CCTV+: Quzhou begeht zehn Jahre Ritual zur Begrüßung des Frühlings

Jeden Februar versammeln sich Dorfbewohner in Ostchina in einer jahrhundertealten Ahnenhalle, um die Ankunft des Frühlings zu begrüßen – ein saisonales Ritual, das seit Langem Teil des lokalen Lebens ist.

PEKING, 7. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Eine traditionelle Zeremonie zur Begrüßung des Frühlingsanfangs, einer der 24 Sonnenperioden Chinas, fand am 4. Februar im Dorf Miaoyan in Quzhou in der Provinz Zhejiang statt. Die Veranstaltung fand in der historischen Wutong-Ahnenhalle statt und markierte den zehnten Jahrestag der Aufnahme der Jiuhua-Zeremonie zum Frühlingsanfang in das immaterielle Kulturerbe der UNESCO. Unter dem Titel „Frühling erwacht in Quzhou: Wo Chinas Jahreszeit beginnt" verband der Anlass jahrhundertealte Bräuche mit zeitgenössischen Feierformen.

1

Die Zeremonie begann mit 24 Glockenschlägen, begleitet von Trommeln, als die Flagge zum Frühlingsanfang gehisst wurde. Dorfbewohner brachten zehn rituelle Opfergaben dar, darunter Frühlingskuchen und lokale Backwaren, für Gou Mang, den Gott des Frühlings, als Symbol für Vollständigkeit und Glück. Anschließend folgte das traditionelle Ritual des „Peitschens des Frühlingsochsen", das den Beginn der landwirtschaftlichen Saison signalisiert und den Wunsch nach einem ertragreichen Jahr ausdrückt. Kinder verteilten Erdnüsse und Süßigkeiten an die Menge und verliehen dem Geschehen eine heitere Note.

Wu Haigen, ein Traditionsträger der Zeremonie, erklärte, ihre Ursprünge reichten bis in die Song-Dynastie zurück. Er sagte, die Ahnenhalle Wutong sei der einzige Tempel in China, der ausschließlich der Verehrung des Frühlingsgottes gewidmet sei. „Die Zeremonie bewahrt den Kern der landwirtschaftlichen Traditionen Jiangnans", sagte Wu. „Rituale wie das Peitschen des Frühlingsochsen tragen die dauerhafte Hoffnung auf Fülle und Wohlstand weiter."

Seit zehn Jahren knüpft Quzhou jedes Jahr an dieses Erbe an. In der Nähe befindet sich inzwischen auch eine Ausstellungshalle zur Kultur des Frühlingsanfangs, und das Ritual hat seinen Platz im Leben der Besucher ebenso wie der Einheimischen gefunden. Diese Schritte haben dazu beigetragen, dass die lokale Tradition landesweit Anerkennung findet, weniger als organisierte Veranstaltung, sondern als saisonaler Moment, in dem Tradition beobachtet, geteilt und weitergegeben wird.

Mit dem Wechsel der Jahreszeit folgt Quzhou dem Rhythmus einer alten Tradition, die weiterhin gepflegt wird und einen Frühling willkommen heißt, der historisch bedeutsam ist sowie in der Gegenwart fortlebt.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2877602/1.jpg