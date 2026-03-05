CCTV+: Trommeln, Drachen und Dynastie: 26. Qianlong-Laternenfest feiert lebendiges Erbe

BEIJING, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Das Qianlong-Laternenfest, eine der wichtigsten Frühlingsfesttraditionen im nördlichen Zhejiang, verwandelte die alten Gassen von Qianyuan in Szenen, die an traditionelle chinesische Bildrollen erinnerten. Seidene Drachen schlängelten sich durch die steinernen Gassen und schwebten über den Menschenmassen, getragen vom Jubel der Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Mittelpunkt der Szenerie standen dabei jugendliche Drachentänzerinnen und -tänzer und Kinderdarsteller der Peking-Oper. Als junge Bewahrerinnen und Bewahrer des kulturellen Erbes führten sie die Tradition fort und zeigten damit, dass das Althergebrachte auch in neuen Generationen weiterleben kann.

(Photo: Cai Jun)

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2924616/image_5016366_32493389.jpg