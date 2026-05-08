Cellebrite、今後の投資家向けカンファレンスへの参加を発表

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Cellebrite

08 5月, 2026, 21:30 JST

バージニア州タイソンズコーナー、ペタク・チクヴァ（イスラエル）, 2026年5月8日 /PRNewswire/ -- AIを活用したデジタル調査およびインテリジェンス・ソリューションの世界的リーダーであるCellebrite DI Ltd. （NASDAQ：CLBT）は、5月と6月に以下の投資家向けカンファレンスに参加する予定であることを発表しました。

日付：

2026年5月18日

会議名：

J.P. Morgan 2026 Global Technology, Media and Communications Conference

発表時間

午後3時30分（東部標準時）

形式：

ファイヤーサイド・チャット

Cellebriteの幹部：   

Thomas Hogan、最高経営責任者（CEO）

David Barter、最高財務責任者（CFO）

Roni Fialkov、グローバル・ファイナンス担当シニア・バイス・プレジデント

イベントURL：

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/jp-morgan-2026-global-technology-media-and-communications-conference

ウェブキャストのURL

https://jpmorgan.metameetings.net/events/tmc26/sessions/318713-cellebrite-di-ltd/webcast/public


日付：

2026年5月27日

会議名：

TD Cowen 52nd Annual Technology, Media & Telecom Conference

発表時間：

午前11時25分（東部標準時）

形式

ファイヤーサイド・チャット

Cellebriteの幹部： 

David Barter、最高財務責任者（CFO）

Andrew Kramer、インベスター・リレーションズ担当バイスプレジデント

イベントURL：

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/td-cowen-annual-tmt-conference

ウェブキャストのURL

https://event.summitcast.com/view/GSXkFLqLwmvLB7AnnUj3ti/guest_book?session_id=jr2gGDQmKRcqW3U3DaXeCT



日付：

2026年5月28日

会議名：

Craig-Hallum Institutional Investor Conference

形式

1x1ミーティングのみ

Cellebriteの幹部： 

David Barter、最高財務責任者（CFO）

Andrew Kramer、インベスター・リレーションズ担当バイスプレジデント

日付：

2026年6月3日

会議名：

William Blair 46th Annual Growth Conference

発表時間：

午前11時40分（東部標準時）

形式

ファイヤーサイド・チャット

イベントURL：

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/william-blair-46th-annual-growth-conference

ウェブキャストのURL

https://event.summitcast.com/view/DTqswnj6gGSWZ7ywFcvpAo/guest_book?session_id=BXndAorr67BsBSqKdDpCQP

Cellebriteの幹部： 

David Barter、最高財務責任者（CFO）

Andrew Kramer、インベスター・リレーションズ担当バイスプレジデント


日付：

2026年6月10日

会議名：

Mizuho Technology Conference 2026

発表時間：

午前10時50分（東部標準時）

形式

1x1ミーティングのみ

Cellebriteの幹部： 

David Barter、最高財務責任者（CFO）

Andrew Kramer、インベスター・リレーションズ担当バイスプレジデント


日付：

2026年6月11日

会議名：

D.A. Davidson 2026 Technology & Consumer Conference

形式

1x1ミーティングのみ

Cellebriteの幹部： 

David Barter、最高財務責任者（CFO）

Andrew Kramer、インベスター・リレーションズ担当バイスプレジデント

ファイヤーサイドチャットおよび経営陣によるプレゼンテーションのウェブキャストへのアクセスは、Cellebriteの投資家向け広報マイクロサイト内のイベントセクション（https://investors.cellebrite.com/events-presentations ）でご覧いただけます。

Cellebriteについて 
CellebriteNasdaqCLBT）のミッションは、デジタル捜査およびインテリジェンスソリューション分野におけるグローバルリーダーとして、コミュニティ、国家、そして企業を保護することです。世界中の7,000を超える法執行機関、防衛機関、情報機関、企業が、CellebriteAI搭載ソフトウェアポートフォリオを信頼し、法科学的に信頼性の高いデジタルデータを、よりアクセスしやすく、かつ実用的に活用できるようにしています。Cellebriteのテクノロジーは、顧客が年間約300万件の法的に認可された捜査を加速させ、国家主権に関わるセキュリティを強化するとともに、業務の有効性と効率性を高め、高度なモバイルリサーチおよびアプリケーションセキュリティを実現できるようにします。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドの各導入形態で提供されるCellebriteのテクノロジーは、世界中の顧客が自らのミッションを推進し、公共の安全を高め、データプライバシーを保護できるようにします。詳細については、www.cellebrite.comおよびhttps://investors.cellebrite.comをご覧ください。また、ソーシャルメディア@Cellebriteもご利用ください。

インベスター・リレーションズ
Andrew Kramer
インベスター・リレーションズ担当バイスプレジデント
[email protected]
+1 973.206.7760

メディア 
Victor Cooper
コーポレートコミュニケーション＋コンテンツ運営担当シニアディレクター
[email protected]
+1 404.804.5910

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/Cellebrite_Logo.jpg

SOURCE Cellebrite

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