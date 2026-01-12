CES 2026: El futuro está aquí

La etapa de innovación global ofrece un impulso sin precedentes, redefiniendo lo que es posible en cada industria y revelando cómo la tecnología moldea cada parte de nuestras vidas

LAS VEGAS, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- CES® 2026, el evento tecnológico más potente del mundo, culmina cuatro días de participación de innovadores. El mayor CES pospandémico recibió a más de 148.000 asistentes de todo el mundo, incluidos unos 6.900 periodistas. Más del 55% de los asistentes al CES fueron altos ejecutivos, lo que refuerza la posición del evento como una de las principales reuniones para líderes y tomadores de decisiones de la industria. CES 2026 pasó de la teoría a la aplicación práctica de cómo la tecnología se integra a la perfección en nuestras vidas. Con más de 4.100 expositores, incluidas unas 1.200 startups, CES 2026 destaca la tecnología que está resolviendo algunos de los mayores desafíos del mundo. El futuro ya no está llegando; ya está aquí, y CES 2026 es donde se desplegó en 2,6 millones de pies cuadrados netos de espacio de exposición.

"CES es el foro de innovación más potente del mundo", afirmó Gary Shapiro, presidente ejecutivo y consejero delegado de la Consumer Technology Association (CTA)®, propietaria y productora de CES. "CES es más que un escaparate; es el punto de encuentro entre la tecnología, la comunidad, los negocios y las políticas. Líderes globales, startups y legisladores se reunieron para destacar las tecnologías que definirán la próxima década de crecimiento económico y competitividad".

CES 2026 en cifras*

Más de 2,6 millones de pies cuadrados netos de espacio de exhibición

Más de 4.100 expositores, incluyendo unas 1.200 startups

Más de 148.000 asistentes, incluyendo más de 55.000 asistentes internacionales

Unos 6.900 medios de comunicación globales, creadores de contenido y analistas del sector

Más del 60% de las empresas de Fortune 500

Más del 55% de los asistentes al CES fueron ejecutivos de alto nivel

Más de 400 sesiones de conferencias con más de 1.300 ponentes

Más de 200 asistentes gubernamentales

Más de 37.000 noticias y contenido

* cifra previa a la auditoría

"La energía en el CES 2026 fue extraordinaria", explicó Kinsey Fabrizio, presidente de CTA. "El CES reúne al ecosistema tecnológico global para un volumen inigualable de acuerdos, colaboraciones e intercambio de ideas. Las innovaciones presentadas esta semana, que abarcan inteligencia artificial, cuántica, movilidad, robótica, salud y mucho más, consolidan al CES como el escenario global donde las ideas innovadoras se convierten en realidad".

El CES se enorgullece de mantener su reputación como una de las ferias comerciales más transparentes del mundo, adhiriéndose a los rigurosos estándares de auditoría establecidos por UFI, la Asociación Global de la Industria de Exposiciones. Para garantizar la integridad de sus informes, CES contrata auditores independientes, lo que refuerza la confianza entre las partes interesadas. En primavera, CES publicará la Auditoría de CES 2026, que detallará las cifras de asistencia confirmada y otros datos.

Para estar al tanto de todos los aspectos destacados y anuncios del CES 2026, visite el Centro de Contenido del CES, la Sala de Prensa del CES, el Podcast de Charlas Técnicas del CES y el canal de YouTube del CES. Vea aquí el discurso sobre el Estado de la Industria del CES 2026, donde Shapiro y Fabrizio compartieron escenario con Cristiano Amon, consejero delegado y presidente de Qualcomm.

Información destacada de CES 2026

América celebra 250 años

A medida que Estados Unidos se acerca a su 250° aniversario, Rosie Ríos, presidenta de America250, ofreció un primer vistazo a los programas del supercentenario que celebran el espíritu estadounidense de innovación y anunció una nueva iniciativa nacional, America Innovates, la primera competencia nacional de emprendimiento universitario del país.

