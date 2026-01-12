CES 2026: O futuro chegou

O cenário global de inovação propicia um impulso sem precedentes, redefinindo o que é possível em todos os setores e revelando como a tecnologia influencia todas as áreas de nossas vidas

LAS VEGAS, 12 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A CES® 2026, o evento de tecnologia mais importante do mundo, está encerrando quatro dias de apresentações de inovadores. A maior CES desde a pandemia recebeu mais de 148 mil participantes de todo o mundo, dentre os quais cerca de 6.900 representantes da mídia. Mais de 55% dos participantes da CES eram executivos de alto escalão, o que reforça o status do evento como um dos principais pontos de encontro de líderes e tomadores de decisão da indústria. A CES 2026 deixou o campo teórico e avançou para a aplicação prática de como a tecnologia está se integrando de forma cada vez mais natural ao cotidiano. Com mais de 4.100 expositores, incluindo cerca de 1.200 startups, a CES 2026 apresenta tecnologias que estão resolvendo alguns dos maiores desafios do mundo. O futuro deixou de ser uma promessa distante e já é realidade — e foi na CES 2026 que ele se materializou ao longo de 2,6 milhões de pés quadrados líquidos de área de exposição.

"A CES é o principal palco mundial da inovação", afirmou Gary Shapiro, presidente executivo e CEO da Consumer Technology Association (CTA)®, empresa proprietária e produtora da CES. "A CES é mais do que uma vitrine; é o ponto de encontro entre tecnologia, comunidade, negócios e políticas. Líderes globais, startups e formuladores de políticas se reuniram para destacar as tecnologias que definirão a próxima década de crescimento econômico e competitividade".

A CES 2026 em números*

Mais de 241 mil metros quadrados de área líquida de exposição

Mais de 4.100 expositores, incluindo cerca de 1.200 startups

Mais de 148 mil participantes, dos quais mais de 55 mil participantes internacionais

Cerca de 6.900 profissionais da imprensa internacional, criadores de conteúdo e analistas do setor

Mais de 60% das empresas da Fortune 500

Mais de 55% dos participantes da CES eram executivos de altos escalões

Mais de 400 sessões de conferências, com a participação de mais de 1.300 palestrantes

Mais de 200 participantes governamentais

Mais de 37 mil reportagens e conteúdos publicados

*valor pré-auditoria

"A energia na CES 2026 foi extraordinária", disse Kinsey Fabrizio, presidente da CTA. "A CES reúne o ecossistema global de tecnologia em um volume sem precedentes de negociações, parcerias e troca de ideias. A inovação apresentada nesta semana, abrangendo áreas como inteligência artificial, computação quântica, mobilidade, robótica e saúde, entre outras, reforça a CES como o palco global onde ideias ousadas deixam o campo da visão e se transformam em realidade".

A CES mantém com orgulho sua reputação como uma das feiras de negócios mais transparentes do mundo ao seguir os rigorosos padrões de auditoria estabelecidos pela UFI, a Associação Global da Indústria de Exposições. Para assegurar a integridade de seus dados e informações, a CES contrata auditores independentes, reforçando a confiança e a credibilidade junto a seus públicos de interesse. Na primavera, a CES divulgará a auditoria da CES 2026, com a apresentação dos números oficiais de público e outros dados consolidados.

Para acompanhar todos os destaques e anúncios da CES 2026, acesse o CES Content Hub, o CES Newsroom, o CES Tech Talk Podcast e o CES YouTube. Assista ao discurso "State of the Industry" da CES 2026 aqui, no qual Shapiro e Fabrizio dividiram o palco com Cristiano Amon, CEO e presidente da Qualcomm.

Destaques da CES 2026

Estados Unidos celebram 250 anos

Enquanto os Estados Unidos se aproximam do 250º aniversário de sua independência, Rosie Rios, presidente do America250, apresentou uma prévia dos programas do supercentenário que celebram o espírito de inovação do país e anunciou uma nova iniciativa nacional, o America Innovates, a primeira competição universitária de empreendedorismo em escala nacional.

