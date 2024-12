CGTN: Novo horizonte: Macau incentiva a inovação tecnológica e formação de talentos para crescimento diversificado

PEQUIM, 20 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Em 2014, Lei Zhen, um graduado da Universidade de Tsinghua em Pequim, escolheu residir na Região Administrativa Especial de Macau (SAR). Ele decidiu iniciar seu negócio em Zhuhai, na província de Guangdong, no sul da China, e fazer da aplicação inovadora de novos materiais com fio de prata nano sua principal linha de produtos.

Quando o governo central estabeleceu a Zona de Cooperação Profunda Guangdong-Macau em Hengqin em 2021, Lei transferiu sua empresa para lá, aproveitando ao máximo as vantagens de capital, talento e tributação de Macau e Hengqin para expandir a produção.

"Hengqin tem um vasto espaço industrial e um bom ambiente de apoio, que pode fornecer um amplo palco para o desenvolvimento dos setores de alta tecnologia e diversificadas de Macau", afirmou.

Hoje, a zona de cooperação se tornou um centro de inovação e empreendedorismo, abrigando quase 6.500 empresas com investimentos de Macau e fornecendo uma plataforma para novos setores.

"'Macau e Hengqin juntos' está se tornando uma nova demonstração para fortalecer a prática de 'Um país, dois sistemas', um novo horizonte para promover a construção da Grande Área da Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e uma nova plataforma para realizar a abertura de alto nível do país", afirmou o presidente chinês Xi Jinping durante uma visita de inspeção à zona de cooperação na quinta-feira, como parte de sua visita de três dias à SAR de Macau.

Novo horizonte para inovação

Hengqin está localizado na ponta sul de Zhuhai e é separado de Macau por um estreito curso de água. Desde sua criação, a zona de cooperação tem servido como uma plataforma vital para promover a diversificação econômica adequada de Macau.

Isso permitiu que Macau desenvolvesse setores como manufatura de alta qualidade, medicina tradicional chinesa, serviços financeiros e turismo cultural. Hoje, a zona de cooperação abriga 30 plataformas nacionais e provinciais de inovação tecnológica, 268 empresas nacionais de alta tecnologia e 41 empresas provinciais especializadas e sofisticadas.

Atualmente, a zona de cooperação estabeleceu plataformas de inovação, como o Vale de Empreendedorismo Jovem Macau-Hengqin (Macao-Hengqin Youth Entrepreneurship Valley), e atraiu vários recursos inovadores, como bases de indústria-universidade-pesquisa das universidades de Macau e empresas de alta tecnologia e talentos.

Elogiando o progresso alcançado na zona de cooperação, o presidente Xi afirmou que o nível de integração entre Hengqin e Macau tem melhorado gradualmente e que seu papel no apoio à diversificação econômica adequada de Macau está se tornando cada vez mais relevante.

Nos últimos anos, a SAR de Macau também promoveu a implementação de grandes projetos de ciência e tecnologia e importantes plataformas de inovação localmente, tornando-a uma nova plataforma tecnológica para inovação global e um ponto de encontro para talentos.

"Macau Science 1" é o primeiro programa de satélite de ciência espacial desenvolvido conjuntamente pela China continental e Macau. Com a maior precisão na detecção do campo geomagnético da China, o satélite melhorará significativamente a pesquisa magnética espacial do país.

Em uma visita à Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) na quinta-feira, Xi afirmou que o satélite é um exemplo de cooperação aprofundada em alta tecnologia entre Macau e a China continental, mostrando as notáveis capacidades inovadoras e criativas do setor de ciência e tecnologia de Macau.

Desenvolvendo jovens talentos

A SAR de Macau também se tornou um lugar ideal para empreendedores, graças ao seu ambiente de negócios aberto e às oportunidades proporcionadas pela zona de cooperação.

Hoje, as bases de demonstração de indústria-universidade-pesquisa da Universidade de Macau e da MUST foram estabelecidas em Hengqin, e quatro importantes laboratórios nacionais de Macau instalaram filiais na zona, realizando a transformação e industrialização das conquistas científicas e tecnológicas universitárias.

Em novembro de 2024, Hengqin havia incubado 898 projetos de empreendedorismo para jovens de Hong Kong e Macau, com 815 projetos de Macau.

Durante encontro com residentes de Macau que vivem em Hengqin e jovens empreendedores de Macau com startups na zona, o presidente Xi enfatizou que o desenvolvimento de Hengqin oferece grandes oportunidades para a juventude de Macau realizar suas ambições e expressou a esperança de que mais jovens de Macau construam carreiras notáveis lá.

"A construção da zona de cooperação está reformulando os conceitos regionais e os planos de carreira dos jovens de Macau. A geração mais jovem está prestando mais atenção ao potencial de desenvolvimento do vasto mercado da China continental", afirmou Ip Kuai Peng, vice-reitor da Universidade Cidade de Macau.

É essencial dar grande importância à educação de uma perspectiva estratégica, organizar o sistema de disciplinas e cultivar talentos de alta qualidade para atender às necessidades do desenvolvimento tanto do país quanto da SAR de Macau, afirmou o presidente Xi durante sua visita à MUST.

FONTE CGTN