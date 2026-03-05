CCTV+: Tambores, dragones y dinastía: el Festival número 26 de los Faroles de Qianlong rememora el patrimonio cultural

05 mar, 2026, 13:07 GMT

BEIJING, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Festival de los Faroles de Qianlong, la tradición más emblemática del Festival de Primavera en el norte de Zhejiang, transformó los antiguos callejones de Qianyuan en coloridos lienzos llenos de dinamismo. Dragones de seda serpentearon por los callejones empedrados y se alzaron sobre la multitud, lo que provocó ovaciones del público. Jóvenes bailarines del dragón y niños intérpretes de Ópera se lucieron en el escenario principal. Estos jóvenes herederos llevaron la antorcha de la preservación cultural y demostraron que la tradición sigue viva en las nuevas generaciones.

CCTV+: el Espectáculo de Faroles de Jinpinghu se inaugura con un recorrido nocturno inmersivo por el lago Este de Pinghu

CCTV+: el Espectáculo de Faroles de Jinpinghu se inaugura con un recorrido nocturno inmersivo por el lago Este de Pinghu

Al caer la tarde sobre Pinghu el 7 de febrero, los senderos junto al lago de la zona paisajística del lago Este comenzaron a llenarse de visitantes...
CCTV+: Quzhou marca una década de rituales de bienvenida a la primavera

CCTV+: Quzhou marca una década de rituales de bienvenida a la primavera

El 4 de febrero se celebró en la aldea de Miaoyan, en Quzhou, provincia de Zhejiang, una ceremonia tradicional para dar la bienvenida al comienzo de...