Acessibilidade

A tecnologia de acessibilidade está cada vez mais focada em romper barreiras cotidianas, tornando dispositivos e ambientes mais utilizáveis para pessoas de todas as habilidades por meio de IA, dispositivos vestíveis e ferramentas que apoiam a vida independente. Dispositivos vestíveis, como óculos de realidade aumentada, relógios inteligentes e anéis, agora oferecem assistência em tempo real, alertas personalizados e monitoramento avançado da saúde, enquanto muitos smartphones incorporam recursos como legendas ao vivo,

ampliação aprimorada, identificação de objetos e testes auditivos realizados em casa. No ambiente doméstico, assistentes de voz, eletrodomésticos inteligentes e sistemas de segurança ajudam pessoas idosas a envelhecer com segurança em casa, demonstrando como a inovação em acessibilidade melhora a qualidade de vida e amplia a autonomia em todo o mundo.

Entre os expositores estiveram: ATDev, Digireha Inc., .lumen, Revimo, Tombot, WheelMove e WiRobotics

Inteligência Artificial

O mundo está passando da transformação digital para a transformação inteligente, com a inteligência artificial remodelando de forma profunda as operações das empresas, os papéis dos trabalhadores e a vida cotidiana. A IA já está gerando ganhos significativos em produtividade, experiência do cliente e resultados na área da saúde. A IA está evoluindo em várias fronteiras, entre eles gêmeos digitais, IA agêntica, IA vertical, IA industrial e IA física em robótica.

Os expositores incluíram: AMD, DEEPX, Lenovo, LG Electronics, NVIDIA, NXP Semiconductors, OMI, PLAUD Inc., Samsung Electronics, Soundhound AI, TCL, XREAL

Conteúdo e Entretenimento

Os serviços de streaming estão indo além da simples contagem de assinantes e passando a priorizar a integração de ecossistemas, ofertas combinadas e conteúdo original premium como forma de construir uma relação duradoura de fidelidade com o público. A FAST TV está ganhando espaço como uma alternativa sustentada por publicidade, enquanto os vídeos curtos nas redes sociais estão remodelando os hábitos de consumo audiovisual. Empresas de mídia estão respondendo com formatos flexíveis, propriedades intelectuais pensadas para maratonas de consumo e mecanismos de descoberta impulsionados por inteligência artificial para definir a próxima era do entretenimento.

Entre os expositores estiveram: Amazon Prime Video, Charter Communications, Dolby, Marriott International, Meta, NBCUniversal Media, LLC, Netflix, Onanoff Ltd., Reddit Inc., Roku, Inc., SiriusXM, Snap Inc., The Trade Desk, Inc., Uber, X, Xperi e Xumo

Saúde digital

A saúde digital continua a evoluir rapidamente, apresentando inovações focadas em acessibilidade, detecção precoce, previsão de resultados e enfermagem virtual. Na CES 2026, esses avanços foram apresentados no Venetian, ao lado de tecnologias para casas inteligentes desenvolvidas para apoiar a vida doméstica e o envelhecimento no próprio lar. De dispositivos vestíveis e equipamentos de monitoramento de venda livre aprovados pela FDA a soluções de telemedicina e inteligência artificial agêntica, as tecnologias de saúde digital estão ampliando o acesso ao cuidado, fortalecendo a autonomia dos consumidores e apoiando profissionais de saúde. O Digital Health Mixer reuniu líderes dos setores de saúde e tecnologia para estimular a colaboração e acelerar a inovação em saúde digital.

Entre os expositores estavam: AARP, Abbott, Earflo Inc., myolab.ai, Vivoo, Withings

Energia

A CES 2026 apresentou soluções energéticas de nova geração com potencial para transformar a mobilidade, a indústria e as residências. Tecnologias elétricas a bateria, células a combustível de hidrogênio, híbridos plug-in e veículos elétricos de alcance estendido foram destaque em aplicações que vão de bicicletas elétricas a veículos pesados de construção e máquinas agrícolas. Além do transporte, avanços em sistemas de armazenamento de energia em baterias, tanto em grande escala quanto residenciais, dispositivos inteligentes de gestão energética para o lar e sistemas portáteis de energia estão reforçando a confiabilidade das redes elétricas e atendendo à crescente demanda. Há também uma expansão nas áreas de energia solar, pequenos reatores nucleares modulares e fusão nuclear.

