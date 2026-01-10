CES 2026: Die Zukunft ist hier

Die globale Innovationsbühne liefert eine noch nie dagewesene Dynamik, definiert das Machbare in jeder Branche neu und zeigt, wie Technologie jeden Bereich unseres Lebens beeinflusst.

LAS VEGAS, 11. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die CES® 2026, das weltweit größte Technologieereignis, geht mit vier Tagen voller Innovationen zu Ende. Die größte CES nach der Pandemie begrüßte mehr als 148.000 Besucher aus der ganzen Welt, darunter rund 6.900 Medienvertreter. Mehr als 55 % der CES-Teilnehmer waren leitende Angestellte, was den Status der Veranstaltung als wichtigstes Treffen für Branchenführer und Entscheidungsträger unterstreicht. Die CES 2026 hat den Schritt von der Theorie hin zur praktischen Anwendung gemacht und gezeigt, wie sich Technologie nahtlos in unser Leben integriert. Mit mehr als 4.100 Ausstellern, darunter rund 1.200 Start-ups, zeigt die CES 2026 Technologien, die einige der größten Herausforderungen der Welt lösen. Die Zukunft ist nicht mehr im Anmarsch, sie ist schon da – und auf der CES 2026 wurde sie auf einer Netto-Ausstellungsfläche von 2,6 Millionen Quadratfuß präsentiert.

„Die CES ist das weltweit stärkste Testfeld für Innovationen", sagte Gary Shapiro, Executive Chair und CEO, Consumer Technology Association (CTA)®, Eigentümer und Produzent der CES. „Die CES ist mehr als ein Schaufenster; hier trifft Technologie auf Gemeinschaft, Wirtschaft und Politik. Weltweit führende Unternehmen, Start-ups und politische Entscheidungsträger kamen zusammen, um Technologien vorzustellen, die das nächste Jahrzehnt des Wirtschaftswachstums und der Wettbewerbsfähigkeit bestimmen werden."

CES 2026 in Zahlen*

Mehr als 2,6 Millionen Quadratfuß Netto-Ausstellungsfläche

Mehr als 4.100 Aussteller, darunter rund 1.200 Start-ups

Mehr als 148.000 Besucher, darunter mehr als 55.000 internationale Besucher

Rund 6.900 internationale Medienvertreter, Content Creators und Branchenanalysten

Über 60 % der Fortune-500-Unternehmen

Mehr als 55 % der CES-Teilnehmer waren leitende Angestellte

Mehr als 400 Konferenzsitzungen mit mehr als 1.300 Rednern

Mehr als 200 Teilnehmer aus der Regierung

Über 37.000 Nachrichten und Inhalte

*Vor-Audit-Zahl

„Die Energie auf der CES 2026 war außergewöhnlich", sagte Kinsey Fabrizio, Präsident der CTA. „Die CES bringt das globale Tech-Ökosystem zusammen und sorgt für ein unvergleichliches Volumen an Geschäftsabschlüssen, Partnerschaften und Ideenaustausch. Die in dieser Woche vorgestellten Innovationen aus den Bereichen KI, Quantenphysik, Mobilität, Robotik, Gesundheit und vielem mehr unterstreichen, dass die CES die globale Bühne ist, auf der kühne Ideen von der Vision zur Realität werden."

Die CES ist stolz darauf, ihren Ruf als eine der transparentesten Messen der Welt aufrechtzuerhalten, indem sie sich an die strengen Prüfstandards der UFI, des Weltverbandes der Messeindustrie, hält. Um die Integrität ihrer Berichterstattung zu gewährleisten, beauftragt die CES unabhängige Prüfer, was das Vertrauen der Beteiligten stärkt. Im Frühjahr wird die CES das CES 2026 Audit veröffentlichen, in dem u. a. die bestätigten Teilnehmerzahlen aufgeführt sind.