Accesibilidad

La tecnología de accesibilidad se centra cada vez más en derribar las barreras cotidianas, haciendo que los dispositivos y entornos sean más usables para personas de todas las capacidades mediante IA, wearables y herramientas que facilitan la vida independiente. Wearables como gafas de realidad aumentada (RA), relojes inteligentes y anillos ofrecen ahora asistencia en tiempo real, alertas personalizadas y seguimiento avanzado de la salud, mientras que muchos smartphones integran funciones como subtítulos en vivo, aumento mejorado, identificación de objetos y pruebas de audición en casa. En el hogar, los asistentes de voz, los electrodomésticos inteligentes y los sistemas de seguridad ayudan a las personas mayores a envejecer de forma segura en casa, lo que demuestra cómo la innovación en accesibilidad está mejorando la calidad de vida y ampliando la independencia en todo el mundo.

Entre los expositores se encuentran: ATDev, Digireha Inc., .lumen, Revimo, Tombot, WheelMove, WiRobotics

Inteligencia artificial

El mundo está transitando de la transformación digital a la transformación inteligente, donde la IA está transformando radicalmente las operaciones empresariales, los roles de los trabajadores y la vida cotidiana. La IA ya está impulsando mejoras significativas en la productividad, la experiencia del cliente y los resultados en el ámbito sanitario. La IA está evolucionando a través de múltiples fronteras, incluyendo los gemelos digitales, la IA agente, la IA vertical, la IA industrial y la IA física en robótica.

Entre los expositores se encuentran: AMD, DEEPX, Lenovo, LG Electronics, NVIDIA, NXP Semiconductors, Omi, PLAUD Inc., Samsung Electronics, Soundhound AI, TCL, XREAL

Contenido y entretenimiento

Los servicios de streaming están evolucionando más allá del número de suscriptores, centrándose en la integración de ecosistemas, ofertas en paquetes y contenido original premium para fidelizar a la audiencia a largo plazo. La televisión rápida (FAST TV) está ganando terreno como alternativa con publicidad, mientras que los videos sociales de formato corto están transformando los hábitos de consumo. Las compañías de medios están respondiendo con formatos flexibles, IP de consumo masivo y descubrimiento impulsado por IA para definir la próxima era del entretenimiento.

Entre los expositores se encuentran: Amazon Prime Video, Charter Communications, Dolby, Marriott International, Meta, NBCUniversal Media, LLC, Netflix, Onanoff Ltd., Reddit Inc., Roku, Inc., SiriusXM, Snap Inc., The Trade Desk, Inc., Uber, X Xperi y Xumo.

Salud Digital

La salud digital continúa su auge, con innovaciones centradas en la accesibilidad, la detección temprana, la predicción de resultados y la enfermería virtual. En el CES 2026, estos avances se presentaron en el Venetian junto con tecnologías para hogares inteligentes diseñadas para facilitar la vida y el envejecimiento en casa. Desde wearables y dispositivos de monitorización de venta libre aprobados por la FDA hasta telesalud e IA con agentes, las soluciones de salud digital están ampliando el acceso a la atención médica, empoderando a los consumidores y apoyando a los profesionales sanitarios. El Digital Health Mixer reunió a líderes de toda la industria sanitaria y tecnológica para fomentar la colaboración y acelerar la innovación en salud digital.

Entre los expositores se encuentran: AARP, Abbott, Earflo Inc., myolab.ai, Vivoo y Withings.

Energía

CES 2026 presentó soluciones energéticas de última generación que pueden transformar la movilidad, la industria y los hogares. Vehículos eléctricos de batería, pilas de combustible de hidrógeno, híbridos enchufables y vehículos eléctricos de autonomía extendida se presentaron en una amplia gama de productos, desde bicicletas eléctricas hasta vehículos agrícolas y de construcción de alta resistencia. Más allá del transporte, los avances en el almacenamiento de energía en baterías a gran escala y residencial, los dispositivos de gestión energética para hogares inteligentes y los sistemas de energía portátiles están fortaleciendo la fiabilidad de la red y satisfaciendo la creciente demanda. También se observa una expansión en la energía solar, los pequeños reactores nucleares modulares y la fusión nuclear.

Entre los expositores se encuentran: Donut Lab, Evotrex, Flint Paper Battery, Jackery, Korea Electric Power Corporation (KEPCO), SPOG Trailers, Stryten Energy y Superheat.

