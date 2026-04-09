Central Pattana anuncia una inversión de 3.000 millones de dólares para ampliar proyectos de uso mixto en toda Tailandia

BANGKOK, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Central Pattana Plc., el mayor desarrollador inmobiliario de Tailandia enfocado en el comercio minorista, anunció una inversión de 110.000 millones de baht (aproximadamente 3.000 millones de dólares estadounidenses) entre 2026 y 2030 para ampliar los complejos de uso mixto en todo el país, con lo cual se prepara para aprovechar el desarrollo a largo plazo en las urbanizaciones y el consumo nacional.

Central Pattana, el principal desarrollador de proyectos de uso mixto enfocado en el comercio minorista, define la configuración de las ciudades del futuro en Tailandia mediante una inversión de 3.000 millones de dólares. (PRNewsfoto/CENTRAL PATTANA)

La inversión se centrará en proyectos de uso mixto a gran escala y orientados al comercio minorista, que integrará centros comerciales, áreas residenciales, oficinas y espacios públicos, para establecer nuevos distritos económicos y mejorar la conectividad urbana conforme a la estrategia de la empresa de crear un "ecosistema enfocado en el futuro".

"Nuestro modelo continúa generando tráfico sostenible, comercialización de locales y valor de activos a largo plazo, a la vez que contribuye a la conformación de ecosistemas económicos más amplios", expresó Wallaya Chirathivat, directora ejecutiva.

Uno de los elementos fundamentales del plan es la expansión del panorama comercial de Bangkok hacia distritos comerciales centrales tanto consolidados como emergentes. Entre ellos, se incluyen el Bangkok Super Core CBD (centro comercial central de alta gama que constituye el eje central comercial en Bangkok) —liderado por centralwOrld y Central Park en Silom–Rama IV—, y los nuevos proyectos en Rama 9 y el corredor Ladprao–Phahonyothin que se está transformando en un nuevo distrito al norte de Bangkok.

"Ciudad del futuro", el emblemático proyecto de la empresa ubicado en un área satélite del norte de Bangkok, abarcará aproximadamente 297 acres, para convertirse en el proyecto más grande de la cartera empresarial. El proyecto ha sido diseñado pensando en la sostenibilidad, los espacios verdes y un trazado urbano peatonal, en consonancia con los estándares de calidad de vida a nivel mundial. Fuera de Bangkok, Central Pattana tiene previsto expandirse en importantes polos de crecimiento regionales como Nonthaburi y Khon Kaen, y con ello favorecer un desarrollo económico descentralizado.

En la actualidad, Central Pattana gestiona 142 proyectos en todo el país, y atrae a más de 510 millones de visitantes anualmente. La empresa prevé incrementar sus complejos de uso mixto a 33 proyectos para 2030, con lo cual generará más de 1,5 millones de oportunidades de empleo. La empresa espera que los proyectos impulsen el crecimiento de los ingresos recurrentes a largo plazo, respaldado por un tráfico sostenido y la comercialización de locales en toda su cartera. El anuncio se produce a medida que Central Pattana se prepara para celebrar su aniversario 45 y refuerza el papel de la empresa como impulsora fundamental del sector privado para la próxima etapa de desarrollo urbano y económico de Tailandia.

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FUENTE CENTRAL PATTANA