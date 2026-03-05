CCTV+: Tambores, dragones y dinastía: el 26º Festival de los Faroles de Qianlong enciende el patrimonio vivo

News provided by

CCTV+

Mar 05, 2026, 08:03 ET

PEKÍN, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Festival de los Faroles de Qianlong, una importante tradición del Festival de Primavera en el norte de Zhejiang, transformó los antiguos callejones de Qianyuan en vibrantes volutas. Dragones de seda se enroscaban por los callejones de piedra y se elevaban sobre la multitud, provocando vítores entre todos los espectadores. Jóvenes bailarines de dragones y niños artistas de la Ópera de Pekín ocuparon el centro del escenario. Estos jóvenes herederos tomaron la antorcha de la preservación cultural y demostraron que la tradición prospera a través de las nuevas generaciones.

Continue Reading
(Photo: Cai Jun)
(Photo: Cai Jun)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924616/image_5016366_32493389.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

CCTV+ : tambours, dragons et dynastie : Le 26e festival des lanternes de Qianlong met en lumière le patrimoine vivant

CCTV+ : tambours, dragons et dynastie : Le 26e festival des lanternes de Qianlong met en lumière le patrimoine vivant

Le festival des lanternes de Qianlong, une des principales traditions de la fête du printemps dans le nord du Zhejiang, a transformé les anciennes...
CCTV+: Trommeln, Drachen und Dynastie: 26. Qianlong-Laternenfest feiert lebendiges Erbe

CCTV+: Trommeln, Drachen und Dynastie: 26. Qianlong-Laternenfest feiert lebendiges Erbe

Das Qianlong-Laternenfest, eine der wichtigsten Frühlingsfesttraditionen im nördlichen Zhejiang, verwandelte die alten Gassen von Qianyuan in Szenen, ...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Entertainment

Entertainment

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Art

Art

News Releases in Similar Topics