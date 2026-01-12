CES 2026: El futuro está aquí

La escena de la innovación global tiene un auge sin precedentes, redefiniendo lo que es posible en todas las industrias y mostrando cómo la tecnología configura cada parte de nuestras vidas

LAS VEGAS, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- CES® 2026, el evento tecnológico con mayor impacto en el mundo, concluye cuatro días de presentaciones de innovadores. El más grande CES posterior a la pandemia recibió a más de 148.000 asistentes de todo el mundo, incluidos unos 6.900 medios de comunicación. Más del 55 % de los asistentes al CES fueron ejecutivos de alto nivel, consolidando el estatus del evento como una reunión de primer orden para los líderes y responsables de la toma de decisiones de la industria. El CES 2026 dio el salto de la teoría a la aplicación práctica de cómo la tecnología se está integrando a la perfección en nuestras vidas. Con más de 4100 expositores, incluidas alrededor de 1200 nuevas empresas, el CES 2026 pone de relieve la tecnología que está resolviendo algunos de los mayores desafíos del mundo. El futuro ya no está próximo; está aquí, y el CES 2026 fue el escenario elegido para mostrarlo en más de 2,6 millones de pies cuadrados de espacio expositivo.

"El CES es el terreno de pruebas más poderoso del mundo para la innovación", afirmó Gary Shapiro, presidente ejecutivo y director general de la Consumer Technology Association(CTA)®, propietaria y productora del CES. "El CES es más que un escaparate; es donde la tecnología se encuentra con la comunidad, los negocios y las políticas. Líderes mundiales, nuevas empresas y responsables políticos se reunieron para destacar las tecnologías que definirán la próxima década de crecimiento económico y competitividad".

El CES 2026 en números*

Más de 2,6 millones de pies cuadrados netos de superficie de exposición

Más de 4100 expositores, incluidas unas 1200 empresas emergentes

Más de 148.000 asistentes, incluidos más de 55.000 asistentes internacionales

Cerca de 6900 medios, creadores de contenido y analistas de la industria de todo el mundo

Más del 60 % de las empresas de la lista Fortune 500

Más del 55 % de los asistentes al CES fueron ejecutivos de alto nivel

Más de 400 sesiones de conferencias con más de 1300 oradores

Más de 200 asistentes gubernamentales

Más de 37.000 noticias y contenido

* cifra previa a la auditoría

"La energía en el CES 2026 fue extraordinaria", afirmó Kinsey Fabrizio, presidente de la CTA. "CES reúne al ecosistema tecnológico mundial para lograr un volumen inigualable de acuerdos, asociaciones e intercambio de ideas. Las innovaciones dadas a conocer esta semana, que abarcan la inteligencia artificial, la cuántica, la movilidad, la robótica, la salud y mucho más, subrayan el papel de CES como escenario mundial en el que las ideas ambiciosas pasan de ser una visión a convertirse en realidad".

El CES se enorgullece de mantener su reputación como una de las ferias comerciales más transparentes del mundo al adherirse a los rigurosos estándares de auditoría establecidos por la UFI, la Asociación Global de la Industria de Exposiciones. Para garantizar la integridad de sus informes, el CES involucra a auditores independientes, reforzando la confianza entre las partes interesadas. En la primavera, el CES publicará la Auditoría CES 2026, que describe las cifras de asistencia confirmadas, entre otros datos.

Para conocer todos los aspectos destacados y anuncios del CES 2026, visite el Centro de contenido del CES, la Sala de prensa del CES, el podcast CES Tech Talk y el canal de YouTube del CES. Vea el discurso sobre el estado de la industria en el CES 2026 aquí, donde Shapiro y Fabrizio compartieron el escenario con Cristiano Amon, CEO y presidente de Qualcomm.

Puntos destacados del CES 2026

EE. UU. celebra 250 años

A medida que Estados Unidos se acerca a su 250 aniversario, Rosie Ríos, presidenta de America250, ofreció un primer vistazo a los programas del super centenario que celebran el espíritu de innovación estadounidense y anunció una nueva iniciativa nacional, America Innovates, la primera competencia nacional de emprendimiento universitario del país.