Um alle Highlights und Ankündigungen der CES 2026 zu sehen, besuchen Sie den CES Content Hub, CES Newsroom, CES Tech Talk Podcast sowie CES YouTube. Sehen Sie sich die CES 2026 State of the Industry Address hier an, wo Shapiro und Fabrizio gemeinsam mit Cristiano Amon, CEO und President von Qualcomm, auf der Bühne standen.

Highlights der CES 2026

Amerika feiert 250 Jahre

Anlässlich des bevorstehenden 250-jährigen Jubiläums der Vereinigten Staaten gab Rosie Rios, Vorsitzende von America250, einen ersten Einblick in die Programme zum Superjubiläum, die den amerikanischen Innovationsgeist feiern, und kündigte eine neue nationale Initiative an, America Innovates, den ersten nationalen Hochschulwettbewerb für Unternehmertum im Land.

Barrierefreiheit

Barrierefreie Technologien konzentrieren sich zunehmend darauf, alltägliche Barrieren zu überwinden, indem sie Geräte und Umgebungen für Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten durch KI, Wearables und Tools zur Unterstützung eines unabhängigen Lebens nutzbar machen. Wearables wie AR-Brillen, Smartwatches und Ringe bieten jetzt Unterstützung in Echtzeit, personalisierte Warnungen und fortschrittliche Gesundheitsüberwachung, während viele Smartphones Funktionen wie Live-Untertitel,

, verbesserte Vergrößerung, Objekterkennung und Hörtests zu Hause integrieren. In den eigenen vier Wänden helfen Sprachassistenten, intelligente Geräte und Sicherheitssysteme älteren Menschen dabei, sicher zu altern und zeigen, wie Innovationen im Bereich der Barrierefreiheit die Lebensqualität verbessern und die Unabhängigkeit weltweit erweitern.

Zu den Ausstellern gehörten: ATDev, Digireha Inc., .lumen, Revimo, Tombot, WheelMove, WiRobotics

Künstliche Intelligenz

Die Welt wandelt sich von der digitalen Transformation zur intelligenten Transformation, wobei KI die Abläufe in Unternehmen, die Rolle der Mitarbeiter und das tägliche Leben grundlegend verändert. Schon jetzt sorgt KI für erhebliche Produktivitätssteigerungen, verbesserte Kundenerfahrungen und bessere Ergebnisse im Gesundheitswesen. KI entwickelt sich über mehrere Grenzen hinweg, darunter digitale Zwillinge, agentenbasierte KI, vertikale KI, industrielle KI und physische KI in der Robotik.

Zu den Ausstellern gehörten: AMD, DEEPX, Lenovo, LG Electronics, NVIDIA, NXP Semiconductors, Omi, PLAUD Inc., Samsung Electronics, Soundhound AI, TCL, XREAL

Inhalte und Unterhaltung

Streaming-Dienste entwickeln sich über die Anzahl der Abonnenten hinaus und konzentrieren sich auf die Integration von Ökosystemen, gebündelte Angebote und hochwertige Originalinhalte, um eine dauerhafte Kundenbindung aufzubauen. FAST TV gewinnt als werbefinanzierte Alternative an Zugkraft, während Social Video in Kurzform die Sehgewohnheiten verändert. Medienunternehmen reagieren darauf mit flexiblen Formaten, bingeable IP und KI-gesteuerter Entdeckung, um die nächste Ära der Unterhaltung zu definieren.

Zu den Ausstellern gehörten: Amazon Prime Video, Charter Communications, Dolby, Marriott International, Meta, NBCUniversal Media, LLC, Netflix, Onanoff Ltd, Reddit Inc, Roku, Inc, SiriusXM, Snap Inc, The Trade Desk, Inc, Uber, X Xperi, Xumo

Digitale Gesundheit

Der Bereich digitale Gesundheit nimmt weiter an Fahrt auf, wobei sich die Innovationen auf Zugänglichkeit, Früherkennung, Ergebnisvorhersage und virtuelle Pflege konzentrieren. Auf der CES 2026 wurden diese bahnbrechenden Entwicklungen im Venetian zusammen mit Smart-Home-Technologien vorgestellt, die das Leben und Altern an Ort und Stelle unterstützen. Von Wearables und FDA-zugelassenen rezeptfreien Überwachungsgeräten bis hin zu Telemedizin und agentenbasierter KI erweitern digitale Gesundheitslösungen den Zugang zur Versorgung, stärken die Verbraucher und unterstützen Kliniker. Am Digital Health Mixer nahmen Führungskräfte aus der gesamten Gesundheits- und Technologiebranche teil, um die Zusammenarbeit zu fördern und Innovationen im Bereich der digitalen Gesundheit zu beschleunigen.

