CCTV+: legislatura nacional da China inicia sessão anual

PEQUIM, 6 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O 14º Congresso Nacional do Povo (CNP), a legislatura nacional da China, abriu sua quarta sessão no Grande Salão do Povo, em Pequim, na manhã de quinta-feira.

O presidente chinês Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) e presidente da Comissão Militar Central, além de outros líderes chineses, estiveram presentes na sessão de abertura, que contou com a participação de 2.765 deputados do Congresso Nacional do Povo.

O primeiro-ministro chinês Li Qiang apresentou, em nome do Conselho de Estado, o relatório de trabalho do governo para deliberação.

Durante a sessão, programada para ocorrer de 5 a 12 de março, os deputados do Congresso Nacional do Povo deliberarão sobre o relatório de trabalho do governo; examinarão o projeto de esboço do 15º Plano Quinquenal (2026–2030) para o desenvolvimento econômico e social nacional; analisarão o relatório sobre a implementação do plano de desenvolvimento econômico e social nacional de 2025 e o projeto de plano para 2026, bem como o projeto do plano de desenvolvimento econômico e social nacional para 2026; e examinarão o relatório sobre a execução dos orçamentos central e locais de 2025 e o projeto dos orçamentos central e locais para 2026.

Eles também deliberarão projetos de lei apresentados pelo Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo sobre a revisão do projeto de código ambiental; a revisão do projeto de lei sobre a promoção da unidade e do progresso entre os grupos étnicos; e a revisão do projeto de lei sobre o planejamento do desenvolvimento nacional.

Além disso, os deputados do Congresso Nacional do Povo deliberarão sobre o relatório de trabalho do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo; deliberarão sobre o relatório de trabalho do Supremo Tribunal Popular; deliberarão sobre o relatório de trabalho da Suprema Procuradoria Popular; e deliberarão sobre o relatório do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo acerca do trabalho de revisão e atualização das leis e do tratamento proposto para determinadas leis e decisões.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ej7ZEPdPsGQ