Empresa

La tecnología empresarial ahora depende de capacidades fundamentales como el 5G, la nube, la ciberseguridad, la robótica y la IA, que se han vuelto esenciales para competir en la economía moderna. En CES 2026, se exhibió toda la gama empresarial, incluyendo chips, edge computing, tecnologías móviles y XR empresarial que fortalecen la colaboración, mejoran la productividad y amplían las capacidades digitales en las plantillas y entornos industriales.

Entre los expositores se encuentran: Amazon Ring, Cerence AI, Qualcomm, Siemens y Wisdomain.

Movilidad

Viajar se está convirtiendo en una experiencia más inteligente, segura y elegante. Los vehículos autónomos modernos ahora utilizan sensores avanzados, software inteligente y herramientas de mapeo con IA que se adaptan en tiempo real al tráfico, el clima y las condiciones de la carretera para viajes más fluidos y fiables. El auge de los robotaxis, las lanzaderas autónomas e incluso las bicicletas y scooters autónomos está ampliando las opciones de movilidad y redefiniendo el transporte. La innovación no se limita a la carretera. La agricultura, la construcción y la tecnología industrial están evolucionando rápidamente a medida que la automatización, la electrificación y la IA hacen que las granjas y los lugares de trabajo sean más seguros, limpios y sostenibles.

Entre los expositores se encuentran: BMW, Brunswick Corporation, Caterpillar, Doosan Bobcat, Geely, John Deere, Oshkosh, Pliyt, Qualcomm, Sony Honda Mobility Inc. y Tensor Auto.

Robótica

La robótica llegó al CES 2026 como "IA física", convirtiendo los avances en inteligencia artificial en máquinas adaptables capaces de ofrecer resultados complejos en el mundo real. La innovación se acelera gracias a la IA analítica, que permite a los robots procesar más datos y tomar decisiones más inteligentes, y a la IA generativa, que impulsa el entrenamiento basado en simulación para que los robots aprendan mediante la experiencia virtual en lugar de una programación rígida. Los robots humanoides se perfilan como una importante frontera, pasando de roles monotarea a asistentes colaborativos, mientras que la robótica en general se está expandiendo a aplicaciones domésticas, industriales, médicas, de cadena de suministro y de movilidad para mejorar la seguridad, la eficiencia y la resiliencia de la fuerza laboral.

Entre los expositores se encuentran: Hyundai, Primech AI, Richtech Robotics, Sharpa, Tuya, Yarbo International Inc., YuShu Technology Co., Ltd. (Unitree).

Gafas inteligentes y wearables

Los wearables siguen ganando valor en los sectores de la salud, el fitness, la accesibilidad y el entretenimiento, impulsados por el auge de las gafas inteligentes y de realidad aumentada, así como por la expansión de los mercados de relojes inteligentes y anillos inteligentes. En el CES 2026, las gafas inteligentes más recientes evolucionaron con interfaces de voz generativas con IA para un uso diario con manos libres, además de funciones como traducción en tiempo real, grabación e incluso pagos QR. Los wearables enfocados en la salud también están ganando terreno, desde auriculares que buscan la aprobación de la FDA para audífonos de venta libre hasta relojes inteligentes con ECG avanzados y anillos inteligentes cada vez más potentes. Estos dispositivos están experimentando una adopción más amplia, y los médicos comienzan a recomendarlos para el seguimiento de datos significativos de bienestar.

Entre los expositores se encuentran: Asus, Omi, Pulsetto, Ltd., RingConn LLC, Ultrahuman Healthcare Private Limited

Hogar inteligente

El ecosistema del hogar inteligente ahora abarca electrodomésticos, asistentes, gestión energética, entretenimiento, robots y seguridad, con soluciones centradas en el control del consumidor, la comodidad y la sostenibilidad. La personalización basada en IA y la automatización predictiva se están convirtiendo en la norma, permitiendo que los hogares anticipen las necesidades mediante seguridad, iluminación, electrodomésticos y termostatos adaptativos que aprenden rutinas y optimizan el rendimiento.