Accesibilidad

La tecnología de accesibilidad se centra cada vez más en romper las barreras cotidianas al hacer que los dispositivos y entornos sean más utilizables para personas de todas las capacidades a través de la IA, los dispositivos portátiles y las herramientas que facilitan la vida independiente. Los dispositivos portátiles como lentes de realidad aumentada, relojes y anillos inteligentes ahora ofrecen asistencia en tiempo real, alertas personalizadas y monitoreo avanzado de la salud, mientras que muchos teléfonos inteligentes integran funciones como subtítulos en vivo,

aumento mejorado, identificación de objetos y pruebas de audición en casa. En el hogar, los asistentes de voz, los electrodomésticos inteligentes y los sistemas de seguridad están ayudando a los adultos mayores a envejecer de forma segura en su propio hogar, lo que demuestra cómo la innovación en materia de accesibilidad está mejorando la calidad de vida y fomentando la independencia en todo el mundo.

Expositores incluidos: ATDev, Digireha Inc., .lumen, Revimo, Tombot, WheelMove, WiRobotics

Inteligencia artificial

El mundo está cambiando de la transformación digital a la transformación inteligente, con la IA reconfigurando de manera radical las operaciones empresariales, los roles de los trabajadores y la vida cotidiana. La IA ya está fomentando ganancias significativas en la productividad, la experiencia del cliente y los resultados de la atención médica. La IA está evolucionando a lo largo de múltiples fronteras, incluidos los gemelos digitales, IA agéntica, IA vertical, IA industrial e IA física en robótica.

Expositores incluidos: AMD, DEEPX, Lenovo, LG Electronics, NVIDIA, NXP Semiconductors, Omi, PLAUD Inc., Samsung Electronics, Soundhound AI, TCL, XREAL

Contenido y entretenimiento

Los servicios de streaming están evolucionando más allá del número de suscriptores, centrándose en la integración del ecosistema, las ofertas combinadas y el contenido original de primera calidad para generar una lealtad duradera de la audiencia. El streaming de televisión gratuito con publicidad (FAST, por sus siglas en inglés) está ganando terreno como una alternativa patrocinada por anuncios, mientras que los videos sociales de formato corto están transformando los hábitos de visualización. Las empresas de medios están respondiendo con formatos flexibles, contenidos maratoneables y descubrimiento impulsado por IA para definir la próxima era del entretenimiento.

Expositores incluidos: Amazon Prime Video, Charter Communications, Dolby, Marriott International, Meta, NBCUniversal Media, LLC, Netflix, Onanoff Ltd., Reddit Inc., Roku, Inc., SiriusXM, Snap Inc., The Trade Desk, Inc., Uber, X Xperi, Xumo

Salud digital

La salud digital continúa acelerándose, con innovaciones centradas en la accesibilidad, la detección temprana, la predicción de resultados y la enfermería virtual. En el CES 2026, estos avances se exhibieron en el Venetian junto con tecnologías domésticas inteligentes diseñadas para apoyar la vida y el envejecimiento en el hogar. Desde dispositivos portátiles y dispositivos de monitoreo de venta libre aprobados por la FDA hasta telesalud e inteligencia artificial, las soluciones de salud digital están expandiendo el acceso a la atención, empoderando a los consumidores y apoyando a los médicos. El Digital Health Mixer reunió a líderes de todo el sector de la atención sanitaria y la tecnología con el fin de fomentar la colaboración y acelerar la innovación en salud digital.

Expositores incluidos: AARP, Abbott, Earflo Inc., myolab.ai, Vivoo, Withings

Energía

El CES 2026 mostró soluciones de energía de próxima generación que pueden transformar la movilidad, la industria y los hogares. Las baterías eléctricas, las celdas de combustible de hidrógeno, los híbridos conectables y los vehículos eléctricos de autonomía extendida estuvieron presentes en todo tipo de vehículos, desde bicicletas eléctricas hasta vehículos pesados de construcción y agrícolas. Más allá del transporte, los avances en el almacenamiento de energía de baterías a gran escala y residenciales, los dispositivos inteligentes de gestión energética en el hogar y los sistemas de energía portátiles están fortaleciendo la confiabilidad de la red y satisfaciendo la demanda en aumento. También se está produciendo una expansión en el ámbito de la energía solar, los reactores nucleares modulares pequeños y la fusión nuclear.

