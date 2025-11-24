Cell Impact nombrado fabricante de placas de flujo del año en Europa

Nov 24, 2025

KARLSKOGA, Suecia, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cell Impact ha sido reconocido como Fabricante de placas de flujo del año en Europa 2025 por la publicación industrial Energy Tech Review.

El premio, basado en los comentarios de los fabricantes europeos de pilas de combustible y electrolizadores, refleja dos factores clave: la tecnología Cell Impact Forming™ exclusiva y patentada de la empresa y su línea de producción totalmente integrada.

"Hemos perfeccionado todo el proceso (formación, corte, soldadura y pruebas de fugas) durante varios años, entregando más de 2,5 millones de placas de flujo en 80 proyectos", afirmó Daniel Vallin, consejero delegado de Cell Impact.

Recientemente, Cell Impact anunció un acuerdo de cooperación estratégica con la empresa alemana thyssenkrupp Automation Engineering, así como el inicio de la producción de placas de flujo continuo para un cliente en América del Norte.

"Somos optimistas mientras sentamos las bases para la transición energética global", concluyó Daniel Vallin.

Acerca de Cell Impact

Cell Impact AB (publ) es un proveedor global de placas de flujo avanzadas para fabricantes de celdas de combustible y electrolizadores. La compañía ha desarrollado y patentado un método único de conformado a alta velocidad, Cell Impact Forming™, que es significativamente más escalable y rentable que los métodos de conformado convencionales. Cell Impact Forming es una tecnología de conformado ecológica que no consume agua y consume muy poca energía eléctrica.

Las acciones de Cell Impact cotizan en Nasdaq First North Growth Market y FNCA Sweden AB es el asesor certificado (CA) de la empresa.

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2829805/Cell_Impact.pdf
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829804/Cell_Impact_Award.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2816030/Cell_Impact_Logo.jpg

