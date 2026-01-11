2026 年國際消費電子展 (CES 2026)：未來就在此處 (The Future is Here)

全球創新階段帶來前所未有的動力，勾勒出各行各業的無限可能，並揭示科技如何塑造我們生活各個範疇

拉斯維加斯2026年1月12日 /美通社/ -- 世界上最強大的科技活動 2026 年國際消費電子展 (CES® 2026)，歷經四天創新者齊聚的盛況後，即將落下帷幕。疫情後規模最大的國際消費電子展 (CES) 迎來超過 14.8 萬名全球與會者，其中包含約 6,900 名媒體代表。超過 55％ 的 CES 與會者是高層主管，從而加強了該活動作為業界領導者和決策者的首要聚會的地位。2026 年國際消費電子展 (CES 2026) 將科技如何無縫融入生活的理論轉化為實際應用。CES 2026 匯聚 4,100 間參展商，其中包括約 1,200 間初創企業，聚焦解決全球重大挑戰的尖端科技。未來不再到來，就在此處 —— CES 2026 的佈展規模橫跨 260 萬淨平方英尺的展覽空間。

「國際消費電子展 (CES) 是全球最具影響力的創新試驗場，」美國消費者技術協會（Consumer Technology Association，簡稱「CTA®」） 行政總裁兼副主席 Gary Shapiro 表示：「CES 不僅是技術展示會，更是科技與社群、商業及政策交匯的舞台。全球領袖、新創企業與政策制定者齊聚一堂，共同聚焦將定義未來十年經濟增長與競爭力的關鍵技術。」

2026 年國際消費電子展 (CES 2026) 重要數字*

260 萬平方英尺淨展覽面積

4,100 多間參展商，包括約 1,200 間初創公司

超過 148,000 位出席者，包括超過 55,000 位國際參與者

約 6,900 位全球媒體、內容創作者和行業分析師

超過 60%的《財富》500 強公司

超過 55% 的 CES 與會者為高階主管

超過 400 場會議，雲集超過 1,300 位演講嘉賓

200 多位政府出席者

超過 37,000 篇新聞報導和內容

*數字未經審核

CTA 主席 Kinsey Fabrizio 表示：「CES 2026 的能量非凡。CES 匯聚全球科技生態系，成就前所未有的交易量、合作夥伴關係與創意交流盛事。本星期揭曉的創新成果橫跨 AI、量子科技、移動技術、機器人、健康醫療等眾多領域，彰顯出 CES 作為全球舞台的地位——在此，大膽構想得以從願景轉化為現實。」

CES 秉持著遵守由全球展覽業協會（The Global Association of the Exhibition Industry，簡稱「UFI」）制定的嚴格審計標準所制定的嚴格審計標準，自豪地恪守其作為全球最具透明度貿易展會之一的聲譽。為了保持報告公平公正，國際消費電子展 (CES) 聘請獨立審計師，促進各方利益相關者的信任及信心。春季時，CES 將發布《CES 2026 審計報告》，其中將概述已確認的參會人數及其他相關數據。

欲掌握 2026 年國際消費電子展 (CES 2026) 所有精彩亮點與最新公告，請瀏覽 CES Content Hub、CES Newsroom、CES Tech Talk Podcast 以及 CES YouTube。請在此處收看「CES 2026 State of the Industry Address」，Shapiro 與 Fabrizio 連同 Qualcomm 行政總裁兼主席 Cristiano Amon 同台亮相。

CES 2026 亮點

美國慶祝 250 周年

美國正接近成立 250 周年，America250 委員會主席 Rosie Rios 首度揭曉了慶祝美國創新精神的超級百年紀念活動，並宣佈一項新計劃：America Innovates，全國首屆大學創業競賽。

無障礙輔助

無障礙輔助科技日益聚焦於消除日常障礙，透過人工智能 (AI)、穿戴裝置及支援獨立生活的工具，使各類能力者皆能更順暢地使用裝置與環境。穿戴式裝置如擴增實境 (AR) 眼鏡、智能手錶與智能戒指，現已能提供即時協助、個人化提醒及進階健康追蹤功能；而眾多智能手機則整合了即時字幕、