Expositores incluidos: Donut Lab, Evotrex, Flint Paper Battery, Jackery, Korea Electric Power Corporation (KEPCO), SPOG Trailers, Stryten Energy, Superheat

Empresas

La tecnología empresarial ahora depende de capacidades fundamentales como 5G, la nube, ciberseguridad, robótica e IA, que se han vuelto esenciales para competir en la economía moderna. Durante el CES 2026 se exhibió la gama completa de productos empresariales, incluyendo chips, computación periférica, tecnologías móviles y XR empresarial que fortalecen la colaboración, mejoran la productividad y amplían las capacidades digitales en entornos laborales e industriales.

Expositores incluidos: Amazon Ring, Cerence AI, Qualcomm, Siemens, Wisdomain

Movilidad

Viajar se está convirtiendo en una experiencia más inteligente, segura y con más estilo. Los vehículos autónomos modernos ahora aprovechan sensores avanzados combinados con software inteligente y herramientas de mapeo de IA que se adaptan en tiempo real al tráfico, el clima y las condiciones de la carretera para que los viajes sean más fluidos y seguros. El auge de los robotaxis, los autobuses autónomos e incluso las bicicletas y los scooters autónomos está ampliando las opciones de movilidad y redefiniendo el transporte. La innovación no se limita a la carretera. La agricultura, la construcción y la tecnología industrial están evolucionando rápidamente a medida que la automatización, la electrificación y la IA hacen que las granjas y los lugares de trabajo sean más seguros, limpios y sostenibles.

Expositores incluidos: BMW, Brunswick Corporation, Caterpillar, Doosan Bobcat, Geely, John Deere, Oshkosh, Pliyt, Qualcomm, Sony Honda Mobility Inc., Tensor Auto

Robótica

La robótica llegó al CES 2026 como "IA física", convirtiendo los avances en inteligencia artificial en máquinas adaptables capaces de ofrecer resultados complejos en el mundo real. La innovación está acelerando a través de la IA analítica, que permite a los robots procesar más datos y tomar decisiones más inteligentes, y la IA generativa, que impulsa la capacitación basada en la simulación para que los robots aprendan a través de la experiencia virtual en lugar de la programación poco flexible. Los robots humanoides están emergiendo como una frontera importante, pasando de roles de una sola tarea a asistentes colaborativos, mientras que la robótica en general se está expandiendo a lo largo de aplicaciones domésticas, industriales, médicas, de cadena de suministro y de movilidad para mejorar la seguridad, la eficiencia y la resiliencia de la fuerza laboral.

Expositores incluidos: Hyundai, Primech AI, Richtech Robotics, Sharpa, Tuya, Yarbo International Inc., YuShu Technology Co., Ltd. (Unitree)

Lentes inteligentes y dispositivos portátiles

Los dispositivos portátiles continúan creciendo en valor en el ámbito de la salud, fitness, accesibilidad y entretenimiento, gracias al impulso de los lentes inteligentes y la realidad aumentada, así como por la expansión de los mercados de relojes inteligentes y anillos inteligentes. En el CES 2026, los inteligentes más recientes evolucionaron con interfaces de voz generativas de IA para el uso diario con manos libres, además de funciones como traducción en tiempo real, grabación e incluso pagos QR. Los dispositivos portátiles orientados a la salud también están ganando terreno, desde auriculares que buscan la aprobación de la FDA para su uso como aparatos auditivos de venta libre hasta relojes inteligentes con ECG avanzado y anillos inteligentes con funciones cada vez más avanzadas. Estos dispositivos están experimentando una adopción más amplia, y los médicos comienzan a recomendarlos para monitorear datos de bienestar significativos.

