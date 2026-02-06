CCTV+: Quzhou celebra una década de bienvenida a la primavera

Cada febrero, los habitantes del este de China se reúnen en un salón ancestral centenario para saludar la llegada de la primavera, un ritual estacional que forma parte de la vida local desde hace mucho tiempo

PEKÍN, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El 4 de febrero se celebró en la aldea de Miaoyan, Quzhou, provincia de Zhejiang, una ceremonia tradicional para dar la bienvenida a la primavera, uno de los veinticuatro términos solares de China. El evento se celebró en el histórico Salón Ancestral Wutong, en conmemoración del décimo aniversario de la designación de la Ceremonia de la Primavera de Jiuhua como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Bajo el título "El despertar de la primavera en Quzhou: donde comienza la temporada en China", la ocasión conectó las antiguas costumbres con la celebración contemporánea.

La ceremonia se inauguró con veinticuatro campanadas, acompañadas de tambores, mientras se izaba la bandera del Comienzo de la Primavera. Los aldeanos presentaron diez ofrendas ceremoniales, entre ellas pasteles de primavera y dulces locales, a Gou Mang, el Dios de la Primavera, simbolizando la plenitud y la buena fortuna. A continuación, se llevó a cabo el ritual tradicional conocido como "Azotar al Buey de la Primavera", que marcaba el inicio de la temporada agrícola y expresaba el deseo de un año fructífero. Los niños repartieron cacahuetes y dulces a la multitud, aportando un toque alegre al acto.

Wu Haigen, heredero cultural de la ceremonia, señaló que sus orígenes se remontan a la dinastía Song. Explicó que el Salón Ancestral Wutong es el único templo en China dedicado exclusivamente a honrar al Dios de la Primavera. "La ceremonia conserva la esencia de las tradiciones agrícolas de Jiangnan", afirmó Wu, "y rituales como azotar al buey de la primavera transmiten esperanzas perdurables de abundancia y prosperidad".

Durante la última década, Quzhou ha recurrido a este legado cada año. Junto a la ceremonia, se encuentra cerca una Sala de Exposiciones Culturales del Comienzo de la Primavera, y el ritual ha encontrado un lugar en la vida de los visitantes y lugareños de la ciudad. Estas medidas han contribuido a que la celebración local gane reconocimiento nacional, menos como un evento organizado, que como un momento estacional donde la tradición se observa, se comparte y se transmite.

Con el cambio de estación, Quzhou se mueve al ritmo de una antigua tradición que se sigue celebrando, dando la bienvenida a una primavera con un significado histórico que aún se desarrolla en el presente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2877602/1.jpg