Zu den Ausstellern gehörten: AARP, Abbott, Earflo Inc., myolab.ai, Vivoo, Withings

Energie

Auf der CES 2026 wurden Energielösungen der nächsten Generation vorgestellt, die Mobilität, Industrie und Haushalte verändern können. Batterieelektrische Fahrzeuge, Wasserstoff-Brennstoffzellen, Plug-in-Hybride und E-Fahrzeuge mit verlängerter Reichweite wurden vorgestellt – von E-Bikes bis hin zu schweren Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen. Über den Transportsektor hinaus sorgen Durchbrüche bei großskaligen und privaten Batteriespeichersystemen, intelligenten Energiemanagementgeräten für das Smart Home sowie tragbaren Stromversorgungslösungen die Netzstabilität und decken den steigenden Energiebedarf. Auch in den Bereichen Solarenergie, kleine modulare Kernreaktoren und Kernfusion ist ein Ausbau zu verzeichnen.

Zu den Ausstellern gehörten: Donut Lab, Evotrex, Flint Paper Battery, Jackery, Korea Electric Power Corporation (KEPCO), SPOG Trailers, Stryten Energy, Superheat

Unternehmen

Die Unternehmenstechnologie hängt heute von grundlegenden Fähigkeiten wie 5G, Cloud, Cybersicherheit, Robotik und KI ab, die für die Wettbewerbsfähigkeit in der modernen Wirtschaft unerlässlich geworden sind. Auf der CES 2026 wurde der gesamte Enterprise-Stack gezeigt, einschließlich Chips, Edge Computing, mobiler Technologien und Enterprise XR, die die Zusammenarbeit stärken, die Produktivität verbessern und die digitalen Möglichkeiten über Personal und industrielle Umgebungen hinweg erweitern.

Zu den Ausstellern gehörten: Amazon Ring, Cerence AI, Qualcomm, Siemens, Wisdomain

Mobilität

Reisen wird immer intelligenter, sicherer und stilvoller. Moderne autonome Fahrzeuge nutzen heute fortschrittliche Sensoren in Verbindung mit intelligenter Software und KI-Kartierungswerkzeugen, die sich in Echtzeit an den Verkehr, das Wetter und die Straßenbedingungen anpassen und so für reibungslosere und zuverlässigere Fahrten sorgen. Das Aufkommen von Robotaxis, autonomen Shuttles und sogar selbstfahrenden Fahrrädern und Scootern erweitert die Mobilitätsmöglichkeiten und definiert den Verkehr neu. Innovation ist nicht auf die Straße beschränkt. Die Landwirtschaft, das Bauwesen und die Industrietechnologie entwickeln sich rasant weiter, da Automatisierung, Elektrifizierung und KI die Betriebe und Baustellen sicherer, sauberer und nachhaltiger machen.

Zu den Ausstellern gehörten: BMW, Brunswick Corporation, Caterpillar, Doosan Bobcat, Geely, John Deere, Oshkosh, Pliyt, Qualcomm, Sony Honda Mobility Inc. und Tensor Auto

Robotik

Robotik kam als „physische KI" auf die CES 2026 und verwandelte bahnbrechende Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz in anpassungsfähige Maschinen, die in der Lage sind, komplexe Ergebnisse in der realen Welt zu erzielen. Innovationen werden durch analytische KI beschleunigt, die es Robotern ermöglicht, mehr Daten zu verarbeiten und intelligentere Entscheidungen zu treffen, sowie durch generative KI, die ein simulationsbasiertes Training ermöglicht, so dass Roboter durch virtuelle Erfahrung und nicht durch starre Programmierung lernen. Humanoide Roboter entwickeln sich zu einem wichtigen Faktor, da sie sich von Einzelaufgaben zu kollaborativen Assistenten entwickeln, während die Robotik insgesamt in den Bereichen Haushalt, Industrie, Medizin, Lieferkette und Mobilität expandiert, um die Sicherheit, Effizienz und Widerstandsfähigkeit der Arbeitskräfte zu verbessern.