Os expositores incluíram: Donut Lab, Evotrex, Flint Paper Battery, Jackery, Korea Electric Power Corporation (KEPCO), SPOG Trailers, Stryten Energy, Superheat

Empresas

A tecnologia corporativa hoje depende de capacidades fundamentais como 5G, computação em nuvem, cibersegurança, robótica e inteligência artificial, que se tornaram essenciais para competir na economia moderna. Na CES 2026, toda a cadeia de tecnologias corporativas esteve em exibição, incluindo semicondutores, computação de borda, tecnologias móveis e soluções de realidade estendida para empresas, que fortalecem a colaboração, aumentam a produtividade e ampliam as capacidades digitais em ambientes de trabalho e industriais.

Entre os expositores estavam: Amazon Ring, Cerence AI, Qualcomm, Siemens, Wisdomain

Mobilidade

Viajar está se tornando uma experiência mais inteligente, segura e sofisticada. Veículos autônomos modernos passaram a combinar sensores avançados com softwares inteligentes e ferramentas de mapeamento baseadas em inteligência artificial, capazes de se adaptar em tempo real ao tráfego, ao clima e às condições das vias, proporcionando deslocamentos mais fluidos e confiáveis. A expansão dos robotáxis, de ônibus autônomos e até de bicicletas e patinetes autônomos está ampliando as opções de mobilidade e redefinindo o transporte. A inovação não se limita à estrada. A agricultura, a construção e a tecnologia industrial estão evoluindo rapidamente à medida que a automação, a eletrificação e a inteligência artificial tornam fazendas e canteiros de obras mais seguros, limpos e sustentáveis.

Entre os expositores estiveram: BMW, Brunswick Corporation, Caterpillar, Doosan Bobcat, Geely, John Deere, Oshkosh, Pliyt, Qualcomm, Sony Honda Mobility Inc., Tensor Auto

Robótica

A robótica marcou forte presença na CES 2026 como a chamada "IA física", transformando avanços em inteligência artificial em máquinas adaptáveis, capazes de executar tarefas complexas no mundo real. A inovação está se acelerando com a inteligência artificial analítica, que permite aos robôs processar mais dados e tomar decisões mais inteligentes, e com a inteligência artificial generativa, que viabiliza treinamentos baseados em simulação, nos quais os robôs aprendem por meio de experiências virtuais, em vez de programação rígida. Robôs humanoides despontam como uma nova fronteira, avançando de funções isoladas para o papel de assistentes colaborativos, enquanto a robótica, de forma mais ampla, se expande por aplicações domésticas, industriais, médicas, logísticas e de mobilidade, com ganhos em segurança, eficiência e resiliência da força de trabalho.

Entre os expositores estiveram: Hyundai, Primech AI, Richtech Robotics, Sharpa, Tuya, Yarbo International Inc., YuShu Technology Co., Ltd. (Unitree)

Óculos inteligentes e dispositivos vestíveis

Os dispositivos vestíveis seguem ganhando relevância nas áreas de saúde, condicionamento físico, acessibilidade e entretenimento, impulsionados pelo avanço dos óculos inteligentes e de realidade aumentada, além da expansão dos mercados de relógios e anéis inteligentes. Na CES 2026, a nova geração de óculos inteligentes evoluiu com interfaces de voz baseadas em inteligência artificial generativa para uso diário sem as mãos, além de recursos como tradução em tempo real, gravação e até pagamentos por QR Code. Dispositivos vestíveis voltados à saúde também ganham espaço, indo de fones de ouvido que buscam aprovação da FDA para atuar como aparelhos auditivos de venda livre a relógios inteligentes com eletrocardiograma avançado e anéis inteligentes cada vez mais sofisticados. Esses dispositivos vêm sendo adotados de forma mais ampla, com médicos começando a recomendá-los para o acompanhamento de dados relevantes de saúde e bem-estar.

