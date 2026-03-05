CCTV+: tambores, dragões e dinastia: O vigésimo sexto Festival das Lanternas Qianlong acende o patrimônio vivo

PEQUIM, 5 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O Festival das Lanternas Qianlong, uma das principais tradições do Festival da Primavera no norte de Zhejiang, transformou os antigos becos da cidade de Qianyuan em pergaminhos vibrantes. Dragões de seda serpentearam pelas vielas de pedra e se elevaram sobre as multidões, arrancando aplausos dos espectadores. Jovens dançarinos de dragão e crianças artistas da Ópera de Pequim foram o centro das atenções. Esses jovens herdeiros assumiram a missão de preservar a cultura e provaram que a tradição prospera por meio das novas gerações.