Zu den Ausstellern gehörten: Hyundai, Primech AI, Richtech Robotics, Sharpa, Tuya, Yarbo International Inc. und YuShu Technology Co, Ltd. (Unitree)

Intelligente Brillen und Wearables

Der Wert von Wearables in den Bereichen Gesundheit, Fitness, Barrierefreiheit und Unterhaltung wächst weiter, angetrieben von der Dynamik bei intelligenten Brillen und AR-Brillen sowie dem wachsenden Markt für Smartwatches und intelligente Ringe. Auf der CES 2026 wurden die neuesten intelligenten Brillen mit generativen KI-Sprachschnittstellen für den täglichen Gebrauch sowie mit Funktionen wie Echtzeitübersetzung, Aufzeichnung und sogar QR-Zahlungen vorgestellt. Auch gesundheitsorientierte Wearables sind auf dem Vormarsch, von Ohrhörern, die die FDA-Zulassung für frei verkäufliche Hörhilfen anstreben, über fortschrittliche EKG-Smartwatches bis hin zu immer leistungsfähigeren intelligenten Ringen. Diese Geräte werden immer häufiger eingesetzt, und Ärzte beginnen, sie zur Erfassung aussagekräftiger Wellness-Daten zu empfehlen.

Zu den Ausstellern gehörten: Asus, Omi, Pulsetto, Ltd., RingConn LLC, Ultrahuman Healthcare Private Limited

Smart Home

Das Smart-Home-Ökosystem umfasst heute Geräte, Assistenten, Energiemanagement, Unterhaltung, Roboter und Sicherheit mit Lösungen, die sich auf die Kontrolle durch den Verbraucher, Komfort und Nachhaltigkeit konzentrieren. KI-gesteuerte Personalisierung und prädiktive Automatisierung werden zum Standard und ermöglichen es Smart Homes, durch adaptive Sicherheit, Beleuchtung, Geräte und Thermostate, die Routinen erlernen und die Leistung optimieren, Bedürfnisse vorauszusehen.

Zu den Ausstellern gehörten: Bosch, Dreame Innovation Technology, LG Electronics, Samsung Electronics, SwitchBot

Start-ups

Im Eureka Park treffen sich Innovatoren, Investoren und Medienvertreter mit Start-ups, die Innovationen in Bereichen wie Barrierefreiheit, künstliche Intelligenz, digitale Gesundheit, Unternehmen, Robotik und Smart Home entwickeln. Rund 1.200 Start-ups stellten ihre Produkte in mehr als 40 globalen Pavillons vor.

Zu den Ausstellern gehörten: Core Devices, Coroflo, Iceplosion LLC, Nosh Robotics, Skwheel

Engagierte Communities auf dem gesamten CES-Campus

CES Foundry

Die Teilnehmer strömten zur CES Foundry, einem zentralen Ort für die eingehende Erforschung von Technologien der nächsten Generation, der vom 7. bis 8. Januar im Fontainebleau Las Vegas stark frequentiert wurde. Mit dem Schwerpunkt auf KI und Quantum erweckte die CES Foundry aufkommende Technologien durch immersive Bühnen, praktische Demonstrationen und kuratierte Gelegenheiten zum Austausch zum Leben. Die Teilnehmer hörten von weltweit führenden Unternehmen wie AMD, AWS, Brunswick und Hitachi, während Foundry-Demos Software in Aktion von Innovatoren wie D-Wave Quantum, IBM, Monks und SuperQ zeigten. Das CES Foundry Celebration Event, das von IBM, JobsOhio, Vector und Washington, D.C. präsentiert wurde, krönte die Veranstaltung mit einem hochrangigen Networking unter den führenden Köpfen, die die Zukunft gestalten.