強化放大功能、物體辨識及居家聽力檢測等特性。居家環境中，語音助理、智能家電與安全系統正協助長者安全地居家安老，展現無障礙創新如何在全球提升生活品質並拓展自主生活空間。

參展商包括：ATDev、Digireha Inc.、.lumen、Revimo、Tombot、WheelMove、WiRobotics

人工智能

世界正在從數碼轉型轉換到智能轉型，人工智能 (AI) 根本重塑企業營運、工作人員角色和日常生活。AI 已經在生產力、客戶體驗和醫療保健成果方面帶來顯著提升。AI 跨越多重領域持續演進，涵蓋數碼分身、代理型 AI、垂直 AI、工業 AI，以及機械人領域的實體 AI。

參展商包括：AMD、DEEPX、聯想 (Lenovo)、LG 電子 (LG Electronics)、NVIDIA、NXP Semiconductors、Omi、PLAUD Inc、三星電子 (Samsung Electronics)、Soundhound AI、TCL、XREAL

內容與娛樂

串流直播服務正在超越訂閱者人數的發展，專注於生態系統整合、套裝產品和高級原創內容，以建立持久的受眾忠誠度。FAST TV 正作為廣告支持的替代方案逐漸受到關注，而短版社群影片則正在重塑觀看習慣。媒體公司正以靈活的節目形式、適合連續追劇的 IP 內容，以及由 AI 驅動的內容發現機制，來定義娛樂產業的下個時代。

參展商包括：Amazon Prime Video、Charter Communications、Dolby、萬豪國際 (Marriott International)、Meta、NBCUniversal Media, LLC、Netflix、Onanoff Ltd.、Reddit Inc.、Roku, Inc.、SiriusXM、Snap Inc.、The Trade Desk, Inc.、Uber、X Xperi, Xumo

數碼健康

數碼健康領域持續加速發展，創新焦點集中於醫療可及性、早期檢測、療效預測及虛擬護理服務。在 CES 2026 上，這些突破性技術與專為居家生活及安老設計的智慧家居科技，共同於威尼斯人酒店 (Venetian) 展出。從穿戴式裝置與經美國食品藥物管理局 (FDA) 核准的非處方監測設備，到遠距醫療與具能動性的 AI，數碼健康解決方案正持續擴大醫療服務的可及性，賦予消費者自主權，並為臨床醫師提供支援。Digital Health Mixer 交流會匯聚來自醫療保健與科技產業的領袖人物，旨在促進合作並加速數碼健康創新。

參展商包括：AARP、雅培 (Abbott)、Earflo Inc.、myolab.ai、Vivoo、Withings

能源

CES 2026 展示了可以改變流動、工業和家庭的新一代能源解決方案。從電動自行車到重型工程與農業車輛，各類車型皆配備了電池電動、氫燃料電池、插電式混合動力及增程型電動車技術。從電動自行車到重型工程與農業車輛，各類車型皆配備了電池電動、氫燃料電池、插電式混合動力及增程型電動車技術。太陽能、小型模組化核反應爐及核融合領域亦呈現擴展趨勢。

參展商包括：Donut Lab、Evotrex、Flint Paper Battery、Jackery、Korea Electric Power Corporation (KEPCO)、SPOG Trailers、Stryten Energy、Superheat

企業

企業技術現今仰賴 5G、雲端運算、網路安全、機械人技術及 AI 等基礎能力，這些技術已成為現代經濟競爭的關鍵要素。在 CES 2026 上，完整的企業技術堆疊全面亮相，涵蓋晶片、邊緣運算、流動技術及企業級擴展實境 (XR) 等領域，這些技術能強化協作效能、提升生產力，並將數碼能力延伸至各類勞動力與工業場景。