Entre los expositores se encuentran: Bosch, Dreame Innovation Technology, LG Electronics, Samsung Electronics y SwitchBot.

Startups

Eureka Park es el lugar donde innovadores, inversores y medios de comunicación se reúnen para conocer a startups que innovan en áreas como accesibilidad, IA, salud digital, empresa, robótica y hogares inteligentes. Unas 1200 startups lanzaron sus productos en más de 40 pabellones globales.

Entre los expositores se encuentran: Core Devices, Coroflo, Iceplosion LLC, Nosh Robotics y Skwheel.

Comunidades dedicadas en todo el campus del CES

CES Foundry

Los asistentes abarrotaron CES Foundry, un destino clave para la exploración profunda de las tecnologías de próxima generación, que atrajo a una gran multitud los días 7 y 8 de enero en Fontainebleau Las Vegas. Centrado en la IA y la tecnología cuántica, CES Foundry dio vida a las tecnologías emergentes mediante escenarios inmersivos, demostraciones prácticas y oportunidades de conexión estratégica. Los asistentes escucharon a líderes globales como AMD, AWS, Brunswick e Hitachi, mientras que las demostraciones de Foundry mostraron software en acción de innovadores como D-Wave Quantum, IBM, Monks y SuperQ. El evento de celebración de CES Foundry, presentado por IBM, JobsOhio, Vector y Washington, D.C., culminó la experiencia con un networking de alto nivel entre líderes que definen el futuro.

C Space®

El C Space del CES 2026 rebosaba energía e ideas, con profesionales del marketing, ejecutivos de medios, creadores y líderes de marca abarrotando las sesiones y salas de networking. El C Space es el lugar donde los responsables de la toma de decisiones se reúnen para cerrar acuerdos, explorar tendencias y presentar las últimas tecnologías que están transformando la industria. El C Space Studio albergó entrevistas individuales exclusivas con visionarios de la industria.

Conferencias principales

Las conferencias principales del CES incluyeron anuncios importantes y perspectivas innovadoras de algunas de las estrellas de la tecnología.

AMD

La conferencia magistral de AMD generó un interés extraordinario, atrayendo a miles de asistentes y llenando el recinto, incluso con espacio de pie. Ante la demanda, miles de personas más pudieron seguir la conferencia en directo. La presidenta y directora ejecutiva de AMD, Dra. Lisa Su, explicó cómo la cartera de productos de IA de la compañía y las sólidas colaboraciones intersectoriales están convirtiendo la promesa de la IA en un impacto real, destacando que la IA está en todas partes y al alcance de todos. Su presentó nuevos productos centrados en la IA, como la serie Ryzen AI 400 para PC de IA de próxima generación, la GPU MI440X para empresas y la plataforma para desarrolladores Ryzen AI Halo, haciendo hincapié en la integración de la IA desde los centros de datos hasta los dispositivos edge y las aplicaciones reales con socios como OpenAI. También ofreció un avance de su plataforma a escala de rack "Helios". Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de Estados Unidos, se unió a Su en el escenario para conversar sobre el papel de la colaboración público-privada en el impulso a la innovación, la competitividad y las oportunidades en IA. AMD anunció un compromiso de 150 millones de dólares para llevar la IA a más aulas y comunidades.

Siemens

El presidente y consejero delegado de Siemens AG, Roland Busch, presentó tecnologías para acelerar la revolución de la IA industrial. El fundador y consejero delegado de NVIDIA, Jensen Huang, se unió a Busch en el escenario para ampliar su colaboración y desarrollar el sistema operativo de IA industrial. Siemens lanzó el software Digital Twin Composer para impulsar el metaverso industrial a escala. Athina Kanioura, consejera delegada para América Latina y directora global de Estrategia y Transformación de PepsiCo, explicó cómo PepsiCo utiliza el software Digital Twin Composer para simular las mejoras en sus instalaciones en Estados Unidos con planes de escalar a nivel mundial. Siemens destacó las nuevas tecnologías para acelerar el descubrimiento de fármacos, la conducción autónoma y la eficiencia en el taller. En el ámbito de la fabricación, Siemens anunció una colaboración para incorporar la IA industrial a las gafas Meta Ray-Ban AI.