Expositores incluidos: Asus, Omi, Pulsetto, Ltd., RingConn LLC, Ultrahuman Healthcare Private Limited

Hogar inteligente

El ecosistema del hogar inteligente ahora abarca electrodomésticos, asistentes, gestión de la energía, entretenimiento, robots y seguridad con soluciones centradas en el control por parte del consumidor, la comodidad y la sostenibilidad. La personalización basada en IA y la automatización predictiva se están convirtiendo en la norma, lo que permite a los hogares anticiparse a las necesidades a través de seguridad adaptativa, iluminación, electrodomésticos y termostatos que aprenden rutinas y optimizan el rendimiento.

Expositores incluidos: Bosch, Dreame Innovation Technology, LG Electronics, Samsung Electronics, SwitchBot

Empresas emergentes

Eureka Park es el lugar donde los innovadores, los inversores y los medios de comunicación se reúnen con las empresas emergentes que innovan en áreas como la accesibilidad, inteligencia artificial, salud digital, empresa, robótica y hogar inteligente. Alrededor de unas 1200 empresas emergentes lanzaron sus productos en más de 40 pabellones globales.

Expositores incluidos: Core Devices, Coroflo, Iceplosion LLC, Nosh Robotics, Skwheel

Comunidades dedicadas a lo largo del campus del CES

CES Foundry

Los asistentes llenaron el CES Foundry, un punto de encuentro central para explorar en profundidad las tecnologías de última generación, que atrajo a grandes multitudes los días 7 y 8 de enero en el Fontainebleau Las Vegas. Centrado en la IA y la cuántica, el CES Foundry dio vida a las tecnologías emergentes a través de etapas inmersivas, demostraciones prácticas y oportunidades seleccionadas para la conexión. Los asistentes escucharon a líderes mundiales como AMD, AWS, Brunswick e Hitachi, mientras que Foundry Demos mostró software en acción de innovadores como D-Wave Quantum, IBM, Monks y SuperQ. El evento CES Foundry Celebration, presentado por IBM, JobsOhio, Vector y Washington, D.C., cerró la experiencia con una red de contactos de alto nivel entre los líderes que están dando forma al futuro.

C Space ®

C Space en el CES 2026 estaba rebosante de energía e ideas, con profesionales del marketing, ejecutivos de medios de comunicación, creadores y líderes de marcas abarrotando las sesiones y las salas de encuentro. C Space es donde los tomadores de decisiones se reúnen para forjar acuerdos, explorar tendencias y revelar las últimas tecnologías que reconfiguran la industria. El C Space Studio organizó entrevistas 1:1 exclusivas con visionarios de la industria.

Presentaciones

Las presentaciones principales del CES ofrecieron importantes anuncios e ideas innovadoras de algunas de las estrellas de la tecnología.

AMD

La presentación de AMD generó un interés extraordinario, atrayendo a miles de asistentes y llenando el recinto al máximo de su capacidad, incluida la sala de estar. Con la demanda excediendo el espacio disponible, miles más transmitieron la presentación. La presidente y directora ejecutiva de AMD, la Dra. Lisa Su, habló sobre cómo la cartera de productos de IA de la empresa y las profundas colaboraciones entre industrias están convirtiendo la promesa de la IA en un impacto en el mundo real, destacando que la IA está en todas partes y es para todos. La directora Su presentó nuevos productos centrados en la IA, incluida la serie Ryzen AI 400 para PC con IA de última generación, la GPU MI440X para empresas y la plataforma de desarrollo Ryzen AI Halo, enfatizando la integración de la IA desde los centros de datos hasta los dispositivos periféricos y las aplicaciones del mundo real con socios como OpenAI. También ofreció un primer vistazo a su plataforma a escala de rack "Helios". Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de Estados Unidos, compartió el escenario con Su para conversar sobre el papel de la colaboración público-privada en el avance de la innovación, la competitividad y las oportunidades en el ámbito de la IA. AMD anunció un compromiso de 150 millones de dólares para llevar la IA a más aulas y comunidades.