參展商包括：Amazon Ring、Cerence AI、高通 (Qualcomm)、西門子 (Siemens)、Wisdomain

流動性

旅行正變得更聰明、更安全、更時尚。現代自動駕駛車輛現今運用先進感測器，結合智能軟體與人工智慧地圖工具，能即時適應交通狀況、天氣及道路條件，提供更平穩可靠的行車體驗。現代自動駕駛車輛現今運用先進感測器，結合智能軟件與 AI 地圖工具，能即時適應交通狀況、天氣及道路條件，提供更平穩可靠的行車體驗。創新並不僅限於道路。隨著自動化、電氣化與人工智慧的應用，農業、建築業及工業技術正急速演進，使農場與工地變得更安全、更清潔且更可持續發展。

參展商包括：BMW、Brunswick Corporation、Caterpilla、Doosan Bobcat、Geely、John Deere、Oshkosh、Pliyt、Qualcomm、Sony Honda Mobility Inc.、Tensor Auto

機械人

機械人技術以「實體 AI」之姿席捲 CES 2026，將 AI 的突破性進展轉化為具備適應能力的機器，使其能實現複雜的現實世界成果。機械人透過分析 AI，能夠處理更多數據並做出更明智的決策，以及生成人性 AI（可以為基於模擬的訓練提供支持，因此機械人透過虛擬體驗而不是嚴格的編程來學習。人形機械人正在成為主要的領域，從單任務角色轉向協作助理；而機械人整體則在家庭、工業、醫療、供應鏈和流動應用程式擴展，以提高安全、效率和勞動力的韌性。

參展商包括：Hyundai、Primech AI、Richtech Robotics、Sharpa、Tuya、Yarbo International Inc.、YuShu Technology Co., Ltd. （聯合）

智能眼鏡和可穿戴設備

在健康、健身、無障礙性和娛樂方面的價值持續成長，受智能眼鏡與擴增實境眼鏡的動能驅動，加上智能手錶與智能戒指市場持續擴張。在2026年消費電子展上，最新款智能眼鏡搭載生成式 AI 智能語音介面，實現免持操作的日常使用體驗，更具備即時翻譯、錄音功能，甚至支援QR碼支付。以健康為導向的穿戴裝置也日益受到關注，從追求 FDA 批准作為非處方助聽器的耳塞式裝置，到具備先進心電圖功能的智能手錶，乃至功能日益強大的智能戒指，皆屬此類產品範疇。這些裝置正獲得更廣泛的採用，醫生們開始推薦使用這些裝置來追蹤有意義的健康數據。

參展商包括：Asus、Omi、Pulsetto、Ltd.、RingConn LLC、Ultrahuman Healthcare Private Limited

Smart Home

智能家庭生態系統現已涵蓋家電、語音助理、能源管理、娛樂系統、機械人及安全防護等領域，其解決方案著重於消費者控制權、生活便利性與可持續發展。由 AI 驅動的個人化與預測性自動化正成為標準配置，透過具備學習日常習慣並優化效能的適應性安全系統、照明設備、家電及恆溫器，使住宅得以預判需求。

參展商包括：博世 (Bosch)、Dreame Innovation Technology、LG 電子 (LG Electronics)、三星電子 (Samsung Electronics)、SwitchBot

Eureka Park

Eureka Park 是創新者、投資者和媒體出席的地方，與在無障礙性、人工智能、數原健康、企業、機器人和智能家居等領域創新的初創企業見面。約 1,200 間初創公司在 40 多個全球館推出其產品。

參展商包括：Core Devices、Coroflo、Iceplosion LLC、Nosh Robotics、Skwheel

蜂擁而至 CES 會場各處的社群熱潮

CES Foundry

1 月 7 日至 8 日，拉斯維加斯楓丹白露酒店的CES創客工坊人潮湧動，作為深度探索次世代技術的核心場域，吸引大批與會者駐足交流。聚焦 (AI) 與量子技術，CES Foundry 透過沉浸式舞台、實機演示及精心策劃的交流機會，將新興科技化為鮮活體驗。與會者聆聽了 AMD、AWS、Brunswick 及日立 (Hitachi) 全球領導企業的分享，同時鑄造廠展示區更呈現了 D-Wave 量子電腦、IBM、Monks 及 SuperQ 等創新者實機演示的軟件應用。由IBM、JobsOhio、Vector 及華盛頓特區聯合呈獻的 CES 鑄造慶典活動，匯聚了引領未來發展的業界領袖，透過高層級交流為本次盛會畫下完美句號。

