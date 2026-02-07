CCTV+: 취저우, 입춘 맞이 의례 10주년 기념

매년 2월, 중국 동부의 한 마을 주민들은 수백 년 역사를 지닌 종사(宗祠)에 모여 봄의 도래를 맞이한다. 이는 오랫동안 지역 생활의 일부로 이어져 온 계절 의례이다.

베이징 2026년 2월 7일 /PRNewswire/ -- 중국의 24절기 가운데 하나인 입춘을 맞이하는 전통 의례가 2월 4일 저장성 취저우 먀오옌촌에서 열렸다. 이번 행사는 역사적인 우통 사당(Wutong Ancestral Hall)에서 진행됐으며, '주화 입춘 제례(Jiuhua Beginning of Spring Ceremony)'가 유네스코(UNESCO) 인류무형문화유산으로 등재된 지 10주년을 기념하는 자리이기도 했다. '취저우에서 깨어나는 봄: 중국의 계절이 시작되는 곳(Spring Awakens in Quzhou: Where China's Season Begins)'이라는 제목으로 열린 이번 행사는 고대의 관습과 현대적 축제를 조화롭게 선보였다.

의식은 북소리와 함께 종을 24차례 울리며 입춘 깃발을 게양하는 것으로 시작됐다. 주민들은 춘병과 지역 전통 과자 등 10가지 제물을 봄의 신인 구망(句芒)에게 올리며 완전함과 길운을 기원했다. 이어 '춘우타(春牛打)' 의례가 진행돼 농사의 시작을 알리고 풍년을 염원했다. 아이들은 관중에게 땅콩과 사탕을 나눠주며 행사에 한층 경쾌한 분위기를 더했다.

의례 전승자인 우하이건(Wu Haigen)씨는 이 전통의 기원이 송나라까지 거슬러 올라간다고 설명했다. 그는 오동 종사가 중국에서 유일하게 봄의 신만을 기리는 사당이라고 소개하며, "이 의식은 강남 지역의 농경 전통의 핵심을 유지하고 있으며, 춘우타와 같은 의례는 풍요와 번영에 대한 오랜 염원을 이어준다"고 말했다.

지난 10년간 취저우는 매년 이 유산을 되새겨 왔다. 의식과 더불어 인근에는 입춘 문화 전시관(Beginning of Spring Culture Exhibition Hall)이 조성됐고, 이 전통은 지역 주민뿐 아니라 방문객들의 삶 속에도 자연스럽게 스며들었다. 이러한 노력 덕분에 이 행사는 단순히 조직된 축제를 넘어 전통을 관찰하고 공유하며 계승하는 계절적 순간으로서 전국적 인지도를 얻게 됐다.

계절이 바뀌면서 취저우는 역사적으로 의미 있으면서도 현재에도 여전히 살아 숨 쉬는 봄을 맞이하며, 계속해서 지켜지고 있는 오래된 전통의 리듬에 맞춰 움직이고 있다.

