister Hun Many gratulierte der chinesischen Regierung und dem chinesischen Volk zu diesem Jahrestag und wünschte China weitere Entwicklung und Wohlstand.



Er lobte auch die von Präsident Xi Jinping ins Leben gerufene „Belt and Road Initiative" und sagte, sie entspreche dem Trend der Zeit und gebe der Zusammenarbeit zwischen Ländern, die sich in ihren Vorteilen ergänzen, neuen Schwung.



Die chinesische Botschaft in Südafrika gab am Donnerstag einen Empfang mit einer Ausstellung über die Entwicklung Chinas und seine traditionelle Kultur.



Die chinesische Botschaft in Honduras gab am Freitag einen Empfang, an dem Beamte, darunter der Präsident des honduranischen Nationalkongresses Luis Redondo und die Vizepräsidentin von Honduras Doris Gutierrez, sowie Gäste aus allen Gesellschaftsschichten teilnahmen, um das chinesische Jubiläum und die bilaterale Freundschaft zu feiern.



Bei einem Empfang der chinesischen Botschaft in Spanien am Donnerstag lobten die Gäste die Entwicklung Chinas und äußerten ihr volles Vertrauen in die bilaterale Zusammenarbeit.



Die chinesische Vertretung bei der EU und die chinesische Botschaft in Belgien gaben am Mittwoch einen gemeinsamen Empfang in Brüssel, bei dem die Gäste ihre Bereitschaft erklärten, den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen China und der EU zu stärken, um größere Fortschritte in den bilateralen Beziehungen zu erzielen.