C Space®

在 2026 年國際消費電子展 (CES 2026) 的 C Space 展區，營銷人員、傳媒高層、創作者與品牌領袖們擠滿了各場次會議與交流休息區，現場洋溢著蓬勃的活力與創意火花。C Space 正是決策者齊聚一堂，達成交易、探索趨勢，並揭示重塑產業的最新技術的所在。C Space Studio獨家專訪業界先驅者，進行一對一深度訪談。

CES 主題演講

CES 主題演講，匯聚了科技界巨擘的重要宣佈與突破性洞見。

AMD 主題演講

AMD 主題演講引發了空前的關注，吸引數千名與會者，會場座無虛席，甚至連站立區都擠滿了人。由於需求遠超場地容量，另有數千人透過線上直播收看這場演講。AMD 董事長兼行政總裁蘇姿丰 (Lisa Su) 博士探討該公司的 AI 產品系列與深入跨產業合作，如何轉化 AI 承諾為現實世界影響，並強調 AI 無所不在和惠及每個人。蘇姿丰發表多款聚焦 AI 的新產品，包含適用於次世代 AI 個人電腦的 Ryzen AI 400 系列處理器、企業級 MI440X GPU，以及 Ryzen AI Halo 開發者平台。她強調將與 OpenAI 等合作夥伴攜手，實現從數據中心到邊緣裝置的 AI 整合，並推動實際應用場景的落地。她還率先展示該公司的「Helios」機架式平台。美國白宮科技政策辦公室主任克拉齊奧斯 (Michael Kratsios) 與蘇姿丰同台，共同探討推動 AI 創新發明、競爭與機會中，公私營協作所擔當的角色。AMD 宣佈投資 1.5 億美元，向更多課堂與社區帶來 AI 技術。

Siemens

Siemens AG 主席兼行政總裁 Roland Busch，揭示多個加速工業 AI 革命的科技。NVIDIA 創辦人兼行政總裁黃仁勳 (Jensen Huang) 與 Busch 同台，宣佈就建立工業 AI 作業系統，擴大合作關係。Siemens 推出 Digital Twin Composer 軟件，驅動大規模工業元宇宙。PepsiCo 拉丁美洲行政總裁兼全球首席策略與轉型總監 Athina Kanioura 探討 PepsiCo 如何利用 Digital Twin Composer 軟件，而為全球推廣張計劃，進行美國設施升級模擬。Siemens 重點介紹多個最新科技，而這些科技加速藥物研發、自動駕駛與提升廠房效率。在製造業領域，Siemens 宣佈與 Meta Ray-Ban AI 眼鏡公司合作，引進工業 AI 至 Meta Ray-Ban AI 眼鏡。

Havas

在 C Space 中，Havas 董事長兼行政總裁，另兼 Vivendi 董事長 Yannick Bolloré 與 Jim Stengel 一起，談論技術和人類創造力的融合如何釋放前所未有的創意可能。當品牌與創作者探索這個新時代時，科技與人才的協作將定義下一波敘事浪潮。Bolloré 還宣佈 AVA，全新的 AI 驅動平台，旨在幫助團隊在創紀錄的時間內從短暫轉到突破。

McKinsey 與 General Catalyst 深度訪談

Jason Calacanis，企業家、天使投資人，同時也是《 All-In》 播客節目主持人，與 McKinsey & Company 全球管理合夥人 Bob Sternfels，以及 General Catalyst 創始合夥人兼行赫政總裁 Hemant Taneja，共同探討 AI 如何重塑策略、投資與創新，並為企業在技術轉型浪潮中航行時，提供對未來機遇與挑戰的真知灼見。主題演講是 All-In 播客的現場錄音。

