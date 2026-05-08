Cellebrite anuncia su participación en las próximas conferencias para inversionistas

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Cellebrite

08 may, 2026, 12:30 GMT

TYSONS CORNER, Virginia y PETAH TIKVA, Israel, 8 de mayo de 2026  /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT), líder mundial en soluciones de inteligencia e investigación digital impulsadas por IA, anunció hoy que la empresa tiene programado participar en las siguientes conferencias para inversionistas en mayo y junio:

Fecha:

18 de mayo de 2026

Conferencia:

Conferencia Mundial de Tecnología, Medios y Comunicaciones de J.P. Morgan 2026

Hora de la presentación

3:30 p. m. hora del este

Formato:

Charla informal

Ejecutivos de Cellebrite:

Thomas Hogan, director ejecutivo

David Barter, director financiero

Roni Fialkov, vicepresidente sénior de Finanzas Globales

URL del evento:

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/jp-morgan-2026-global-technology-media-and-communications-conference

URL de la transmisión web:

https://jpmorgan.metameetings.net/events/tmc26/sessions/318713-cellebrite-di-ltd/webcast/public


Fecha:

27 de mayo de 2026

Conferencia:

TD Cowen 52.a Conferencia Anual de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones

Hora de la presentación:

11:25 a. m. Hora del este

Formato:

Charla informal

Ejecutivos de Cellebrite:

David Barter, director financiero

Andrew Kramer, vicepresidente de Relaciones con Inversionistas

URL del evento:

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/td-cowen-annual-tmt-conference

URL de la transmisión web:

https://event.summitcast.com/view/GSXkFLqLwmvLB7AnnUj3ti/guest_book?session_id=jr2gGDQmKRcqW3U3DaXeCT


Fecha:

28 de mayo de 2026

Conferencia:

Conferencia de Inversionistas Institucionales de Craig-Hallum

Formato:

Solo reuniones 1x1

Ejecutivos de Cellebrite:

David Barter, director financiero

Andrew Kramer, vicepresidente de Relaciones con Inversionistas

Fecha:

3 de junio de 2026

Conferencia:

William Blair 46.a Conferencia Anual de Crecimiento

Hora de la presentación:

11:40 a. m. Hora del este

Formato:

Charla informal

URL del evento:

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/william-blair-46th-annual-growth-conference

URL de la transmisión web:

https://event.summitcast.com/view/DTqswnj6gGSWZ7ywFcvpAo/guest_book?session_id=BXndAorr67BsBSqKdDpCQP

Ejecutivos de Cellebrite:

David Barter, director financiero

Andrew Kramer, vicepresidente de Relaciones con Inversionistas


Fecha:

10 de junio de 2026

Conferencia:

Conferencia de Tecnología Mizuho 2026

Hora de la presentación:

10:50 a. m. Hora del este

Formato:

Solo reuniones 1x1

Ejecutivos de Cellebrite:

David Barter, director financiero

Andrew Kramer, vicepresidente de Relaciones con Inversionistas


Fecha:

11 de junio de 2026

Conferencia:

Conferencia de Tecnología y Consumo de D.A. Davidson 2026

Formato:

Solo reuniones 1x1

Ejecutivos de Cellebrite:

David Barter, director financiero

Andrew Kramer, vicepresidente de Relaciones con Inversionistas

El acceso a las transmisiones web de las charlas informales y a la presentación de la gerencia está disponible en la sección de eventos dentro del micrositio de relaciones con inversionistas de Cellebrite en https://investors.cellebrite.com/events-presentations.

Acerca de Cellebrite
La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a las comunidades, las naciones y las empresas como líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital. Más de 7.000 organismos policiales, organizaciones de defensa e inteligencia y empresas de todo el mundo confían en la cartera de software con inteligencia artificial de Cellebrite para que los datos digitales forenses sean más accesibles y útiles. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar casi 3 millones de investigaciones sancionadas legalmente al año, mejorar la seguridad de la soberanía, elevar la eficacia y la eficiencia operativas y permitir una investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible a través de la nube, en las instalaciones del cliente e implementaciones híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes en todo el mundo avanzar en sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com y https://investors.cellebrite.com y encuéntrenos en redes sociales como @Cellebrite.

Relaciones con Inversionistas
Andrew Kramer
Vicepresidente de Relaciones con Inversionistas
[email protected]
+1 973.206.7760

Medios
Victor Cooper
Director sénior de Comunicaciones Corporativas y Operaciones de Contenido
[email protected]
+1 404.804.5910

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/Cellebrite_Logo.jpg

FUENTE Cellebrite

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