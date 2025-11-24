셀 임팩트, '올해의 유럽 플로우 플레이트 제조사'로 선정

칼스코가, 스웨덴, 2025년 11월 24일 /PRNewswire/ -- 셀 임팩트(Cell Impact)가 산업 전문 매체 '에너지 테크 리뷰(Energy Tech Review)'로부터 '2025 올해의 유럽 플레이트 제조사(Flow Plate Manufacturer of the Year in Europe 2025)'로 선정됐다.

유럽 연료전지 및 전해조 제조업체들의 피드백을 바탕으로 수여되는 이번 수상을 통해 셀 임팩트는 자사의 특허받은 독보적 기술인 셀 임팩트 포밍(Cell Impact Forming™)과 완전 통합형 생산라인이라는 두 가지 핵심 요소를 인정받았다.

Cell Impact – Hydrogen fuel cells-based bipolar flow plates manufacturer of the year. View PDF 20251121 Press Release – Cell Impact named Europe’s flow plate manufacturer of the year

다니엘 발린(Daniel Vallin) 셀 임팩트 CEO는 "우리는 지난 수년간 성형, 절단, 용접, 누설 시험에 이르는 전체 공정을 정교하게 다듬으면서 80개 프로젝트에 걸쳐 250만 개 이상의 플로우 플레이트를 공급해 왔다"고 말했다.

셀 임팩트는 최근 독일 티센크루프 오토메이션 엔지니어링(thyssenkrupp Automation Engineering)과 전략적 협력 협정을 체결했으며, 북미 고객사를 위한 플로우 플레이트 연속 생산 체제에 돌입했다고 밝혔다.

발린 CEO는 "우리가 글로벌 에너지 전환의 기반을 마련할 것으로 낙관하고 있다"고 덧붙였다.

셀 임팩트 소개

셀 임팩트(상장사)는 연료전지 및 전기분해기 제조업체에 첨단 플로우 플레이트를 공급하는 글로벌 기업이다. 기존 성형 방식에 비해 확장성과 비용 효율성이 현저히 뛰어난 고속 성형 기술인 셀 임팩트 포밍을 개발해 특허를 취득했다. 셀 임팩트 포밍은 물을 전혀 사용하지 않고 전력 소모도 극히 적은 친환경 성형 기술이다.

셀 임팩트의 주식은 나스닥 퍼스트 노스 그로스 시장(Nasdaq First North Growth Market)에 상장되어 있으며, FNCA 스웨덴(FNCA Sweden AB)은 이 회사의 공인 자문사(CA)를 맡고 있다.

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2829805/Cell_Impact.pdf

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2829804/Cell_Impact_Award.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2816030/Cell_Impact_Logo.jpg