Lenovo Tech World at Sphere

聯想 (Lenovo) 大膽宣示，將其科技世界體驗帶入拉斯維加斯地標性建築「球體」之中。Lenovo 董事長兼行政總裁楊元慶，帶來一場以 AI 與現實應用為核心的沉浸式展示，AMD、國際足總 (FIFA)、Intel、微軟 (Microsoft)、NVIDIA、高通 (Qualcomm) 以及 Sphere 的領導者們全程參與了此次演示。此外，他宣佈了新的人工智能平台 Lenovo Qira，並推出了幾款新設備，包括 Aura 版產品組合中的 ThinkPads 和 Motorola 第一款像書一樣打開的折疊手機 Razr Fold。

Caterpillar

Caterpillar 行政總裁 Joe Creed 登台時傳達了這訊息：其公司不再只是重型機械的代名詞，正邁向高科技領域。他的主題演講勾勒出 Caterpillar 的未來藍圖，描繪先進技術如何重新定義工程建設與設備產業。Creed 宣佈推出 Cat AI Assistant，使客戶更容易購買、維護、管理和操作其設備。該推出通過結合數據、AI 和重型設備來重新定義工作的完成方式，以幫助客戶提高生產力、效率和安全性。

ŌURA

行政總裁 Tom Hale 在 CES 科技領袖晚宴 (CES Leaders in Technology Dinner) 上，與彭博社 (Bloomberg) 的 Ed Ludlow 台探討穿戴式裝置如何革新個人健康追蹤技術，以及推動普及化的人口統計因素。這次對話強調了可穿戴設備市場的快速增長，以及隨著科技賦予消費者力量並改變醫療保健領域，未來將迎來重大發展契機。

會議編程

CES 2026 共舉辦超過 400 場會議議程，邀請超過 1,300 位講者參與。

Celebrities at CES

知名品牌大使與講者出席了本次盛會，包括 Alexis Ohanian、Chris Paul、Hank Shocklee、Jimmy Butler、RZA (Bobby Diggs)、Sean Astin、Serena Williams、Steve Aoki、Stevie Wonder、Travis Scott、Tyler Florence 和 will.i.am。此外，聯想科技世界大會 (Lenovo's Tech World) 將有特別演出，並邀請到 Alex Morgan 驚喜現身。

請造訪國際消費電子展 (CES) 網站或下載由松下 (Panasonic) 贊助的國際消費電子展應用程式 (CES App)，以便查閱主題演講、會議和產品公告。歡迎查看高解像度圖像庫並下載用於電視或剪輯用途的 B-roll 影片素材。本週焦點新聞：CTA 新聞稿精選包括 CES 2026 綠色補助計劃 (Green Grants Program)、America250 at CES 慶典活動，以及美國消費科技產業預測報告 (U.S. Consumer Technology Industry Forecast)。

創新者將於明年再度齊聚，共慶消費電子展 (CES) 六十週年盛典 —— 2027 年 1 月 6 日至 9 日，拉斯維加斯。

關於 CES®：

CES 是全球最具影響力的科技盛會，也是創新科技與全球創新者的實證場地。這是全球最大品牌進行商業合作和結識新夥伴的場所，也是最具創新精神創新者登上的舞台。CES 由 Consumer Technology Association (CTA)® 擁有和舉辦，涵蓋科技界的各方面。2027 年消費電子展將於 1 月 6 日至 9 日在拉斯維加斯舉行。如欲了解更多，請瀏覽 CES.tech，並於社交媒體追蹤 CES 。

關於 Consumer Technology Association (CTA)®：

CTA 是北美最大科技貿易協會，也是科技業界代表。我們的會員是全球領先創新者——從初創公司到全球品牌——協助支持超過 1,800 萬個美國就業機會。CTA 擁有和主辦 CES® —— 全球最具影響力的科技盛會。請瀏覽 CTA.tech，認識本會。關注我們 @CTAtech。

