CCTV+: Tambores, dragones y dinastía: el 26º Festival de los Faroles de Qianlong enciende el patrimonio vivo

PEKÍN, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Festival de los Faroles de Qianlong, una importante tradición del Festival de Primavera en el norte de Zhejiang, transformó los antiguos callejones de Qianyuan en vibrantes volutas. Dragones de seda se enroscaban por los callejones de piedra y se elevaban sobre la multitud, provocando vítores entre todos los espectadores. Jóvenes bailarines de dragones y niños artistas de la Ópera de Pekín ocuparon el centro del escenario. Estos jóvenes herederos tomaron la antorcha de la preservación cultural y demostraron que la tradición prospera a través de las nuevas generaciones.

(Photo: Cai Jun)

