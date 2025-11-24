Cell Impact nommé fabricant européen de plaques d'écoulement de l'année

KARLSKOGA, Suède, 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Cell Impact vient d'être reconnu comme le fabricant européen de plaques d'écoulement de l'année 2025 par la publication industrielle Energy Tech Review.

Cette distinction, qui s'appuie sur les réactions des fabricants européens de piles à combustible et d'électrolyseurs, tient compte de deux facteurs essentiels : la technologie unique et brevetée Cell Impact Forming™ de l'entreprise, et sa ligne de production entièrement intégrée.

Cell Impact – Hydrogen fuel cells-based bipolar flow plates manufacturer of the year. View PDF 20251121 Press Release – Cell Impact named Europe’s flow plate manufacturer of the year

« Nous avons optimisé l'ensemble du processus (formage, découpe, soudage et tests d'étanchéité) pendant plusieurs années, et nous avons livré plus de 2,5 millions de plaques d'écoulement dans le cadre de 80 projets », déclare Daniel Vallin, CEO de Cell Impact.

Cell Impact a récemment annoncé un accord de coopération stratégique avec la société allemande Thyssenkrupp Automation Engineering, ainsi que le démarrage de la production de plaques d'écoulement continu pour un client en Amérique du Nord.

« Notre optimisme s'appuie sur le fait que jetons les bases de la transition énergétique mondiale », conclut Daniel Vallin.

À propos de Cell Impact

Cell Impact AB (publ) est un fournisseur mondial de plaques d'écoulement de pointe pour les fabricants de piles à combustible et d'électrolyseurs. La société a mis au point et a breveté une méthode unique pour le formage à grande vitesse, Cell Impact Forming™, qui est sensibleement plus évolutive et rentable que les méthodes de formage conventionnelles. Cell Impact Forming est une technologie respectueuse de l'environnement et ne consomme pas d'eau et très peu d'énergie électrique.

L'action Cell Impact est négociée sur le Nasdaq First North Growth Market et FNCA Sweden AB est le conseiller certifié de l'entreprise.

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2829805/Cell_Impact.pdf

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2829804/Cell_Impact_Award.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2816030/Cell_Impact_Logo.jpg