CCTV+: Quzhou celebra uma década do Ritual de Boas-Vindas à Primavera

Todo mês de fevereiro, moradores de vilarejos no leste da China reúnem-se em um salão ancestral centenário para saudar a chegada da primavera, um ritual sazonal que há muito tempo faz parte da vida local

PEQUIM, 7 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Uma cerimônia tradicional para celebrar o Início da Primavera, um dos Vinte e Quatro Termos Solares da China, ocorreu em 4 de fevereiro na Vila Miaoyan, em Quzhou, na província de Zhejiang. O evento foi realizado no histórico Salão Ancestral Wutong, comemorando o décimo aniversário da designação da Cerimônia do Início da Primavera de Jiuhua como Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO. Intitulada "A primavera desperta em Quzhou: onde a estação da China começa", a ocasião reuniu o costume ancestral com a celebração contemporânea.

A cerimônia começou com vinte e quatro badaladas de sino, acompanhadas por tambores, enquanto a bandeira do Início da Primavera era hasteada. Os moradores apresentaram dez oferendas cerimoniais, entre elas bolos de primavera e doces locais, a Gou Mang, o Deus da Primavera, simbolizando plenitude e boa sorte. Em seguida, realizou-se o ritual tradicional conhecido como "Açoitar o Boi da Primavera", que marca o início da época agrícola e expressa o desejo de um ano frutífero. As crianças distribuíram amendoins e doces para a multidão, trazendo um toque descontraído e alegre à cerimônia.

Wu Haigen, herdeiro cultural da cerimônia, destacou que suas origens remontam à Dinastia Song. Ele afirmou que o Salão Ancestral Wutong é o único templo na China dedicado exclusivamente a honrar o Deus da Primavera. "A cerimônia mantém a essência das tradições agrícolas de Jiangnan", disse Wu, "e rituais como chicotear o boi da primavera transmitem esperanças duradouras de abundância e prosperidade".

Nos últimos dez anos, Quzhou tem retomado esse patrimônio a cada ano. Paralelamente à cerimônia, um Salão de Exposição da Cultura do Início da Primavera foi inaugurado nas proximidades, e o ritual passou a ocupar um espaço na vida tanto dos visitantes da cidade quanto dos moradores locais. Essas medidas ajudaram a celebração local a ganhar reconhecimento nacional, não tanto como um evento organizado, mas como um momento sazonal em que a tradição é observada, compartilhada e transmitida.

À medida que a estação muda, Quzhou acompanha os ritmos de uma antiga tradição que continua a ser observada, acolhendo uma primavera que é historicamente significativa e ainda em pleno desdobramento no presente.