Entre os expositores estavam: ASUS, Omi, Pulsetto, Ltd., RingConn LLC, Ultrahuman Healthcare Private Limited

Casa inteligente

O ecossistema de casas inteligentes agora abrange eletrodomésticos, assistentes virtuais, gestão de energia, entretenimento, robôs e segurança, com soluções voltadas ao controle do consumidor, à conveniência e à sustentabilidade. A personalização orientada por inteligência artificial e a automação preditiva estão se tornando padrão, permitindo que as residências antecipem necessidades por meio de sistemas adaptativos de segurança, iluminação, eletrodomésticos e termostatos que aprendem rotinas e otimizam o desempenho.

Os expositores incluíram: Bosch, Dreame Innovation Technology, LG Electronics, Samsung Electronics, SwitchBot

Startups

O Eureka Park é o espaço onde inovadores, investidores e a imprensa se encontram para conhecer startups que estão desenvolvendo soluções em áreas como acessibilidade, inteligência artificial, saúde digital, tecnologia corporativa, robótica e casas inteligentes. Cerca de 1.200 startups lançaram seus produtos em mais de 40 pavilhões internacionais.

Entre os expositores estiveram: Core Devices, Coroflo, Iceplosion LLC, Nosh Robotics, Skwheel

Comunidades dedicadas em todo o campus da CES

CES Foundry

O público lotou o CES Foundry, um destino central voltado à exploração aprofundada de tecnologias de próxima geração, que atraiu grande circulação nos dias 7 e 8 de janeiro, no Fontainebleau Las Vegas. Com foco em inteligência artificial e computação quântica, o CES Foundry deu vida a tecnologias emergentes por meio de palcos imersivos, demonstrações práticas e oportunidades de conexão cuidadosamente selecionadas. Os participantes ouviram líderes globais, incluindo AMD, AWS, Brunswick e Hitachi, enquanto a Foundry Demos apresentou softwares em ação de inovadores como D-Wave Quantum, IBM, Monks e SuperQ. O evento CES Foundry Celebration, apresentado pela IBM, JobsOhio, Vector e Washington, D.C., encerrou a experiência com um networking de alto nível entre líderes que estão definindo o futuro.

C Space®

O C Space na CES 2026 estava repleto de energia e ideias, com profissionais de marketing, executivos de mídia, criadores e líderes de marcas lotando as sessões e os lounges de networking. O C Space é o espaço onde tomadores de decisão se reúnem para fechar negócios, analisar tendências e apresentar as mais recentes tecnologias que estão transformando o setor. O C Space Studio realizou entrevistas exclusivas com visionários do setor.

Discursos principais

Os discursos principais da CES reuniram anúncios de grande impacto e insights inovadores apresentados por alguns dos principais nomes da tecnologia.

AMD

O discurso de abertura da AMD despertou interesse extraordinário, atraiu milhares de participantes e levou o local à lotação máxima, inclusive com público em pé. Como a demanda excedeu o espaço disponível, milhares de pessoas assistiram à palestra pela internet. A presidente e CEO da AMD, Dra. Lisa Su, destacou como o portfólio de produtos de inteligência artificial da empresa e as colaborações profundas entre diferentes setores estão transformando a promessa da IA em impacto concreto no mundo real, ressaltando que a inteligência artificial está em todos os lugares e é para todos. Su apresentou novos produtos voltados à inteligência artificial, incluindo a série Ryzen AI 400 para PCs de nova geração com IA, a GPU MI440X para o mercado corporativo e a plataforma de desenvolvimento Ryzen AI Halo, destacando a integração da IA do data center à borda e a aplicações reais, em parceria com empresas como a OpenAI. Ela também apresentou uma prévia da plataforma "Helios", em escala de rack. Michael Kratsios, diretor do Escritório de Política de Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos, subiu ao palco ao lado de Su para uma conversa sobre o papel da colaboração entre os setores público e privado no avanço da inovação em inteligência artificial, da competitividade e das oportunidades. A AMD anunciou um compromisso de investimento de US$ 150 milhões para levar a inteligência artificial a mais salas de aula e comunidades.