C Space®

Der C Space auf der CES 2026 strotzte nur so vor Energie und Ideen, während Vermarkter, Medienverantwortliche, Kreative und Markenführer die Sitzungen und Networking-Lounges füllten. Im C Space treffen sich Entscheidungsträger, um Geschäfte abzuschließen, Trends zu erkunden und die neuesten Technologien vorzustellen, die die Branche umgestalten. Im C Space Studio wurden exklusive 1:1-Interviews mit Visionären der Branche geführt.

Keynotes

Auf den CES-Keynotes gab es wichtige Ankündigungen und bahnbrechende Erkenntnisse von einigen der führenden Köpfe der Technikbranche.

AMD

Die Keynote von AMD stieß auf außerordentliches Interesse, zog Tausende von Teilnehmern an und füllte den Veranstaltungsort bis auf den letzten Platz, einschließlich der Stehplätze. Da die Nachfrage den verfügbaren Platz überstieg, wurde die Keynote von Tausenden gestreamt. AMD-Chair und CEO Dr. Lisa Su erläuterte, wie das KI-Produktportfolio des Unternehmens und die intensive, branchenübergreifende Zusammenarbeit das Versprechen der KI in die Praxis umsetzen, und betonte, dass KI überall und für jeden da ist. Su stellte neue KI-fokussierte Produkte vor, darunter die Ryzen AI 400-Serie für KI-PCs der nächsten Generation, die MI440X GPU für Unternehmen und die Ryzen AI Halo-Entwicklerplattform, die die KI-Integration von Rechenzentren bis hin zu Edge-Geräten und realen Anwendungen mit Partnern wie OpenAI betont. Sie gab auch einen ersten Einblick in die Rack-Scale-Plattform Helios. Michael Kratsios, Direktor des U.S. Office of Science and Technology Policy, sprach mit Su auf der Bühne über die Rolle der öffentlich-privaten Zusammenarbeit bei der Förderung von KI-Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Chancen. AMD kündigte an, 150 Millionen US-Dollar bereitzustellen, um KI in mehr Klassenzimmer und Gemeinden zu bringen.

Siemens

Der Vorstandsvorsitzende der Siemens AG, Roland Busch, stellte Technologien zur Beschleunigung der industriellen KI-Revolution vor. Der Gründer und CEO von NVIDIA, Jensen Huang, schloss sich Busch auf der Bühne an, um ihre Partnerschaft zur Entwicklung des industriellen KI-Betriebssystems zu erweitern. Siemens hat die Software Digital Twin Composer auf den Markt gebracht, um das industrielle Metaversum in großem Maßstab zu ermöglichen. Athina Kanioura, CEO für Lateinamerika und Global Chief Strategy and Transformation Officer von PepsiCo, erläuterte, wie PepsiCo die Software Digital Twin Composer einsetzt, um Upgrades für seine Anlagen in den USA zu simulieren, wobei eine weltweite Ausweitung geplant ist. Siemens präsentierte neue Technologien zur Beschleunigung der Arzneimittelforschung, zum autonomen Fahren und zur Effizienz in der Fertigung. Im Bereich der Fertigung kündigte Siemens eine Zusammenarbeit an, um industrielle KI auf Meta Ray-Ban KI-Brillen zu übertragen.

Havas

Im C Space sprach Yannick Bolloré, CEO und Chairman von Havas und Vivendi Chairman, mit Jim Stengel darüber, wie die Konvergenz von Technologie und menschlichem Einfallsreichtum ungeahnte kreative Möglichkeiten freisetzt. Während Marken und Kreative diese neue Ära durchlaufen, wird die Zusammenarbeit zwischen Technologie und Talent die nächste Welle des Geschichtenerzählens bestimmen. Bolloré kündigte außerdem AVA an, eine neue KI-gestützte Plattform, die Teams helfen soll, in Rekordzeit vom Briefing zum Durchbruch zu gelangen.

