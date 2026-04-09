Central Pattana、タイ全土で複合施設開発を拡大すべく30億ドルの投資を発表

バンコク、2026年4月9日 /PRNewswire/ -- タイ最大の小売主導型不動産開発業者であるCentral Pattana Plcは、2026年から2030年の間に1,100億バーツ（約30億米ドル）を投資し、全国的に複合用途開発を拡大することで、都市化と国内消費の長期的成長を取り込む体制を整えると発表しました。

この投資は、小売、住宅、オフィス、公共スペースを統合した、大規模な小売主導型複合施設プロジェクトに焦点を当て、同社の「Future-Led Ecosystem」戦略の下、新たな経済地区を創出し、都市のコネクティビティを高めることを目的としています。

タイの大手小売主導型複合施設デベロッパーであるCentral Pattanaは、30億ドルの投資を通じてタイの未来都市を形成しています。 (PRNewsfoto/CENTRAL PATTANA)

「当社のモデルは、持続可能なトラフィック、テナント売上、長期的な資産価値を生み出し続け、同時に、より広範な経済エコシステムにも貢献しています」とWallaya ChirathivatCEOは述べています。

この計画の重要な構成要素は、バンコクの商業ランドスケープを既存の中心業務地区と新興業務地区の両方に拡大することです。これには、 centralwOrldとSilom–Rama IVのセントラルパークを核とするバンコクのスーパーコアCBDや、Rama 9の新規プロジェクト、バンコク北部の新地区として開発が進められているLadprao–Phahonyothin corridorなどが含まれます。

バンコク北部の衛星地域に位置する同社のフラッグシップ・プロジェクト「City of the Future」は、約297エーカーの広さを有し、同社のポートフォリオの中で最大の開発となります。このプロジェクトは、持続可能性、緑地、歩きやすい都市デザインを中心に設計されており、世界的な住みやすさの基準に沿っています。バンコク以外の地域でも、Central Pattanaはノンタブリーやコンケンなど、地域の主要な成長センターでの拡大を計画しており、分散型の経済発展を支援しています。

Central Pattanaは現在、全国で142のプロジェクトを運営しており、年間5億1,000万人以上が訪れています。同社は、2030年までに複合用途開発を33プロジェクトまで増やし、150万人以上の雇用を支えることを目指しています。同社は、このプロジェクトが、ポートフォリオ全体の持続的な交通量とテナント売上に支えられ、長期的な経常利益の成長を促進すると期待しています。今回の発表は、Central Pattanが45周年を迎え、タイの都市・経済発展の次の段階を担う重要な民間セクターとしての役割を強化するものです。

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SOURCE CENTRAL PATTANA