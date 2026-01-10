CES 2026 : L'avenir est là

Le salon mondial de l'innovation connaît un essor sans précédent, redéfinit le champ des possibles dans tous les secteurs d'activité et révèle comment la technologie façonne chaque aspect de notre vie

LAS VEGAS, 11 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le CES® 2026, l'événement technologique le plus influent au monde, s'achève après quatre jours de présentations d'innovateurs. Le plus grand CES post-pandémique a accueilli plus de 148 000 participants du monde entier, dont quelque 6 900 représentants des médias. Plus de 55 % des participants au CES étaient des cadres supérieurs, ce qui renforce le statut de l'événement en tant que rendez-vous incontournable pour les leaders et les décideurs de l'industrie. Le CES 2026 est passé de la théorie à l'application pratique dans la façon dont la technologie s'intègre en toute simplicité dans nos vies. Avec plus de 4 100 exposants, dont quelque 1 200 startups, le CES 2026 met en lumière les technologies qui permettent de relever certains des plus grands défis du monde. Le futur n'est plus en train d'arriver, il est déjà là - et c'est au CES 2026 qu'il a été déployé sur 2,6 millions de mètres carrés nets d'espace d'exposition.

« Le CES est le terrain d'expérimentation de l'innovation le plus influent au monde », déclare Gary Shapiro, président exécutif du conseil et CEO, Consumer Technology Association (CTA)®, propriétaire et producteur du CES. « Le CES est plus qu'une vitrine ; c'est le lieu où la technologie rencontre la communauté, les entreprises et la politique. Des leaders mondiaux, des startups et des décideurs politiques se sont réunis pour mettre en lumière les technologies qui définiront la prochaine décennie de croissance économique et de compétitivité ».

Le CES 2026 en quelques chiffres*

Plus de 2,6 millions de mètres carrés nets d'espace d'exposition

Plus de 4 100 exposants, dont quelque 1 200 startups

Plus de 148 000 participants, dont plus de 55 000 participants internationaux

Quelque 6 900 représentants des médias, créateurs de contenu et analystes du secteur à l'échelle mondiale

Plus de 60 % des entreprises du Fortune 500

Plus de 55 % des participants au CES étaient des cadres supérieurs

Plus de 400 sessions de conférence avec plus de 1 300 intervenants

Plus de 200 participants gouvernementaux

Plus de 37 000 articles et contenus d'actualité

*avant vérification

« L'énergie déployée au CES 2026 a été extraordinaire », déclare Kinsey Fabrizio, président de la CTA. « Le CES rassemble l'écosystème technologique mondial pour un volume inégalé de transactions, de partenariats et de partage d'idées. Les innovations dévoilées cette semaine dans les domaines de l'IA, de la quantique, de la mobilité, de la robotique, de la santé et bien d'autres encore soulignent que le CES est la scène mondiale où les idées audacieuses passent de la vision à la réalité. »

Le CES est fier de maintenir sa réputation de salon professionnel parmi les plus transparents au monde en adhérant aux normes d'audit rigoureuses établies par l'UFI, l'association mondiale de l'industrie des expositions. Pour garantir l'intégrité de ses rapports, le CES fait appel à des auditeurs indépendants, ce qui renforce la confiance des parties prenantes. Au printemps, le CES publiera l'Audit CES 2026, qui présentera les chiffres de fréquentation confirmés et d'autres informations.

Pour connaître tous les faits marquants et les annonces du CES 2026, visitez le Hub de contenu du CES, la salle de presse du CES, le podcast CES Tech Talk et la chaîne YouTube du CES. Regardez le discours sur l'état de l'industrie du CES 2026 ici, où Shapiro et Fabrizio ont partagé la scène avec Cristiano Amon, CEO et président de Qualcomm.

Points forts du CES 2026

L'Amérique fête ses 250 ans

À l'approche du 250e anniversaire des États-Unis, Rosie Rios, présidente d'America250, a donné un premier aperçu des programmes supercentenaires célébrant l'esprit d'innovation américain et a annoncé une nouvelle initiative nationale, America Innovates, le premier concours national d'entrepreneuriat universitaire du pays.