All-In-Interview mit McKinsey und General Catalyst

Jason Calacanis, Unternehmer, Angel-Investor und Co-Moderator des Podcasts All-In, untersuchte zusammen mit Bob Sternfels, Global Managing Partner bei McKinsey & Company, und Hemant Taneja, CEO von General Catalyst, wie KI Strategie, Investitionen und Innovation verändert und bot offene Einblicke in die Chancen und Herausforderungen für Unternehmen, die diesen technologischen Wandel bewältigen müssen. Die Keynote war eine Live-Aufnahme des All-In-Podcasts.

Lenovo Tech World im Sphere

Lenovo setzte ein mutiges Zeichen, indem das Unternehmen sein Tech World-Erlebnis in das ikonische Sphere in Las Vegas brachte. Der Vorstandsvorsitzende und CEO von Lenovo, Yuanqing Yang, präsentierte einen umfassenden Überblick über KI und reale Anwendungen, wobei ihm führende Vertreter von AMD, FIFA, Intel, Microsoft, NVIDIA, Qualcomm und Sphere zur Seite standen. Außerdem kündigte er eine neue Plattform für künstliche Intelligenz an, Lenovo Qira, und stellte mehrere neue Geräte vor, darunter ThinkPads in der Aura-Edition und Motorolas erstes Klapphandy, das sich wie ein Buch öffnen lässt, das Razr Fold.

Caterpillar

Der CEO von Caterpillar, Joe Creed, betrat die Bühne mit der Botschaft, dass das Unternehmen nicht mehr nur schwere Maschinen herstellt, sondern auf Hightech setzt. In seiner Grundsatzrede zeichnete er ein kühnes Bild der Zukunft von Caterpillar, in der fortschrittliche Technologien das Bauen und die Ausrüstung neu definieren. Creed kündigte den Cat AI Assistant an, der Kunden den Kauf, die Wartung, die Verwaltung und den Betrieb ihrer Maschinen erleichtert. Die Markteinführung definiert neu, wie Arbeit erledigt wird, indem Daten, KI und schweres Gerät kombiniert werden, um Kunden bei der Verbesserung von Produktivität, Effizienz und Sicherheit zu unterstützen.

ŌURA

CEO Tom Hale sprach mit Ed Ludlow von Bloomberg auf der Bühne des CES Leaders in Technology Dinner darüber, wie Wearables die persönliche Gesundheitsüberwachung revolutionieren und welche demografischen Faktoren die Akzeptanz fördern. Das Gespräch unterstrich das rasche Wachstum des Marktes für Wearables und die bedeutenden Chancen, die sich aus der zunehmenden Bedeutung der Technologie für die Verbraucher und den Wandel im Gesundheitswesen ergeben.

Konferenzprogramm

Die CES 2026 bot mehr als 400 Konferenzsitzungen mit mehr als 1.300 Rednern.

Die CES Accessibility Stage, unterstützt von Verizon Accessibility, wurde erstmals auf der CES 2026 vorgestellt. In den Gesprächen ging es um inklusives Design, Wearables und wie KI helfen kann. Auf der Bühne standen Experten von Amazon, Meta, Microsoft und anderen.

Der C Space brachte die Marketing- und Werbebranche zusammen. In Sitzungen mit Rednern von Best Buy, 3C Ventures und anderen wurden digitale Gewohnheiten, Personalisierung und Inhalte behandelt.

Der CES Creator Space wurde in die Central Hall verlegt und war für alle Besucher zugänglich. In den von Branchenexperten geleiteten Sitzungen ging es um die Kreativwirtschaft, Partnerschaften und Messgrößen.