Siemens

O presidente e CEO da Siemens AG, Roland Busch, apresentou tecnologias para acelerar a revolução da inteligência artificial na indústria. O fundador e CEO da NVIDIA, Jensen Huang, subiu ao palco ao lado de Busch para ampliar a parceria entre as empresas com o objetivo de desenvolver o sistema operacional de inteligência artificial para a indústria. A Siemens lançou o software Digital Twin Composer para viabilizar o metaverso industrial em escala. Athina Kanioura, CEO para a América Latina e diretora global de estratégia e transformação da PepsiCo, explicou como a empresa utiliza o software Digital Twin Composer para simular modernizações em suas instalações nos Estados Unidos, com planos de expansão em escala global. A Siemens destacou novas tecnologias voltadas a acelerar a descoberta de medicamentos, a condução autônoma e a eficiência no chão de fábrica. Na área de manufatura, a Siemens anunciou uma parceria para levar a IA industrial aos óculos Meta Ray-Ban AI.

Havas

No C Space, Yannick Bolloré, CEO e presidente da Havas e presidente da Vivendi, sentou-se com Jim Stengel para discutir como a convergência da tecnologia e da criatividade humana está criando possibilidades criativas sem precedentes. À medida que marcas e criadores atravessam essa nova fase, a colaboração entre tecnologia e talento será determinante para moldar a próxima onda de narrativas. Bolloré também anunciou a AVA, uma nova plataforma baseada em inteligência artificial projetada para ajudar equipes a avançar do briefing à entrega de soluções inovadoras em tempo recorde.

Entrevista All-In com McKinsey e General Catalyst

Jason Calacanis, empreendedor, investidor-anjo e coapresentador do podcast All-In, ao lado de Bob Sternfels, sócio-diretor global da McKinsey & Company, e Hemant Taneja, CEO da General Catalyst, analisou como a inteligência artificial está redefinindo estratégia, investimentos e inovação, trazendo reflexões diretas sobre as oportunidades e os desafios que se colocam para empresas diante dessa transformação tecnológica. A palestra principal foi uma gravação ao vivo do podcast All-In.

Lenovo Tech World na Sphere

A Lenovo fez uma declaração ousada ao levar a experiência do Tech World para dentro da icônica Sphere, em Las Vegas. O presidente e CEO da Lenovo, Yuanqing Yang, apresentou uma experiência totalmente imersiva com foco em inteligência artificial e aplicações no mundo real, contando ao longo da apresentação com a participação de líderes da AMD, FIFA, Intel, Microsoft, NVIDIA, Qualcomm e da Sphere. Além disso, anunciou uma nova plataforma de inteligência artificial, a Lenovo Qira, e apresentou diversos novos dispositivos, entre eles modelos ThinkPad da linha Aura Edition e o primeiro celular dobrável da Motorola com abertura em formato de livro, o Razr Fold.

Caterpillar

O CEO da Caterpillar, Joe Creed, subiu ao palco com a mensagem de que a empresa não é mais apenas sinônimo de máquinas pesadas — e está avançando de forma decisiva para a alta tecnologia. A palestra traçou um retrato ambicioso do futuro da empresa, no qual tecnologias avançadas passam a redefinir a construção e os equipamentos. Creed anunciou o Cat AI Assistant, ferramenta que facilita para os clientes a compra, a manutenção, a gestão e a operação de seus equipamentos. O lançamento redefine a forma como o trabalho é realizado ao combinar dados, inteligência artificial e máquinas pesadas para ajudar clientes a elevar a produtividade, a eficiência e a segurança.

ŌURA

O CEO Tom Hale subiu ao palco ao lado de Ed Ludlow, da Bloomberg, durante o jantar CES Leaders in Technology Dinner, para discutir como os dispositivos vestíveis estão revolucionando o monitoramento da saúde pessoal e quais perfis demográficos estão impulsionando essa adoção. A conversa destacou o rápido crescimento do mercado de dispositivos vestíveis e as oportunidades significativas à frente, à medida que a tecnologia fortalece os consumidores e transforma o setor de saúde.

Programação de conferências

A CES 2026 ofereceu mais de 400 sessões de conferências, com a participação de mais de 1.300 palestrantes.

O Palco de Acessibilidade da CES, com patrocínio da Verizon Accessibility, estreou na CES 2026. As discussões abordaram design inclusivo, dispositivos vestíveis e as formas como a inteligência artificial pode contribuir para ampliar a acessibilidade. Especialistas da Amazon, Meta, Microsoft e outros subiram ao palco.