Siemens

El presidente y director general de Siemens AG, Roland Busch, presentó tecnologías para acelerar la revolución de la IA industrial. El fundador y director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, acompañó a Busch en el escenario para expandir su asociación con el fin de construir el sistema operativo de IA industrial. Siemens lanzó el software Digital Twin Composer para impulsar el metaverso industrial a escala. Athina Kanioura, directora ejecutiva para América Latina y directora global de Estrategia y Transformación de PepsiCo, habló sobre cómo PepsiCo utiliza el software Digital Twin Composer para simular actualizaciones en sus instalaciones en EE. UU. con planes para llevarlo a escala global. Siemens puso de relieve las nuevas tecnologías para acelerar el descubrimiento de fármacos, la conducción autónoma y la eficiencia en las plantas de producción. En la fabricación, Siemens anunció una colaboración para llevar la IA industrial a los lentes Meta Ray-Ban con IA.

Havas

En C Space, Yannick Bolloré, director ejecutivo y presidente de Havas y presidente de Vivendi, acompañó a Jim Stengel para explicar cómo la convergencia de la tecnología y el ingenio humano está desbloqueando posibilidades creativas sin precedentes. A medida que las marcas y los creadores navegan por esta nueva era, la colaboración entre la tecnología y el talento definirá la próxima generación de narrativas. Bolloré también anunció AVA, una plataforma diseñada para ayudar a los equipos a pasar en tiempo récord de la fase inicial a la fase decisiva.

Entrevista integral con McKinsey y General Catalyst

Jason Calacanis, empresario, inversor de proximidad y copresentador del podcast All-In, junto con Bob Sternfels, socio gerente global de McKinsey & Company, y Hemant Taneja, director ejecutivo de General Catalyst, exploraron cómo la IA está redefiniendo la estrategia, la inversión y la innovación, ofreciendo opiniones honestas sobre las oportunidades y los desafíos futuros para las empresas que navegan por este cambio tecnológico. La presentación principal fue una grabación en vivo del podcast All-In.

Lenovo Tech World en Sphere

Lenovo dio un paso audaz al llevar su experiencia Tech World al interior de la emblemática Sphere en Las Vegas. El presidente y director general de Lenovo, Yuanqing Yang, ofreció un escaparate totalmente inmersivo centrado en la IA y las aplicaciones del mundo real, con directivos de AMD, FIFA, Intel, Microsoft, NVIDIA, Qualcomm y Sphere acompañándolo durante toda la presentación. Además, realizó el anuncio de una nueva plataforma de inteligencia artificial, Lenovo Qira, y presentó varios dispositivos nuevos, incluidos ThinkPads en la cartera de edición Aura y el primer teléfono plegable de Motorola que se abre como un libro, el Razr Fold.

Caterpillar

El director ejecutivo de Caterpillar, Joe Creed, subió al escenario con el mensaje de que la empresa ya no comprende solo maquinaria pesada, sino también alta tecnología. Su presentación planteó un panorama audaz del futuro de Caterpillar, donde las tecnologías avanzadas están redefiniendo la construcción y el equipo. Creed anunció el Cat AI Assistant, que facilita a los clientes la compra, el mantenimiento, la administración y el funcionamiento de sus equipos. El lanzamiento redefine la forma en que se realiza el trabajo al combinar datos, IA y equipos pesados para ayudar a los clientes a mejorar la productividad, la eficiencia y la seguridad.

ŌURA

Su director ejecutivo, Tom Hale, compartió el escenario con Ed Ludlow, de Bloomberg, en la cena de líderes en tecnología del CES para explorar cómo los dispositivos portátiles están revolucionando el monitoreo de la salud personal y los datos demográficos que impulsan su adopción. La conversación destacó el rápido crecimiento del mercado de los dispositivos portátiles y las importantes oportunidades que se avecinan a medida que la tecnología empodera a los consumidores y transforma la atención médica.

Programación de conferencias

El CES 2026 ofreció más de 400 sesiones de conferencias con más de 1300 oradores.

El escenario de accesibilidad del CES, impulsado por Verizon Accessibility, debutó en el CES 2026. Las conversaciones abarcaron el diseño inclusivo, los dispositivos portátiles y cómo la IA puede ser de ayuda. Subieron al escenario expertos de Amazon, Meta, Microsoft, entre otros.

