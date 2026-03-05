CCTV+: Tambores, dragones y dinastía: el Festival número 26 de los Faroles de Qianlong rememora el patrimonio cultural

BEIJING, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Festival de los Faroles de Qianlong, la tradición más emblemática del Festival de Primavera en el norte de Zhejiang, transformó los antiguos callejones de Qianyuan en coloridos lienzos llenos de dinamismo. Dragones de seda serpentearon por los callejones empedrados y se alzaron sobre la multitud, lo que provocó ovaciones del público. Jóvenes bailarines del dragón y niños intérpretes de Ópera se lucieron en el escenario principal. Estos jóvenes herederos llevaron la antorcha de la preservación cultural y demostraron que la tradición sigue viva en las nuevas generaciones.

(Foto: Cai Jun) (PRNewsfoto/CCTV+)

FUENTE CCTV+