CCTV+ : tambours, dragons et dynastie : Le 26e festival des lanternes de Qianlong met en lumière le patrimoine vivant

PÉKIN, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le festival des lanternes de Qianlong, une des principales traditions de la fête du printemps dans le nord du Zhejiang, a transformé les anciennes ruelles de la ville de Qianyuan en parchemins vibrants. Des dragons de soie s'enroulent dans les ruelles de pierre et s'élèvent au-dessus des foules, suscitant les acclamations des spectateurs. Les jeunes danseurs de dragon et les enfants interprètes de l'opéra de Pékin ont occupé le devant de la scène. Ces jeunes héritiers ont repris le flambeau de la préservation culturelle et ont prouvé que la tradition se perpétuait à travers les nouvelles générations.

(Photo: Cai Jun)
(Photo: Cai Jun)