C Space reunió a la comunidad de marketing y publicidad. Las sesiones con ponentes de Best Buy, 3C Ventures y otras empresas trataron sobre hábitos digitales, personalización y contenido.

El CES Creator Space se trasladó al Central Hall y estuvo abierto a todos los asistentes. Las sesiones dirigidas por expertos de la industria discutieron la economía de los creadores, las asociaciones y las métricas.

CES Foundry abrió sus puertas como el principal destino para los avances en IA y tecnología cuántica. Con demostraciones en vivo, dos escenarios de contenido inmersivo y oportunidades de creación de contactos sin precedentes, el CES Foundry inaugural es donde los líderes emergentes y establecidos convergieron para charlar sobre cómo la IA y la tecnología cuántica pueden mejorar la forma en que vivimos, trabajamos y nos conectamos entre nosotros. Kratsios y Fabrizio exploraron cómo la innovación, la colaboración y las políticas están impulsando el liderazgo de la IA en Estados Unidos.

La Cumbre de Salud Digital reunió a todo el ecosistema de la salud para aprender, establecer contactos y explorar el papel que desempeña la tecnología en el avance de la medicina, la atención médica y el bienestar del consumidor. El Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, habló sobre lo que se avecina en IA, datos, innovación en salud digital, políticas y pagos.

La serie Grandes Mentes exploró la intersección entre tecnología y humanidad. Los oradores destacados incluyeron ejecutivos de alto nivel, filántropos, personalidades influyentes, líderes gubernamentales, empresarios, inversores de capital de riesgo, entre otros.

La Cumbre de Políticas de Innovación impulsó la Agenda de Innovación de la CTA. El CES reunió a legisladores e invitados gubernamentales de todo el mundo para debatir cuestiones de política tecnológica nacional y mundial, como inteligencia artificial, privacidad, comercio, competencia y otros temas. Las sesiones de conferencia contaron con el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, los senadores estadounidenses Amy Klobuchar (MN); Ben Ray Luján (NM), Gary C. Peters (MI) y Jacky Rosen (NV).

Fabricación, una nueva sección del CES 2026, contó con ponentes como el presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes (NAM, por sus siglas en inglés), Jay Timmons y la directora ejecutiva y CEO de SME, Jeannine Kunz. Las sesiones trataron sobre las tecnologías, las asociaciones y la capacitación de la fuerza laboral que impulsan la fabricación competitiva y resiliente. Además, la Muestra de Fabricación Avanzada, organizada por la CTA y la SME, presentó tecnología de automatización, materiales avanzados y software industrial.

El Escenario de movilidad, presentado por Bosch en West Hall, abarcó los vehículos autónomos, la experiencia dentro de vehículos y el comercio.

El Escenario para empresas emergentes en Eureka Park reunió a visionarios para hablar sobre IA, salud, financiamiento para empresas emergentes, entre otros temas.

Celebridades en el CES

Embajadores de marca y oradores famosos como Alexis Ohanian, Chris Paul, Hank Shocklee, Jimmy Butler, RZA (Bobby Diggs), Sean Astin, Serena Williams, Steve Aoki, Stevie Wonder, Travis Scott, Tyler Florence, will.i.am y muchos otros asistieron al evento. Además, se contó con una actuación especial en el Tech World de Lenovo y una aparición especial de Alex Morgan.

Visite CES o la aplicación del CES, patrocinada por Panasonic, para ver las presentaciones, sesiones y anuncios de productos. Vea la galería de imágenes en alta resolución y descargue el material audiovisual. Eche un vistazo a las noticias de esta semana con los comunicados de prensa de la CTA, incluido el programa de Subvenciones Ecológicas CES 2026, America250 en el CES y el Pronóstico de la Industria de Tecnología de Consumo de EE. UU.

Los innovadores se presentarán nuevamente el próximo año para celebrar los 60 años del CES, del 6 al 9 de enero de 2027 en Las Vegas.