O C Space reuniu a comunidade de marketing e publicidade. Sessões com palestrantes da Best Buy, da 3C Ventures, entre outras organizações, abordaram hábitos digitais, personalização e produção de conteúdo.

O CES Creator Space passou a ocupar o Central Hall e ficou aberto a todos os participantes do evento. Sessões conduzidas por especialistas do setor discutiram a economia dos criadores, parcerias estratégicas e métricas de desempenho.

O CES Foundry abriu suas portas como o principal destino para avanços em inteligência artificial e computação quântica. Com demonstrações ao vivo, dois palcos com conteúdo imersivo e oportunidades inéditas de networking, a edição inaugural do CES Foundry reuniu líderes emergentes e nomes consolidados para debater como a inteligência artificial e a computação quântica podem melhorar a forma como vivemos, trabalhamos e nos conectamos. Kratsios e Fabrizio analisaram como inovação, colaboração e políticas públicas estão impulsionando a liderança dos Estados Unidos em inteligência artificial.

O Digital Health Summit reuniu todo o ecossistema da saúde para aprendizado, networking e debates sobre o papel da tecnologia no avanço da medicina, da assistência em saúde e do bem-estar do consumidor. O Dr. Mehmet Oz, administrador dos Centers for Medicare & Medicaid Services, falou sobre os próximos passos da inteligência artificial, do uso de dados, da inovação em saúde digital, além de políticas públicas e modelos de pagamento.

A série Great Minds explorou a interseção entre tecnologia e humanidade. Entre os palestrantes estiveram executivos do alto escalão, filantropos, influenciadores, líderes governamentais, empreendedores, investidores de capital de risco, entre outros.

O Innovation Policy Summit impulsionou a agenda de inovação da CTA. A CES reuniu formuladores de políticas públicas e representantes governamentais de diversas partes do mundo para debater temas de política tecnológica nacional e global, incluindo inteligência artificial, privacidade, comércio, concorrência, entre outros assuntos. As sessões de conferências contaram com a participação do presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC), Brendan Carr, além dos senadores dos Estados Unidos Amy Klobuchar (Minnesota), Ben Ray Luján (Novo México), Gary C. Peters (Michigan) e Jacky Rosen (Nevada).

A trilha Manufatura, novidade da CES 2026, contou com palestrantes como Jay Timmons, presidente e CEO da National Association of Manufacturers (NAM), e Jeannine Kunz, diretora executiva e CEO da SME. As sessões abordaram as tecnologias, parcerias e a capacitação da força de trabalho que sustentam uma manufatura resiliente e competitiva. Além disso, a vitrine de Manufatura Avançada, produzida pela CTA e pela SME, apresentou tecnologias de automação, materiais avançados e softwares industriais.

O Mobility Stage, apresentado pela Bosch no West Hall, abordou temas como veículos autônomos, a experiência a bordo e comércio.

O Startup Stage, no Eureka Park, reuniu visionários para debater inteligência artificial, saúde, financiamento de startups, entre outros temas.

Celebridades na CES

Embaixadores de marcas e palestrantes famosos como Alexis Ohanian, Chris Paul, Hank Shocklee, Jimmy Butler, RZA (Bobby Diggs), Sean Astin, Serena Williams, Steve Aoki, Stevie Wonder, Travis Scott, Tyler Florence e will.i.am, entre outros, marcaram presença no evento. Além disso, houve uma apresentação especial no Lenovo Tech World e a participação de Alex Morgan como convidada.

Acompanhe a CES ou o CES App, patrocinado pela Panasonic, para acessar keynotes, sessões e anúncios de produtos. Confira a galeria de imagens em alta resolução e faça o download do material de apoio em vídeo (B-roll). Fique por dentro das novidades desta semana com os comunicados à imprensa da CTA, incluindo o programa CES 2026 Green Grants, a America250 na CES e a Previsão da Indústria de Tecnologia do Consumidor dos Estados Unidos.

Inovadores voltarão a se reunir no próximo ano para celebrar os 60 anos da CES, de 6 a 9 de janeiro de 2027, em Las Vegas.

