CCTV+: Berbagai Korps Diplomatik Tiongkok Gelar Acara Perayaan Hari Nasional

Kang Yun-sok, Vice Chairman, Standing Committee, Supreme People's Assembly, Korea Utara, turut menyampaikan sambutan di acara tersebut. Dia berharap, masyarakat Tiongkok di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok (CPC) bersama Sekretaris Jenderal Xi Jinping, akan membuat pencapaian yang lebih tinggi dalam membangun Tiongkok sebagai negara sosialis modern pada seluruh aspek.

Kedutaan Besar Tiongkok di Kamboja juga menggelar acara, Jumat lalu, di Phnom Penh.





Di acara tersebut, para tamu undangan di Kamboja memuji kontribusi Tiongkok terhadap perdamaian dan pembangunan regional serta global, dan berpandangan bahwa Kamboja siap mempertahankan hubungan erat dengan Tiongkok agar semakin bermanfaat bagi kedua negara ini dan rakyatnya.



Wakil Perdana Menteri Kamboja Hun Many ikut mengucapkan selamat kepada pemerintah dan rakyat Tiongkok, serta berharap bahwa Tiongkok mampu meningkatkan pembangunan dan kemakmuran bangsa.



Dia juga memuji Belt and Road Initiative yang digagas Presiden Xi Jinping. Menurutnya, Belt and Road Initiative telah sesuai dengan perkembangan zaman, serta membawa momentum kerja sama baru di antara berbagai negara dengan daya saing yang saling melengkapi.

Sementara, Kedutaan Besar di Afrika Selatan telah menggelar acara perayaan, Kamis lalu, dengan pameran yang menampilkan pembangunan dan kebudayaan tradisional Tiongkok.



Kedutaan Besar Tiongkok di Honduras mengadakan acara perayaan bersama para pejabat, termasuk Presiden Kongres Nasional Honduras Luis Redondo, serta Wakil Presiden Honduras Doris Gutierrez, bersama para tamu dari seluruh lapisan masyarakat untuk memperingati hari pendirian Tiongkok dan hubungan bilateral kedua negara.



Di acara yang digelar Kedutaan Besar Tiongkok di Spanyol, Kamis lalu, para tamu memuji pembangunan Tiongkok, serta menyuarakan optimisme atas kerja sama bilateral kedua negara.



Korps Diplomatik Tiongkok untuk Uni Eropa dan Kedutaan Besar Tiongkok di Belgia turut menggelar acara perayaan di Brussels, Rabu lalu. Di acara ini, para tamu menyatakan siap mempererat aktivitas pertukaran dan kerja sama Tiongkok dan Uni Eropa demi mencapai kemajuan yang lebih besar dalam hubungan bilateral.

