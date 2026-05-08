Cellebrite、今後の投資家向けカンファレンスへの参加を発表

バージニア州タイソンズコーナー、ペタク・チクヴァ（イスラエル）, 2026年5月8日 /PRNewswire/ -- AIを活用したデジタル調査およびインテリジェンス・ソリューションの世界的リーダーであるCellebrite DI Ltd. （NASDAQ：CLBT）は、5月と6月に以下の投資家向けカンファレンスに参加する予定であることを発表しました。

日付： 2026年5月18日 会議名： J.P. Morgan 2026 Global Technology, Media and Communications Conference 発表時間 午後3時30分（東部標準時） 形式： ファイヤーサイド・チャット Cellebriteの幹部： Thomas Hogan、最高経営責任者（CEO） David Barter、最高財務責任者（CFO） Roni Fialkov、グローバル・ファイナンス担当シニア・バイス・プレジデント イベントURL： https://investors.cellebrite.com/events/event-details/jp-morgan-2026-global-technology-media-and-communications-conference ウェブキャストのURL https://jpmorgan.metameetings.net/events/tmc26/sessions/318713-cellebrite-di-ltd/webcast/public



日付： 2026年5月27日 会議名： TD Cowen 52nd Annual Technology, Media & Telecom Conference 発表時間： 午前11時25分（東部標準時） 形式 ファイヤーサイド・チャット Cellebriteの幹部： David Barter、最高財務責任者（CFO） Andrew Kramer、インベスター・リレーションズ担当バイスプレジデント イベントURL： https://investors.cellebrite.com/events/event-details/td-cowen-annual-tmt-conference ウェブキャストのURL https://event.summitcast.com/view/GSXkFLqLwmvLB7AnnUj3ti/guest_book?session_id=jr2gGDQmKRcqW3U3DaXeCT



日付： 2026年5月28日 会議名： Craig-Hallum Institutional Investor Conference 形式 1x1ミーティングのみ Cellebriteの幹部： David Barter、最高財務責任者（CFO） Andrew Kramer、インベスター・リレーションズ担当バイスプレジデント

日付： 2026年6月3日 会議名： William Blair 46th Annual Growth Conference 発表時間： 午前11時40分（東部標準時） 形式 ファイヤーサイド・チャット イベントURL： https://investors.cellebrite.com/events/event-details/william-blair-46th-annual-growth-conference ウェブキャストのURL https://event.summitcast.com/view/DTqswnj6gGSWZ7ywFcvpAo/guest_book?session_id=BXndAorr67BsBSqKdDpCQP Cellebriteの幹部： David Barter、最高財務責任者（CFO） Andrew Kramer、インベスター・リレーションズ担当バイスプレジデント



日付： 2026年6月10日 会議名： Mizuho Technology Conference 2026 発表時間： 午前10時50分（東部標準時） 形式 1x1ミーティングのみ Cellebriteの幹部： David Barter、最高財務責任者（CFO） Andrew Kramer、インベスター・リレーションズ担当バイスプレジデント



日付： 2026年6月11日 会議名： D.A. Davidson 2026 Technology & Consumer Conference 形式 1x1ミーティングのみ Cellebriteの幹部： David Barter、最高財務責任者（CFO） Andrew Kramer、インベスター・リレーションズ担当バイスプレジデント

ファイヤーサイドチャットおよび経営陣によるプレゼンテーションのウェブキャストへのアクセスは、Cellebriteの投資家向け広報マイクロサイト内のイベントセクション（https://investors.cellebrite.com/events-presentations ）でご覧いただけます。

Cellebriteについて

Cellebrite（Nasdaq：CLBT）のミッションは、デジタル捜査およびインテリジェンスソリューション分野におけるグローバルリーダーとして、コミュニティ、国家、そして企業を保護することです。世界中の7,000を超える法執行機関、防衛機関、情報機関、企業が、CellebriteのAI搭載ソフトウェアポートフォリオを信頼し、法科学的に信頼性の高いデジタルデータを、よりアクセスしやすく、かつ実用的に活用できるようにしています。Cellebriteのテクノロジーは、顧客が年間約300万件の法的に認可された捜査を加速させ、国家主権に関わるセキュリティを強化するとともに、業務の有効性と効率性を高め、高度なモバイルリサーチおよびアプリケーションセキュリティを実現できるようにします。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドの各導入形態で提供されるCellebriteのテクノロジーは、世界中の顧客が自らのミッションを推進し、公共の安全を高め、データプライバシーを保護できるようにします。詳細については、www.cellebrite.comおよびhttps://investors.cellebrite.comをご覧ください。また、ソーシャルメディア@Cellebriteもご利用ください。

インベスター・リレーションズ

Andrew Kramer

インベスター・リレーションズ担当バイスプレジデント

[email protected]

+1 973.206.7760

メディア

Victor Cooper

コーポレートコミュニケーション＋コンテンツ運営担当シニアディレクター

[email protected]

+1 404.804.5910

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/Cellebrite_Logo.jpg

SOURCE Cellebrite