Cellebrite anuncia su participación en las próximas conferencias para inversionistas

TYSONS CORNER, Virginia y PETAH TIKVA, Israel, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT), líder mundial en soluciones de inteligencia e investigación digital impulsadas por IA, anunció hoy que la empresa tiene programado participar en las siguientes conferencias para inversionistas en mayo y junio:

Fecha: 18 de mayo de 2026 Conferencia: Conferencia Mundial de Tecnología, Medios y Comunicaciones de J.P. Morgan 2026 Hora de la presentación 3:30 p. m. hora del este Formato: Charla informal Ejecutivos de Cellebrite: Thomas Hogan, director ejecutivo David Barter, director financiero Roni Fialkov, vicepresidente sénior de Finanzas Globales URL del evento: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/jp-morgan-2026-global-technology-media-and-communications-conference URL de la transmisión web: https://jpmorgan.metameetings.net/events/tmc26/sessions/318713-cellebrite-di-ltd/webcast/public



Fecha: 27 de mayo de 2026 Conferencia: TD Cowen 52.a Conferencia Anual de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones Hora de la presentación: 11:25 a. m. Hora del este Formato: Charla informal Ejecutivos de Cellebrite: David Barter, director financiero Andrew Kramer, vicepresidente de Relaciones con Inversionistas URL del evento: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/td-cowen-annual-tmt-conference URL de la transmisión web: https://event.summitcast.com/view/GSXkFLqLwmvLB7AnnUj3ti/guest_book?session_id=jr2gGDQmKRcqW3U3DaXeCT



Fecha: 28 de mayo de 2026 Conferencia: Conferencia de Inversionistas Institucionales de Craig-Hallum Formato: Solo reuniones 1x1 Ejecutivos de Cellebrite: David Barter, director financiero Andrew Kramer, vicepresidente de Relaciones con Inversionistas

Fecha: 3 de junio de 2026 Conferencia: William Blair 46.a Conferencia Anual de Crecimiento Hora de la presentación: 11:40 a. m. Hora del este Formato: Charla informal URL del evento: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/william-blair-46th-annual-growth-conference URL de la transmisión web: https://event.summitcast.com/view/DTqswnj6gGSWZ7ywFcvpAo/guest_book?session_id=BXndAorr67BsBSqKdDpCQP Ejecutivos de Cellebrite: David Barter, director financiero Andrew Kramer, vicepresidente de Relaciones con Inversionistas



Fecha: 10 de junio de 2026 Conferencia: Conferencia de Tecnología Mizuho 2026 Hora de la presentación: 10:50 a. m. Hora del este Formato: Solo reuniones 1x1 Ejecutivos de Cellebrite: David Barter, director financiero Andrew Kramer, vicepresidente de Relaciones con Inversionistas



Fecha: 11 de junio de 2026 Conferencia: Conferencia de Tecnología y Consumo de D.A. Davidson 2026 Formato: Solo reuniones 1x1 Ejecutivos de Cellebrite: David Barter, director financiero Andrew Kramer, vicepresidente de Relaciones con Inversionistas

El acceso a las transmisiones web de las charlas informales y a la presentación de la gerencia está disponible en la sección de eventos dentro del micrositio de relaciones con inversionistas de Cellebrite en https://investors.cellebrite.com/events-presentations.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a las comunidades, las naciones y las empresas como líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital. Más de 7.000 organismos policiales, organizaciones de defensa e inteligencia y empresas de todo el mundo confían en la cartera de software con inteligencia artificial de Cellebrite para que los datos digitales forenses sean más accesibles y útiles. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar casi 3 millones de investigaciones sancionadas legalmente al año, mejorar la seguridad de la soberanía, elevar la eficacia y la eficiencia operativas y permitir una investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible a través de la nube, en las instalaciones del cliente e implementaciones híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes en todo el mundo avanzar en sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com y https://investors.cellebrite.com y encuéntrenos en redes sociales como @Cellebrite.

Relaciones con Inversionistas

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Medios

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FUENTE Cellebrite