Havas

En C Space, Yannick Bolloré, consejero delegado y presidente de Havas y presidente de Vivendi, se reunió con Jim Stengel para hablar sobre cómo la convergencia de la tecnología y el ingenio humano está abriendo posibilidades creativas sin precedentes. A medida que las marcas y los creadores navegan por esta nueva era, la colaboración entre la tecnología y el talento definirá la próxima ola de narrativas. Bolloré también anunció AVA, una nueva plataforma impulsada por IA diseñada para ayudar a los equipos a pasar del briefing al descubrimiento en tiempo récord.

Entrevista completa con McKinsey y General Catalyst

Jason Calacanis, emprendedor, inversor ángel y copresentador del podcast All-In, junto con Bob Sternfels, socio director global de McKinsey & Company, y Hemant Taneja, consejero delegado de General Catalyst, analizaron cómo la IA está transformando la estrategia, la inversión y la innovación, ofreciendo perspectivas sinceras sobre las oportunidades y los desafíos que enfrentan las empresas en este cambio tecnológico. La conferencia principal fue una grabación en vivo del podcast All-In.

Lenovo Tech World en Sphere

Lenovo hizo una declaración audaz al presentar su experiencia Tech World en el icónico Sphere de Las Vegas. El presidente y consejero delegado de Lenovo, Yuanqing Yang, ofreció una presentación totalmente inmersiva centrada en la IA y las aplicaciones del mundo real, con la participación de líderes de AMD, FIFA, Intel, Microsoft, NVIDIA, Qualcomm y Sphere. Además, anunció una nueva plataforma de inteligencia artificial, Lenovo Qira, y presentó varios dispositivos nuevos, como los ThinkPads de la edición Aura y el primer teléfono plegable de Motorola que se abre como un libro, el Razr Fold.

Caterpillar

El consejero delegado de Caterpillar, Joe Creed, subió al escenario con el mensaje de que la empresa ya no se limita a la maquinaria pesada, sino que apuesta por la alta tecnología. Su discurso inaugural presentó un panorama audaz del futuro de Caterpillar, donde las tecnologías avanzadas están redefiniendo la construcción y los equipos. Creed anunció el Asistente de IA de Cat, que facilita a los clientes la compra, el mantenimiento, la gestión y la operación de sus equipos. El lanzamiento redefine la forma de trabajar al combinar datos, IA y equipos pesados para ayudar a los clientes a mejorar la productividad, la eficiencia y la seguridad.

ŌURA

El consejero delegado Tom Hale se unió a Ed Ludlow, de Bloomberg, en el escenario de la Cena de Líderes en Tecnología del CES para analizar cómo los wearables están revolucionando el seguimiento de la salud personal y los factores demográficos que impulsan su adopción. La conversación destacó el rápido crecimiento del mercado de wearables y las importantes oportunidades que se avecinan a medida que la tecnología empodera a los consumidores y transforma la atención médica.

Programa de la conferencia

CES 2026 ofreció más de 400 sesiones de conferencias de más de 1.300 ponentes.

El Escenario de Accesibilidad del CES, impulsado por Verizon Accessibility, se estrenó en el CES 2026. Las conversaciones abordaron el diseño inclusivo, los wearables y cómo la IA puede ayudar. Expertos de Amazon, Meta, Microsoft y otros subieron al escenario.

C Space reunió a la comunidad de marketing y publicidad. Las sesiones con ponentes de Best Buy, 3C Ventures y otras empresas abordaron los hábitos digitales, la personalización y el contenido.

El Espacio para Creadores del CES se trasladó al Hall Central y estuvo abierto a todos los asistentes. Las sesiones, impartidas por expertos del sector, debatieron sobre la economía de los creadores, las colaboraciones y las métricas.

CES Foundry abrió sus puertas como el principal destino para los avances en IA y cuántica. Con demostraciones en vivo, dos escenarios de contenido inmersivo y oportunidades de networking inigualables, la inauguración de CES Foundry fue el punto de encuentro entre líderes emergentes y figuras consolidadas para conversar sobre cómo la IA y la cuántica pueden mejorar nuestra forma de vivir, trabajar y conectar. Kratsios y Fabrizio exploraron cómo la innovación, la colaboración y las políticas impulsan el liderazgo en IA en Estados Unidos.

