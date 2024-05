CCTV+: Xi enfatiza laços familiares para o bem-estar das pessoas e da nação

PEQUIM, 14 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O presidente chinês, Xi Jinping, destacou em diversas ocasiões a tradição chinesa de fortes laços familiares, especialmente o cuidado materno, e sua importância para o bem-estar das pessoas e o desenvolvimento nacional.



Antes do Dia das Mães, que foi em 12 de maio deste ano, o China Media Group (CMG) publicou no sábado histórias contando comentários e citações do presidente chinês sobre a maternidade e o afeto familiar, para homenagear as virtudes tradicionais da nação chinesa.



Ao entregar as saudações do Festival da Primavera em 2015, Xi citou o poema "Canção do filho que se parte", de Meng Jiao, da Dinastia Tang (618-907), para explicar como a tradição de fortes laços familiares permanece inalterada ao longo da história.



"Dos fios que a mão da mãe tece, é feito uma veste para o filho que se parte. Semeado ponto por ponto antes de partir, com medo de que seu retorno seja adiado", citou Xi.



"A nação chinesa sempre valorizou a família e acalentou os laços familiares desde os tempos antigos", afirmou ele.



Em 2016, Xi apelou a esforços para melhorar a virtude e a civilidade nas famílias chinesas, de modo a criar uma base importante para o desenvolvimento nacional, o progresso e a harmonia social em uma conferência para homenagear famílias modelo em toda a China.



Ele disse que uma mãe gentil que educa os filhos de maneira obediente à família é uma das virtudes tradicionais da nação chinesa.



"A família não apenas fornece um lugar para o corpo físico residir, mas também é onde reside o coração das pessoas. Um país e uma nação só podem ter sucesso quando as suas famílias estão bem", afirmou Xi.



O presidente chinês sempre valorizou a família. Na reunião do Festival da Primavera de 2017, as palavras de Xi sobre a reunião familiar tocaram os corações de centenas de milhões de pessoas.



"As pessoas podem se dedicar ao trabalho, sacrificando o sono e as refeições, podem correr para lugares diferentes para ganhar a vida. No entanto, não devem se esquecer das conexões humanas genuínas, nem devem permitir que a distância separe essas conexões. No meio da agitação diária, não se deve esquecer das genuínas conexões humanas. Na busca incessante dia e noite, não se deve ignorar essas conexões", afirmou ele.



De um bom ambiente familiar, Xi, que vem do povo, nunca esquece a importância da felicidade pela qual dezenas de milhões de famílias lutam, pois destaca constantemente a família, a educação familiar e a tradição familiar.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=UK2buERrf_I

FONTE CCTV+