셀레브라이트, 투자자 콘퍼런스 참가 일정 발표

버지니아 타이슨스 코너 및 이스라엘 페타티크바, 2026년 5월 8일 /PRNewswire/ -- 글로벌 AI 기반 디지털 수사 및 정보 솔루션 분야를 선도하는 기업 셀레브라이트(Celebrite) (나스닥: CLBT)가 오늘 5월과 6월에 개최되는 아래 투자자 콘퍼런스에 연이어 참가할 계획이라고 5월 8일 발표했다.

일자: 2026년 5월 18일 콘퍼런스: J.P. Morgan 2026 글로벌 기술, 미디어 및 통신 콘퍼런스(J.P. Morgan 2026 Global Technology, Media and Communications Conference_ 발표 시각: 오후 3시 30분 (미국 동부 표준시) 형식: 대담 셀레브라이트 임원: 토마스 호건(Thomas Hogan) 최고경영자 데이비드 바터(David Barter) 최고재무책임자 로니 피알코프(Roni Fialkov) 글로벌 재무 담당 수석 부사장 행사 URL: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/jp-morgan-2026-global-technology-media-and-communications-conference 웹캐스트 URL: https://jpmorgan.metameetings.net/events/tmc26/sessions/318713-cellebrite-di-ltd/webcast/public



일자: 2026년 5월 27일 콘퍼런스: TD 코웬 52차 연례 기술, 미디어 및 통신 콘퍼런스(TD Cowen 52nd Annual Technology, Media & Telecom Conference) 발표 시각: 오전 11시 25분 (미국 동부 표준시) 형식: 대담 셀레브라이트 임원: 데이비드 바터 최고재무책임자 앤드류 크레이머(Andrew Kramer) 투자자 관계 부사장 행사 URL: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/td-cowen-annual-tmt-conference 웹캐스트 URL: https://event.summitcast.com/view/GSXkFLqLwmvLB7AnnUj3ti/guest_book?session_id=jr2gGDQmKRcqW3U3DaXeCT



일자: 2026년 5월 28일 콘퍼런스: 크레이그-할럼 기관 투자자 콘퍼런스(Craig-Hallum Institutional Investor Conference) 형식: 1:1 미팅만 가능 셀레브라이트 임원: 데이비드 바터, 최고재무책임자 앤드류 크레이머 투자자 관계 부사장

일자: 2026년 6월 3일 콘퍼런스: 윌리엄 블레어 46차 연례 성장 콘퍼런스(William Blair 46th Annual Growth Conference) 발표 시각: 오전 11시 40분 (미국 동부 표준시) 형식: 대담 행사 URL: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/william-blair-46th-annual-growth-conference 웹캐스트 URL: https://event.summitcast.com/view/DTqswnj6gGSWZ7ywFcvpAo/guest_book?session_id=BXndAorr67BsBSqKdDpCQP 셀레브라이트 임원: 데이비드 바터, 최고재무책임자 앤드류 크레이머, 투자자 관계 부사장



일시: 2026년 6월 10일 콘퍼런스: 미즈호 테크놀로지 콘퍼런스 2026(Mizuho Technology Conference 2026) 발표 시각: 오전 10시 50분 (미국 동부 표준시) 형식: 1:1 미팅만 가능 셀레브라이트 임원: 데이비드 바터 최고재무책임자 앤드류 크레이머 투자자 관계 부사장



일자: 2026년 6월 11일 콘퍼런스: D.A. 데이비슨 2026 기술 및 소비자 콘퍼런스 형식: 1:1 미팅만 가능 셀레브라이트 임원: 데이비드 바터, 최고재무책임자 앤드류 크레이머, 투자자 관계 부사장

대담과 경영진 프레젠테이션 웹캐스트는 https://investors.cellebrite.com/events-presentations 내 셀레브라이트투자자 관계 마이크로사이트의 이벤트 섹션에서 확인할 수 있다.

셀레브라이트 소개

셀레브라이트(Nasdaq: CLBT)는 글로벌 디지털 수사 및 정보 솔루션 분야를 선도하는 기업으로 지역사회, 국가 및 기업을 보호하는 것을 사명으로 삼고 있다. 전 세계 7,000여 법 집행 기관, 국방 및 정보 기관, 기업들이 셀레브라이트의 AI 기반 소프트웨어 포트폴리오를 신뢰하며, 이를 통해 법의학적으로 신뢰할 수 있는 디지털 데이터에 더 쉽게 접근하고 이를 실질적으로 활용할 수 있게 됐다. 고객들은 셀레브라이트의 기술 덕분에 매년 약 300만 건의 법적 수사의 속도를 높이고 국가 안보를 강화하며, 운영 효율성과 효과성을 제고하고, 첨단 모바일 조사 및 애플리케이션 보안을 실현하고 있다. 클라우드, 온프레미스 및 하이브리드 배포 방식으로 제공되는 셀레브라이트의 기술은 전 세계 고객이 임무를 수행하고, 공공 안전을 강화하며, 데이터 프라이버시를 보호할 수 있도록 돕고 있다. 자세한 사항은 www.cellebrite.com 및 https://investors.cellebrite.com/investors, 소셜 미디어(@Cellebrite)에서 확인할 수 있다.

투자자 관계

앤드류 크레이머

투자자 관계 부사장

[email protected]

+1 973.206.7760

미디어

빅터 쿠퍼(Victor Cooper)

기업 커뮤니케이션 및 콘텐츠 운영 담당 수석 이사

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+1 404.804.5910

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SOURCE Cellebrite