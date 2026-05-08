Cellebrite anuncia su participación en las próximas conferencias para inversionistas
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08 may, 2026, 12:30 GMT
TYSONS CORNER, Virginia y PETAH TIKVA, Israel, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT), líder mundial en soluciones de inteligencia e investigación digital impulsadas por IA, anunció hoy que la empresa tiene programado participar en las siguientes conferencias para inversionistas en mayo y junio:
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Fecha:
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18 de mayo de 2026
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Conferencia:
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Conferencia Mundial de Tecnología, Medios y Comunicaciones de J.P. Morgan 2026
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Hora de la presentación
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3:30 p. m. hora del este
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Formato:
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Charla informal
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Ejecutivos de Cellebrite:
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Thomas Hogan, director ejecutivo
David Barter, director financiero
Roni Fialkov, vicepresidente sénior de Finanzas Globales
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URL del evento:
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https://investors.cellebrite.com/events/event-details/jp-morgan-2026-global-technology-media-and-communications-conference
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URL de la transmisión web:
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https://jpmorgan.metameetings.net/events/tmc26/sessions/318713-cellebrite-di-ltd/webcast/public
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Fecha:
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27 de mayo de 2026
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Conferencia:
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TD Cowen 52.a Conferencia Anual de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones
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Hora de la presentación:
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11:25 a. m. Hora del este
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Formato:
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Charla informal
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Ejecutivos de Cellebrite:
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David Barter, director financiero
Andrew Kramer, vicepresidente de Relaciones con Inversionistas
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URL del evento:
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https://investors.cellebrite.com/events/event-details/td-cowen-annual-tmt-conference
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URL de la transmisión web:
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https://event.summitcast.com/view/GSXkFLqLwmvLB7AnnUj3ti/guest_book?session_id=jr2gGDQmKRcqW3U3DaXeCT
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Fecha:
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28 de mayo de 2026
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Conferencia:
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Conferencia de Inversionistas Institucionales de Craig-Hallum
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Formato:
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Solo reuniones 1x1
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Ejecutivos de Cellebrite:
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David Barter, director financiero
Andrew Kramer, vicepresidente de Relaciones con Inversionistas
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Fecha:
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3 de junio de 2026
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Conferencia:
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William Blair 46.a Conferencia Anual de Crecimiento
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Hora de la presentación:
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11:40 a. m. Hora del este
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Formato:
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Charla informal
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URL del evento:
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https://investors.cellebrite.com/events/event-details/william-blair-46th-annual-growth-conference
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URL de la transmisión web:
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https://event.summitcast.com/view/DTqswnj6gGSWZ7ywFcvpAo/guest_book?session_id=BXndAorr67BsBSqKdDpCQP
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Ejecutivos de Cellebrite:
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David Barter, director financiero
Andrew Kramer, vicepresidente de Relaciones con Inversionistas
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Fecha:
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10 de junio de 2026
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Conferencia:
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Conferencia de Tecnología Mizuho 2026
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Hora de la presentación:
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10:50 a. m. Hora del este
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Formato:
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Solo reuniones 1x1
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Ejecutivos de Cellebrite:
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David Barter, director financiero
Andrew Kramer, vicepresidente de Relaciones con Inversionistas
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Fecha:
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11 de junio de 2026
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Conferencia:
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Conferencia de Tecnología y Consumo de D.A. Davidson 2026
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Formato:
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Solo reuniones 1x1
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Ejecutivos de Cellebrite:
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David Barter, director financiero
Andrew Kramer, vicepresidente de Relaciones con Inversionistas
El acceso a las transmisiones web de las charlas informales y a la presentación de la gerencia está disponible en la sección de eventos dentro del micrositio de relaciones con inversionistas de Cellebrite en https://investors.cellebrite.com/events-presentations.
Acerca de Cellebrite
La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a las comunidades, las naciones y las empresas como líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital. Más de 7.000 organismos policiales, organizaciones de defensa e inteligencia y empresas de todo el mundo confían en la cartera de software con inteligencia artificial de Cellebrite para que los datos digitales forenses sean más accesibles y útiles. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar casi 3 millones de investigaciones sancionadas legalmente al año, mejorar la seguridad de la soberanía, elevar la eficacia y la eficiencia operativas y permitir una investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible a través de la nube, en las instalaciones del cliente e implementaciones híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes en todo el mundo avanzar en sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com y https://investors.cellebrite.com y encuéntrenos en redes sociales como @Cellebrite.
Relaciones con Inversionistas
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Vicepresidente de Relaciones con Inversionistas
[email protected]
+1 973.206.7760
Medios
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+1 404.804.5910
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/Cellebrite_Logo.jpg
FUENTE Cellebrite
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