Accessibilité

La technologie de l'accessibilité est de plus en plus axée sur l'élimination des obstacles quotidiens en rendant les appareils et les environnements plus utilisables pour les personnes de toutes capacités grâce à l'IA, aux dispositifs portables et aux outils qui soutiennent la vie autonome. Les produits portables tels que les lunettes AR, les montres intelligentes et les bagues offrent désormais une assistance en temps réel, des alertes personnalisées et un suivi médical avancé, tandis que de nombreux smartphones intègrent des fonctions telles que le sous-titrage en direct,

l'agrandissement amélioré, l'identification d'objets et les tests auditifs à domicile. À domicile, les assistants vocaux, les appareils intelligents et les systèmes de sécurité aident les personnes âgées à vieillir sur place en toute sécurité, montrant comment l'innovation en matière d'accessibilité améliore la qualité de vie et accroît l'indépendance dans le monde entier.

Parmi les exposants ont figuré : ATDev, Digireha Inc., .lumen, Revimo, Tombot, WheelMove, WiRobotics

Intelligence artificielle

Le monde est en train de passer de la transformation numérique à la transformation intelligente, l'IA remodelant fondamentalement les opérations des entreprises, les rôles des travailleurs et la vie quotidienne. L'IA permet des gains significatifs en termes de productivité, d'expérience client et de résultats en matière de soins de santé. L'IA évolue sur de multiples fronts, notamment les jumeaux numériques, l'IA agentique, l'IA verticale, l'IA industrielle et l'IA physique dans la robotique.

Parmi les exposants ont figuré : AMD, DEEPX, Lenovo, LG Electronics, NVIDIA, NXP Semiconductors, Omi, PLAUD Inc., Samsung Electronics, Soundhound AI, TCL, XREAL

Contenu et divertissement

Les services de streaming évoluent au-delà du nombre d'abonnés, en se concentrant sur l'intégration des écosystèmes, les offres groupées et le contenu original de qualité pour fidéliser durablement le public. La FAST TV gagne du terrain en tant qu'alternative à la publicité, tandis que la vidéo sociale de courte durée redéfinit les habitudes de visionnage. Les entreprises de médias réagissent en proposant des formats flexibles, une propriété intellectuelle qui peut être écoutée et des découvertes basées sur l'IA, afin de définir la prochaine ère du divertissement.

Parmi les exposants ont figuré : Amazon Prime Video, Charter Communications, Dolby, Marriott International, Meta, NBCUniversal Media, LLC, Netflix, Onanoff Ltd., Reddit Inc., Roku, Inc., SiriusXM, Snap Inc., The Trade Desk, Inc., Uber, X Xperi, Xumo

Santé numérique

La santé numérique continue de s'accélérer, avec des innovations axées sur l'accessibilité, la détection précoce, la prédiction des résultats et les soins infirmiers virtuels. Lors du CES 2026, ces avancées ont été présentées au Venetian aux côtés de technologies domestiques intelligentes conçues pour favoriser la vie et le vieillissement sur place. Des dispositifs portatifs et dispositifs de surveillance en vente libre approuvés par la FDA à la télésanté et à l'IA agentique, les solutions de santé numérique élargissent l'accès aux soins, responsabilisent les consommateurs et soutiennent les cliniciens. Le Digital Health Mixer a attiré des leaders de l'ensemble du secteur des soins de santé et des technologies afin de favoriser la collaboration et d'accélérer l'innovation dans le domaine de la santé numérique.

Parmi les exposants ont figuré : AARP, Abbott, Earflo Inc., myolab.ai, Vivoo, Withings

Énergie

Le CES 2026 a présenté des solutions énergétiques de nouvelle génération qui peuvent transformer la mobilité, l'industrie et les habitations. Les véhicules électriques à batterie, les piles à combustible à hydrogène, les hybrides rechargeables et les VE à autonomie étendue ont été présentés dans tous les domaines, des vélos électriques aux véhicules lourds de construction et agricoles. Au-delà des transports, les progrès réalisés dans le domaine du stockage de l'énergie dans des batteries à grande échelle et résidentielles, des dispositifs intelligents de gestion de l'énergie à domicile et des systèmes d'alimentation portables renforcent la fiabilité du réseau et permettent de répondre à la demande croissante. L'énergie solaire, les petits réacteurs nucléaires modulaires et la fusion nucléaire sont également en plein essor.

