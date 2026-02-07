CCTV+ : Quzhou marque une décennie de rite de bienvenue du printemps

Chaque année, en février, les villageois de l'est de la Chine se réunissent dans une salle ancestrale, vieille de plusieurs siècles, pour saluer l'arrivée du printemps. Un rituel saisonnier qui, depuis longtemps, fait partie intégrante de la vie locale.

BEIJING, 7 février 2026 /PRNewswire/ -- Une cérémonie traditionnelle destinée à accueillir le début du printemps (l'un des vingt-quatre termes solaires en Chine) a eu lieu le 4 février dans le village de Miaoyan, à Quzhou, dans la province de Zhejiang. L'événement s'est déroulé dans la salle ancestrale de Wutong, en commémoration du dixième anniversaire de l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO de la cérémonie du début du printemps de Jiuhua. Intitulée « Le printemps s'éveille à Quzhou : le début de la saison en Chine », l'occasion de mettre en parallèle les coutumes anciennes et les célébrations contemporaines.

La cérémonie s'est ouverte par vingt-quatre coups de cloche, accompagnés de tambours et du hissage du drapeau marquant le début du printemps. Les villageois ont présenté dix offrandes cérémonielles, dont des gâteaux de printemps et des pâtisseries locales, à Gou Mang, le dieu du printemps, qui symbolise la plénitude et la bonne fortune. Le rituel traditionnel connu sous le nom de « Fouetter le bœuf de printemps » a ensuite eu lieu, signalant le début de la saison agricole et exprimant le souhait d'une année fructueuse. Des enfants ont distribué des cacahuètes et des bonbons à la foule, apportant ainsi une touche de gaieté à l'événement.

Wu Haigen, un héritier culturel de la cérémonie, a expliqué que ses origines remontent à la dynastie Song. Il a déclaré que la salle ancestrale de Wutong est le seul temple en Chine consacré exclusivement à la vénération du dieu du printemps. « La cérémonie préserve l'essence des traditions agricoles du Jiangnan », a déclaré M. Wu, « et les rituels tels que le fouettage du bœuf de printemps perpétuent les espoirs d'abondance et de prospérité ».

Depuis une dizaine d'années, Quzhou renoue chaque année avec cet héritage. En marge de la cérémonie, une salle d'exposition sur la culture du début du printemps se trouve aujourd'hui à proximité, ce rituel ayant ainsi trouvé sa place dans la vie des visiteurs de la ville comme dans celle des habitants. Ces mesures ont valu une reconnaissance nationale à cette célébration locale, moins en tant qu'événement organisé qu'en tant que moment saisonnier de respect, de partage et de transmission d'une tradition.

Au tournant de la saison, Quzhou se déplace aux rythmes d'une ancienne tradition qui se perpétue, accueillant un printemps à la fois significatif sur le plan historique et toujours ancré dans le présent.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2877602/1.jpg