Die CES Foundry hat ihre Pforten geöffnet und ist die erste Adresse für KI und Quantendurchbrüche. Mit Live-Demos, zwei Bühnen mit fesselnden Inhalten und beispiellosen Networking-Möglichkeiten ist die erste CES Foundry ein Ort, an dem aufstrebende Führungskräfte und etablierte Namen zusammenkommen, um sich darüber auszutauschen, wie KI und Quantum die Art und Weise verbessern können, wie wir leben, arbeiten und miteinander in Kontakt treten. Kratsios und Fabrizio untersuchten, wie Innovation, Zusammenarbeit und Politik Amerikas KI-Führerschaft vorantreiben.

Der Digital Health Summit brachte das gesamte Ökosystem des Gesundheitswesens zusammen, um zu lernen, sich zu vernetzen und zu erkunden, welche Rolle die Technologie bei der Weiterentwicklung der Medizin, der Gesundheitsversorgung und des Wohlbefindens der Verbraucher spielt. Dr. Mehmet Oz, Administrator der Centers for Medicare & Medicaid Services, erörterte, was in den Bereichen KI, Daten, digitale Gesundheitsinnovation, Politik und Bezahlung als Nächstes ansteht.

Die Great Minds Series untersuchte die Schnittstelle zwischen Technologie und Menschlichkeit. Zu den Rednern gehörten C-Suite-Führungskräfte, Philanthropen, einflussreiche Persönlichkeiten, Regierungsvertreter, Unternehmer, Risikokapitalgeber und viele mehr.

Der Innovation Policy Summit brachte die Innovationsagenda der CTA voran. Auf der CES trafen sich politische Entscheidungsträger und Regierungsvertreter aus der ganzen Welt, um über nationale und globale technologiepolitische Themen wie KI, Datenschutz, Handel, Wettbewerb und mehr zu diskutieren. An den Konferenzsitzungen nahmen der Vorsitzende der Bundeskommunikationskommission Brendan Carr sowie die US-Senatoren Amy Klobuchar (MN), Ben Ray Luján (NM), Gary C. Peters (MI) und Jacky Rosen (NV) teil.

Fertigung, ein neuer Bereich auf der CES 2026, umfasste Redner wie Jay Timmons, Präsident und CEO der National Association of Manufacturers (NAM), und Jeannine Kunz, Geschäftsführerin und CEO von SME. Die Sitzungen befassten sich mit den Technologien, Partnerschaften und der Ausbildung von Arbeitskräften, die eine widerstandsfähige, wettbewerbsfähige Fertigung ermöglichen. Das von CTA und SME organisierte „Advanced Manufacturing Showcase" präsentierte Automatisierungstechnik, fortschrittliche Materialien und industrielle Software.

Auf der Mobility Stage, die von Bosch in der West Hall präsentiert wurde, ging es um autonome Fahrzeuge, das Erlebnis im Fahrzeug und den Handel.

Die Startup Stage im Eureka Park brachte Visionäre zusammen, um über KI, Gesundheit, Startup-Finanzierung und mehr zu diskutieren.

Prominente auf der CES

Prominente Markenbotschafter und Redner wie Alexis Ohanian, Chris Paul, Hank Shocklee, Jimmy Butler, RZA (Bobby Diggs), Sean Astin, Serena Williams, Steve Aoki, Stevie Wonder, Travis Scott, Tyler Florence, will.i.am und viele mehr besuchten die Messe. Außerdem: eine Sondervorstellung in der Tech World von Lenovo und ein Gastauftritt von Alex Morgan.

Besuchen Sie CES oder die CES App, gesponsert von Panasonic, für Keynotes, Sessions und Produktankündigungen. Sehen Sie sich die hochauflösende Bildergalerie an und laden Sie B-roll herunter. Informieren Sie sich über die Neuigkeiten dieser Woche mit den CTA-Pressemitteilungen, darunter CES 2026 Green Grants Programm, America250 at CES, und die U.S. Consumer Technology Industry Forecast.

Nächstes Jahr werden die Innovatoren wieder dabei sein, um das 60-jährige Bestehen der CES zu feiern – vom 6. bis 9. Januar 2027 in Las Vegas.