Parmi les exposants ont figuré : Donut Lab, Evotrex, Flint Paper Battery, Jackery, Korea Electric Power Corporation (KEPCO), SPOG Trailers, Stryten Energy, Superheat

Entreprise

Les technologies d'entreprise dépendent désormais de capacités fondamentales telles que la 5G, le cloud, la cybersécurité, la robotique et l'IA, qui sont devenues essentielles pour être compétitif dans l'économie moderne. Au CES 2026, la pile complète de solutions d'entreprise a été présentée, y compris les puces, l'informatique de pointe, les technologies mobiles et l'entreprise XR qui renforcent la collaboration, améliorent la productivité et étendent les capacités numériques à l'ensemble des équipes et des environnements industriels.

Parmi les exposants ont figuré : Amazon Ring, Cerence AI, Qualcomm, Siemens, Wisdomain

Mobilité

Le voyage devient une expérience plus intelligente, plus sûre et plus élégante. Les véhicules autonomes modernes exploitent désormais des capteurs avancés associés à des logiciels intelligents et à des outils de cartographie IA qui s'adaptent en temps réel au trafic, aux conditions météorologiques et à l'état des routes pour des trajets plus fluides et plus fiables. L'essor des robotaxis, des navettes autonomes et même des vélos et scooters autoguidés élargit les options de mobilité et redéfinit les transports. L'innovation ne se limite pas à la route. L'agriculture, la construction et la technologie industrielle évoluent rapidement à mesure que l'automatisation, l'électrification et l'IA rendent les exploitations agricoles et les chantiers plus sûrs, plus propres et plus durables.

Parmi les exposants ont figuré : BMW, Brunswick Corporation, Caterpillar, Doosan Bobcat, Geely, John Deere, Oshkosh, Pliyt, Qualcomm, Sony Honda Mobility Inc., Tensor Auto

Robotique

La robotique est arrivée au CES 2026 sous la forme d'une « IA physique », transformant les percées de l'intelligence artificielle en machines adaptables capables de produire des résultats complexes dans le monde réel. L'innovation s'accélère grâce à l'IA analytique, qui permet aux robots de traiter davantage de données et de prendre des décisions plus intelligentes, et à l'IA générative, qui alimente la formation basée sur la simulation, de sorte que les robots apprennent par l'expérience virtuelle plutôt que par une programmation rigide. Les robots humanoïdes sont en train d'émerger comme une frontière majeure, passant de rôles à tâche unique à des assistants collaboratifs, tandis que la robotique dans son ensemble se développe dans les applications domestiques, industrielles, médicales, de la chaîne d'approvisionnement et de la mobilité afin d'améliorer la sécurité, l'efficacité et la résilience des équipes.

Parmi les exposants ont figuré : Hyundai, Primech AI, Richtech Robotics, Sharpa, Tuya, Yarbo International Inc., YuShu Technology Co., Ltd. (Unitree)

Lunettes intelligentes et produits portables

Les produits portables continuent de croître en valeur dans les domaines de la santé, de la forme physique, de l'accessibilité et du divertissement, grâce à l'essor des lunettes intelligentes et AR ainsi qu'à l'expansion des marchés des smartwatchs et des bagues connectées. Au CES 2026, les dernières lunettes intelligentes sont désormais dotées d'interfaces vocales d'IA générative pour une utilisation quotidienne mains libres, ainsi que de fonctionnalités telles que la traduction en temps réel, l'enregistrement et même les paiements QR. Les produits portables axés sur la santé gagnent également du terrain, qu'il s'agisse d'oreillettes en cours d'homologation par la FDA pour des capacités d'aide auditive en vente libre, de smartwatches à ECG avancé ou de bagues intelligentes de plus en plus performantes. Ces appareils sont de plus en plus adoptés, les médecins commençant à les recommander pour le suivi de données utiles sur le bien-être.

Parmi les exposants ont figuré : Asus, Omi, Pulsetto, Ltd., RingConn LLC, Ultrahuman Healthcare Private Limited

Maison intelligente

L'écosystème de la maison intelligente couvre désormais les appareils, les assistants, la gestion de l'énergie, le divertissement, les robots et la sécurité, avec des solutions axées sur le contrôle par le consommateur, la commodité et la durabilité. La personnalisation pilotée par l'IA et l'automatisation prédictive deviennent la norme, permettant aux maisons d'anticiper les besoins grâce à une sécurité, un éclairage, des appareils et des thermostats adaptatifs qui apprennent les routines et optimisent les performances.

