- Central Pattana anuncia una inversión de 3.000 millones de dólares para ampliar sus proyectos de uso mixto en toda Tailandia

BANGKOK, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Central Pattana Plc, la mayor promotora inmobiliaria de Tailandia especializada en el sector minorista, ha anunciado que invertirá 110.000 millones de baht tailandeses (aproximadamente 3.000 millones de dólares estadounidenses) entre 2026 y 2030 para ampliar sus proyectos de uso mixto en todo el país, con el fin de posicionarse para aprovechar el crecimiento a largo plazo de la urbanización y el consumo interno.

Central Pattana, Thailand's leading retail-led mixed-use developer, is shaping Thailand's future cities through a $3B investment.

La inversión se centrará en proyectos de uso mixto a gran escala, impulsados por el comercio minorista, que integren espacios comerciales, residenciales, de oficinas y públicos para crear nuevos distritos económicos y mejorar la conectividad urbana, en el marco de la estrategia de la empresa denominada 'Ecosistema orientado al futuro'.

«Nuestro modelo sigue generando tráfico sostenible, ventas para los inquilinos y valor patrimonial a largo plazo, al tiempo que contribuye a ecosistemas económicos más amplios», afirmó la consejera delegada, Wallaya Chirathivat.

Un componente clave del plan es la expansión del panorama comercial de Bangkok tanto en los distritos centrales de negocios consolidados como en los emergentes. Entre ellos se incluyen el supernúcleo del distrito central de negocios de Bangkok —con centralwOrld y Central Park en Silom–Rama IV como puntos de referencia— así como nuevos proyectos en Rama 9 y el corredor Ladprao–Phahonyothin, que se está desarrollando para convertirlo en un nuevo distrito del norte de Bangkok.

El proyecto insignia de la empresa, 'Ciudad del Futuro', situado en una zona satélite al norte de Bangkok, abarcará aproximadamente 297 acres, lo que lo convierte en el mayor desarrollo de su cartera. El proyecto se ha diseñado en torno a la sostenibilidad, los espacios verdes y un diseño urbano peatonal, en consonancia con los estándares mundiales de habitabilidad. Fuera de Bangkok, Central Pattana tiene previsto expandirse en centros regionales clave de crecimiento, como Nonthaburi y Khon Kaen, apoyando así el desarrollo económico descentralizado.

Central Pattana gestiona actualmente 142 proyectos en todo el país, que atraen más de 510 millones de visitas al año. La empresa tiene como objetivo aumentar sus desarrollos de uso mixto hasta alcanzar los 33 proyectos para 2030, lo que generará más de 1,5 millones de puestos de trabajo. La empresa espera que los proyectos impulsen el crecimiento de los ingresos recurrentes a largo plazo, respaldado por un tráfico sostenido y las ventas de los inquilinos en toda su cartera. El anuncio se produce cuando Central Pattana celebra su 45º aniversario, lo que refuerza su papel como motor clave del sector privado en la próxima fase de desarrollo urbano y económico de Tailandia.

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