Cellebrite ประกาศเข้าร่วมงานประชุมนักลงทุนที่กำลังจะจัดขึ้น
08 May, 2026, 20:30 CST
ไทสันส์คอร์เนอร์, เวอร์จิเนีย และ เปตาห์ ติกวา, อิสราเอล, 8 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทมีแผนเข้าร่วมงานประชุมนักลงทุนต่อไปนี้ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน:
|
วันที่:
|
18 พฤษภาคม 2569
|
งานประชุม:
|
J.P. Morgan 2026 Global Technology, Media and Communications Conference (การประชุมเทคโนโลยี สื่อ และการสื่อสารระดับโลก)
|
เวลาการนำเสนอ:
|
15.30 น. เวลาตะวันออก (ET)
|
รูปแบบ:
|
การสนทนาแบบ Fireside Chat
|
ผู้บริหาร Cellebrite:
|
Thomas Hogan ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
David Barter ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
Roni Fialkov รองประธานอาวุโส ฝ่ายการเงินระดับโลก
|
ลิงก์งาน:
|
https://investors.cellebrite.com/events/event-details/jp-morgan-2026-global-technology-media-and-communications-conference
|
ลิงก์รับชม:
|
https://jpmorgan.metameetings.net/events/tmc26/sessions/318713-cellebrite-di-ltd/webcast/public
|
วันที่:
|
27 พฤษภาคม 2569
|
งานประชุม:
|
TD Cowen 52nd Annual Technology, Media & Telecom Conference (การประชุมเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคมประจำปี)
|
เวลาการนำเสนอ:
|
11.25 น. เวลาตะวันออก (ET)
|
รูปแบบ:
|
การสนทนาแบบ Fireside Chat
|
ผู้บริหาร Cellebrite:
|
David Barter ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
Andrew Kramer รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
|
ลิงก์งาน:
|
https://investors.cellebrite.com/events/event-details/td-cowen-annual-tmt-conference
|
ลิงก์รับชม:
|
https://event.summitcast.com/view/GSXkFLqLwmvLB7AnnUj3ti/guest_book?session_id=jr2gGDQmKRcqW3U3DaXeCT
|
วันที่:
|
28 พ.ค. 2569
|
งานประชุม:
|
Craig-Hallum Institutional Investor Conference (การประชุมนักลงทุนสถาบัน)
|
รูปแบบ:
|
การประชุมแบบตัวต่อตัว (1x1)
|
ผู้บริหาร Cellebrite:
|
David Barter ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
Andrew Kramer รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
|
วันที่:
|
3 มิถุนายน 2569
|
งานประชุม:
|
William Blair 46th Annual Growth Conference (การประชุมการเติบโตประจำปี)
|
เวลาการนำเสนอ:
|
11.40 น. เวลาตะวันออก (ET)
|
รูปแบบ:
|
การสนทนาแบบ Fireside Chat
|
ลิงก์งาน:
|
https://investors.cellebrite.com/events/event-details/william-blair-46th-annual-growth-conference
|
ลิงก์รับชม:
|
https://event.summitcast.com/view/DTqswnj6gGSWZ7ywFcvpAo/guest_book?session_id=BXndAorr67BsBSqKdDpCQP
|
ผู้บริหาร Cellebrite:
|
David Barter ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
Andrew Kramer รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
|
วันที่:
|
10 มิถุนายน 2569
|
งานประชุม:
|
Mizuho Technology Conference 2026 (การประชุมเทคโนโลยี)
|
เวลาการนำเสนอ:
|
10.50 น. เวลาตะวันออก (ET)
|
รูปแบบ:
|
การประชุมแบบตัวต่อตัว (1x1)
|
ผู้บริหาร Cellebrite:
|
David Barter ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
Andrew Kramer รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
|
วันที่:
|
11 มิถุนายน 2569
|
งานประชุม:
|
D.A. Davidson 2026 Technology & Consumer Conference (การประชุมเทคโนโลยีและผู้บริโภค)
|
รูปแบบ:
|
การประชุมแบบตัวต่อตัว (1x1)
|
ผู้บริหาร Cellebrite:
|
David Barter ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
Andrew Kramer รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
รับชมการถ่ายทอดสด (webcast) สำหรับช่วงการสนทนาแบบ Fireside Chat และการนำเสนอของผู้บริหารได้ในส่วนกิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของ Cellebrite ที่: https://investors.cellebrite.com/events-presentations
เกี่ยวกับ Cellebrite
พันธกิจของ Cellebrite (Nasdaq: CLBT) คือการปกป้องคุ้มครองชุมชน ประเทศชาติ และธุรกิจต่าง ๆ ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัล มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรป้องกันประเทศและข่าวกรอง และองค์กรธุรกิจกว่า 7,000 แห่งทั่วโลกไว้วางใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Cellebrite เพื่อทำให้ข้อมูลดิจิทัลที่มีความถูกต้องทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง เทคโนโลยีของ Cellebrite ช่วยให้ลูกค้าเร่งการสืบสวนที่กฎหมายรับรองเกือบ 3 ล้านคดีต่อปี เสริมสร้างความมั่นคงของอธิปไตย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเปิดใช้งานการวิจัยบนมือถือและความปลอดภัยของแอปพลิเคชันขั้นสูง โดยเทคโนโลยีของ Cellebrite มีให้ใช้งานได้บนคลาวด์ระบบภายในองค์กร และการใช้งานแบบไฮบริด ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกพัฒนาพันธกิจของตนให้ก้าวหน้า ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.cellebrite.com และ https://investors.cellebrite.com และติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย
นักลงทุนสัมพันธ์
Andrew Kramer
รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
[email protected]
+1 973.206.7760
สื่อมวลชน
Jackie Labrecque
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์คอนเทนต์และปฏิบัติการ
[email protected]
+1 404.804.5910