Parmi les exposants ont figuré : Bosch, Dreame Innovation Technology, LG Electronics, Samsung Electronics, SwitchBot

Startups

Eureka Park est le lieu où les innovateurs, les investisseurs et les médias se retrouvent pour rencontrer des startups qui innovent dans des domaines tels que l'accessibilité, l'IA, la santé numérique, l'entreprise, la robotique et la maison intelligente. Quelque 1 200 startups ont lancé leurs produits dans plus de 40 pavillons internationaux.

Parmi les exposants ont figuré : Core Devices, Coroflo, Iceplosion LLC, Nosh Robotics, Skwheel

Communautés dédiées sur le campus du CES

CES Foundry

Les participants ont pris d'assaut le CES Foundry, une destination centrale pour l'exploration approfondie des technologies de la prochaine génération, qui a attiré une véritable foule les 7 et 8 janvier au Fontainebleau Las Vegas. Axé sur l'IA et le quantique, le CES Foundry a donné vie aux technologies émergentes grâce à des scènes immersives, des démonstrations pratiques et des opportunités de connexion. Les participants ont entendu des leaders mondiaux tels qu'AMD, AWS, Brunswick et Hitachi, tandis que les démonstrations Foundry ont présenté des logiciels en action d'innovateurs tels que D-Wave Quantum, IBM, Monks et SuperQ. L'événement CES Foundry Celebration, présenté par IBM, JobsOhio, Vector et Washington, D.C., a clôturé l'expérience par un réseautage de haut niveau entre les leaders qui façonnent l'avenir.

C Space®

Le C Space au CES 2026 a débordé d'énergie et d'idées alors que les spécialistes du marketing, les responsables des médias, les créateurs et les leaders de la marque remplissaient les sessions et les salons de réseautage. Le C Space est le lieu où les décideurs se rencontrent pour conclure des accords, explorer les tendances et dévoiler les dernières technologies qui remodèlent l'industrie. Le studio C Space a accueilli des entretiens exclusifs avec des visionnaires de l'industrie.

Keynotes

Les keynotes du CES ont été l'occasion d'annonces majeures et d'idées novatrices de la part de certaines des plus grandes stars de la technologie.

AMD

La conférence d'AMD a suscité un intérêt extraordinaire, attirant des milliers de participants et remplissant la salle à pleine capacité, y compris les places debout. La demande dépassant l'espace disponible, des milliers de personnes ont suivi la conférence en streaming. Lisa Su, présidente et chef de la direction d'AMD, a discuté de la façon dont le portefeuille de produits d'IA de l'entreprise et de vastes collaborations intersectorielles transforment la promesse de l'IA en un impact réel, soulignant que l'IA est partout et pour tous. Su a dévoilé de nouveaux produits axés sur l'intelligence artificielle, y compris la série Ryzen AI 400 pour les ordinateurs de nouvelle génération, le processeur graphique MI440X pour les entreprises et la plateforme de développement Ryzen AI Halo, mettant l'accent sur l'intégration de l'intelligence artificielle depuis les centres de données jusqu'aux appareils périphériques et aux applications réelles avec des partenaires comme OpenAI. Elle a également fourni un aperçu préliminaire de sa plateforme à l'échelle des racks « Helios ». Michael Kratsios, directeur du Bureau américain de la politique scientifique et technologique, a rejoint Su sur scène pour une conversation sur le rôle de la collaboration public-privé dans l'avancement de l'innovation, de la compétitivité et des opportunités en matière d'IA. AMD a annoncé un engagement de 150 millions de dollars pour intégrer l'IA dans un plus grand nombre de salles de classe et de communautés.

Siemens

Roland Busch, président et CEO de Siemens AG, a dévoilé des technologies visant à accélérer la révolution industrielle de l'IA. Le fondateur et chef de la direction de NVIDIA, Jensen Huang, s'est joint à Busch sur scène pour élargir son partenariat en vue de construire le système d'exploitation de l'IA industrielle. Siemens a lancé le logiciel Digital Twin Composer pour alimenter le métavers industriel à grande échelle. Athina Kanioura, chef de la direction, Amérique latine et chef mondial de la stratégie et de la transformation de PepsiCo a discuté de la façon dont PepsiCo utilise le logiciel Digital Twin Composer pour simuler des mises à niveau de ses installations aux États-Unis et prévoit une mise à l'échelle mondiale. Siemens a souligné les nouvelles technologies pour accélérer la découverte de médicaments, la conduite autonome et l'efficacité des ateliers de fabrication. Dans le secteur manufacturier, Siemens a annoncé une collaboration pour intégrer l'IA industrielle aux lunettes Meta Ray-Ban IA.