La Cumbre de Salud Digital reunió a todo el ecosistema de salud para aprender, establecer redes y explorar el papel que desempeña la tecnología en el avance de la medicina, la atención médica y el bienestar del consumidor.

El doctor Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, analizó los próximos avances en inteligencia artificial, datos, innovación en salud digital, políticas y pagos.

La serie Grandes Mentes exploró la intersección entre la tecnología y la humanidad. Entre los ponentes destacados se encontraban altos ejecutivos, filántropos, personas influyentes, líderes gubernamentales, emprendedores, inversores de capital riesgo y más.

La Cumbre de Políticas de Innovación impulsó la Agenda de Innovación de la CTA. El CES reunió a legisladores e invitados gubernamentales de todo el mundo para debatir cuestiones de política tecnológica nacionales e internacionales, como la IA, la privacidad, el comercio, la competencia y más. Las sesiones de la conferencia contaron con la participación del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, y de los senadores estadounidenses Amy Klobuchar (Minnesota), Ben Ray Luján (Nuevo México), Gary C. Peters (Michigan) y Jacky Rosen (Nevada).

Manufactura, un nuevo tema en el CES 2026, contó con ponentes como Jay Timmons, director general y consejero delegado de la Asociación Nacional de Fabricantes (NAM), y Jeannine Kunz, directora ejecutiva y consejera delegada de SME. Las sesiones abordaron las tecnologías, las alianzas y la capacitación de la fuerza laboral que impulsan una manufactura resiliente y competitiva.

Además, la Exhibición de Fabricación Avanzada producida por CTA y SME presentó tecnología de automatización, materiales avanzados y software industrial.

El Mobility Stage, presentado por Bosch en West Hall, abordó los vehículos autónomos, la experiencia a bordo y el comercio.

El Startup Stage en Eureka Park reunió a visionarios para discutir sobre inteligencia artificial, salud, financiación de empresas emergentes y más.

Celebridades en CES

Embajadores de marca y ponentes famosos como Alexis Ohanian, Chris Paul, Hank Shocklee, Jimmy Butler, RZA (Bobby Diggs), Sean Astin, Serena Williams, Steve Aoki, Stevie Wonder, Travis Scott, Tyler Florence, will.i.am y otros asistieron al evento. Además, hubo una actuación especial en el Lenovo Tech World y la participación especial de Alex Morgan.

Visite CES o la aplicación CES, patrocinada por Panasonic, para acceder a conferencias, sesiones y anuncios de productos. Vea la galería de imágenes de alta resolución y descargue material adicional. Consulte las noticias de esta semana con los comunicados de prensa de la CTA, como el programa de Becas Verdes CES 2026, America250 en CES y el Pronóstico de la Industria de Tecnología de Consumo de Estados Unidos.

Los innovadores volverán a presentarse el próximo año para celebrar los 60 años del CES, del 6 al 9 de enero de 2027 en Las Vegas.

Acerca de CES®:

CES es el evento tecnológico más importante del mundo: el escenario ideal para tecnologías revolucionarias e innovadores globales. Aquí es donde las marcas más importantes del mundo hacen negocios y conocen nuevos socios, y los innovadores más destacados dan la talla. Organizado por la Consumer Technology Association (CTA)®, CES abarca todos los aspectos del sector tecnológico. CES 2027 se celebra del 6 al 9 de enero en Las Vegas. Más información en CES.tech y sigue a CES en redes sociales.

Acerca de Consumer Technology Association (CTA)®:

Como la asociación comercial de tecnología más grande de Norteamérica, CTA representa al sector tecnológico. Nuestros miembros son los principales innovadores del mundo, desde startups hasta marcas globales, que contribuyen a la creación de más de 18 millones de empleos en Estados Unidos. CTA es la propietaria y productora de CES®, el evento tecnológico más importante del mundo. Encuéntranos en CTA.tech. Síguenos en @CTAtech.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg