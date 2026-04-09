Central Pattana annonce un investissement de 3 milliards de dollars pour développer des projets immobiliers à usage mixte dans toute la Thaïlande

BANGKOK, 9 avril 2026 /PRNewswire/ -- Central Pattana Plc, le plus grand promoteur immobilier thaïlandais axé sur le commerce de détail, a annoncé qu'il investirait 110 milliards de THB (environ 3 milliards de dollars) entre 2026 et 2030 afin d'étendre les développements à usage mixte à l'échelle nationale, se positionnant ainsi pour saisir la croissance à long terme de l'urbanisation et de la consommation intérieure.

Central Pattana, Thailand's leading retail-led mixed-use developer, is shaping Thailand's future cities through a $3B investment.

L'investissement se concentrera sur des projets urbains mixte à dominante commerciale de grande envergure, intégrant commerces, logements, bureaux et espaces publics afin de créer de nouveaux quartiers économiques et d'améliorer la connectivité urbaine dans le cadre de la stratégie « Future-Led Ecosystem » (Un écosystème tourné vers l'avenir) de l'entreprise.

« Notre modèle continue de générer un trafic durable, des ventes des locataires et de créer de la valeur à long terme pour les actifs, tout en contribuant à des écosystèmes économiques plus larges », a déclaré le PDG Wallaya Chirathivat.

L'un des éléments clés du plan est l'expansion du paysage commercial de Bangkok dans les quartiers d'affaires centraux établis et émergents. Il s'agit notamment du Bangkok Super Core CBD, articulé autour de centralwOrld et de Central Park dans le secteur Silom-Rama IV, ainsi que de nouveaux projets à Rama 9 et dans le corridor Ladprao-Phahonyothin, qui est en cours de développement pour devenir un nouveau quartier du nord de Bangkok.

Le projet phare de la société, « City of the Future » (La ville du futur), situé dans une zone satellite du nord de Bangkok, s'étendra sur environ 297 acres, ce qui en fera le plus grand projet de développement de son portefeuille. Le projet est conçu autour de la durabilité, des espaces verts et de l'urbanisme piétonnier, en accord avec les normes mondiales d'habitabilité. En dehors de Bangkok, Central Pattana prévoit de se développer dans les principaux centres de croissance régionaux, notamment Nonthaburi et Khon Kaen, afin de soutenir le développement économique décentralisé.

Central Pattana gère actuellement 142 projets dans l'ensemble du pays, et attire plus de 510 millions de visiteurs par an. L'entreprise a pour objectif de porter le nombre de ses projets à usage mixte à 33 d'ici à 2030, ce qui permettra de générer plus de 1,5 million d'emplois. Elle s'attend à ce que ces projets produise une croissance des revenus récurrents à long terme, grâce à un trafic soutenu et aux ventes réalisées par les locataires dans l'ensemble de son portefeuille. Cette annonce intervient alors que Central Pattana célèbre son 45e anniversaire, renforçant ainsi son rôle de moteur du secteur privé dans la prochaine phase de développement urbain et économique de la Thaïlande.

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