Havas

Au C Space, Yannick Bolloré, CEO et président du conseil d'Havas et président du conseil de Vivendi, s'est entretenu avec Jim Stengel sur la manière dont la convergence de la technologie et de l'ingéniosité humaine ouvre des possibilités créatives sans précédent. Alors que les marques et les créateurs naviguent dans cette nouvelle ère, la collaboration entre la technologie et le talent définira la prochaine vague de narration. Bolloré a également annoncé AVA, une nouvelle plateforme alimentée par l'IA conçue pour aider les équipes à passer de la conception à l'innovation en un temps record.

Entretien All-In avec McKinsey et General Catalyst

Jason Calacanis, entrepreneur, investisseur providentiel et co-animateur du podcast All-In , ainsi que Bob Sternfels, associé directeur mondial chez McKinsey & Company, et Hemant Taneja, PDG de General Catalyst, ont exploré la manière dont l'IA remodèle la stratégie, l'investissement et l'innovation, offrant un aperçu sincère des opportunités et des défis à venir pour les entreprises qui naviguent dans ce changement technologique. La keynote était un enregistrement en direct du podcast All-In .

Lenovo Tech World au Sphere

Lenovo a fait une déclaration audacieuse en organisant son Tech World à l'intérieur de l'emblématique Sphere de Las Vegas. Yuanqing Yang, président du conseil et CEO de Lenovo, a présenté un exposé entièrement immersif centré sur l'IA et les applications du monde réel, avec des dirigeants d'AMD, de la FIFA, d'Intel, de Microsoft, de NVIDIA, de Qualcomm et de Sphere qui se sont joints à lui tout au long de la présentation. De plus, il a annoncé une nouvelle plateforme d'intelligence artificielle, Lenovo Qira, et a dévoilé plusieurs nouveaux appareils, dont les ThinkPad de la gamme Aura et le premier téléphone pliable de Motorola qui s'ouvre comme un livre, le Razr Fold.

Caterpillar

Le CEO de Caterpillar, Joe Creed, est monté sur scène pour indiquer que l'entreprise ne se contente plus de fabriquer des machines lourdes, mais qu'elle s'oriente vers la haute technologie. Son discours a brossé un tableau audacieux de l'avenir de Caterpillar, où les technologies de pointe redéfinissent la construction et l'équipement. Creed a annoncé l'assistant Cat AI, qui facilite l'achat, l'entretien, la gestion et l'utilisation de l'équipement par les clients. Le lancement redéfinit la façon dont le travail est effectué en combinant les données, l'IA et l'équipement lourd pour aider les clients à améliorer la productivité, l'efficacité et la sécurité.

Tom Hale, CEO de ŌURA

, a rejoint Ed Ludlow de Bloomberg sur la scène du dîner des leaders technologiques du CES pour explorer la façon dont les wearables révolutionnent le suivi de la santé personnelle et les données démographiques qui favorisent l'adoption de ces produits. La conversation a mis en évidence la croissance rapide du marché des dispositifs portatifs et les opportunités significatives à venir alors que la technologie donne du pouvoir aux consommateurs et transforme les soins de santé.

Programme de la conférence

Le CES 2026 a proposé plus de 400 sessions de conférence avec plus de 1 300 intervenants.

La CES Accessibility Stage, alimentée par Verizon Accessibility, a fait ses débuts au CES 2026. Les conversations ont porté sur la conception inclusive, les produits portables et la manière dont l'IA peut aider. Des experts d'Amazon, de Meta, de Microsoft et d'autres ont pris la parole.

C Space a réuni la communauté du marketing et de la publicité. Les sessions avec des intervenants de Best Buy, 3C Ventures et d'autres ont porté sur les habitudes numériques, la personnalisation et le contenu.

L'espace des créateurs du CES a été installé dans le hall central et ouvert à tous les participants. Des sessions animées par des experts du secteur ont permis de discuter de l'économie des créateurs, des partenariats et des mesures.

Le CES Foundry a ouvert ses portes en tant que première destination pour les percées dans le domaine de l'IA et de la quantique. Avec des démonstrations en direct, deux scènes de contenu immersif et des opportunités de réseautage inégalées, le CES Foundry inaugural est le lieu où les leaders émergents et les noms établis ont convergé pour discuter de la façon dont l'IA et le quantique peuvent améliorer la façon dont nous vivons, travaillons et nous connectons les uns avec les autres. Kratsios et Fabrizio ont examiné comment l'innovation, la collaboration et la politique permettent à l'Amérique d'être leader en matière d'IA.

Le sommet sur la santé numérique a rassemblé l'ensemble de l'écosystème de la santé pour apprendre, travailler en réseau et explorer le rôle que joue la technologie dans l'évolution de la médecine, des soins de santé et du bien-être des consommateurs. Le Dr Mehmet Oz, administrateur des Centers for Medicare & Medicaid Services, a discuté de l'avenir de l'IA, des données, de l'innovation en matière de santé numérique, des politiques et des paiements.

La série Great Minds a exploré l'intersection de la technologie et de l'humanité. Parmi les intervenants ont figuré des cadres supérieurs, des philanthropes, des personnalités influentes, des responsables gouvernementaux, des entrepreneurs, des investisseurs en capital-risque, et bien d'autres encore.

Le sommet sur la politique d'innovation a fait progresser l'agenda de la CTA en matière d'innovation. Le CES a réuni des décideurs politiques et des invités gouvernementaux du monde entier pour discuter des questions de politique technologique nationale et mondiale, notamment l'IA, la protection de la vie privée, le commerce, la concurrence, etc. Les sessions de la conférence ont accueilli le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, les sénateurs américains Amy Klobuchar (MN), Ben Ray Luján (NM), Gary C. Peters (MI) et Jacky Rosen (NV).

Manufacturing, un nouveau volet du CES 2026, a accueilli des intervenants tels que Jay Timmons, président et CEO de la National Association of Manufacturers (NAM), et Jeannine Kunz, directrice exécutive et directrice générale de SME. Les sessions ont porté sur les technologies, les partenariats et la formation de la main-d'œuvre qui alimentent une industrie manufacturière résiliente et compétitive. De plus, l'exposition sur la fabrication avancée produite par la CTA et SME présentait des technologies d'automatisation, des matériaux avancés et des logiciels industriels.

La Mobility Stage, présenté par Bosch dans le West Hall, a traité des véhicules autonomes, de l'expérience à bord des véhicules et du commerce.

La Startup Stage dans l'Eureka Park a réuni des visionnaires pour discuter de l'IA, de la santé, du financement des startups, et plus encore.

Des célébrités au CES

Des ambassadeurs de marques et des conférenciers célèbres comme Alexis Ohanian, Chris Paul, Hank Shocklee, Jimmy Butler, RZA (Bobby Diggs), Sean Astin, Serena Williams, Steve Aoki, Stevie Wonder, Travis Scott, Tyler Florence, will.i.am, et bien d'autres encore ont assisté au salon. Sans oublier une performance spéciale au Lenovo's Tech World et une apparition d'Alex Morgan.

Visitez le CES ou l'appli CES, sponsorisée par Panasonic, pour suivre les keynotes, aux sessions et aux annonces de produits . Consultez la galerie d'images en haute résolution et téléchargez le rouleau B. Découvrez les nouvelles de cette semaine avec les communiqués de presse de la CTA, notamment le programme CES 2026 Green Grants, America250 at CES et U.S. Consumer Technology Industry Forecast.

Les innovateurs se retrouveront l'année prochaine pour célébrer les 60 ans du CES, du 6 au 9 janvier 2027 à Las Vegas.

À propos du CES® :

Événement technologique le plus influent au monde, le CES est le terrain d'essai des technologies de rupture et des innovateurs internationaux. C'est là que les plus grandes marques mondiales font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les innovateurs les plus talentueux occupent le devant de la scène. Le CES, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, couvre tous les aspects du secteur technologique. Le CES 2027 aura lieu du 6 au 9 janvier à Las Vegas. Pour en savoir plus, consultez le site CES.tech et suivez le CES sur les réseaux sociaux.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)® :

En tant que plus grande association commerciale d'Amérique du Nord dans le domaine de la technologie, la CTA est le secteur technologique. Nos membres, qui sont les plus grands innovateurs du monde, des startups aux marques mondiales, contribuent à plus de 18 millions d'emplois américains. La CTA est propriétaire et productrice du CES®, le plus grand événement technologique mondial. Retrouvez-nous sur CTA.tech. Suivez-nous @CTAtech.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg