CGTN: Nové centrum excelentnosti: Nárast technologických inovácií a kultivácie talentov pre diverzifikovaný rast v Macau

PEKING, 20. december 2024 /PRNewswire/ – V roku 2014 sa Lei Zhen, absolvent univerzity Tsinghua v Pekingu, rozhodol usadiť v špeciálnej administratívnej oblasti Macao (SAR). Jeho plánom bolo začať podnikať v Zhuhai, provincii Guangdong v južnej Číne, a ako svoj hlavný produkt ponúkať inovatívne uplatnenie nových materiálov s nanostrieborným drôtom.

Keď centrálna vláda v roku 2021 zriadila zónu hĺbkovej spolupráce Guangdong-Macao v meste Hengqin, Lei tam presťahoval svoju spoločnosť, pričom naplno využil kapitál, talent a daňové výhody Macaa a Hengqinu na rozšírenie výroby.

„Hengqin disponuje rozsiahlym priemyselným priestorom a dobrým podporným prostredím, ktoré môže poskytnúť vhodné podmienky pre rozvoj technologicky vyspelých a diverzifikovaných odvetví Macaa," povedal.

Dnes sa zóna spolupráce stala centrom inovácií a podnikania. Nachádza sa tu takmer 6 500 podnikov s investíciami do Macaa a platforma pre nové priemyselné odvetvia.

„Macao plus Hengqin" sa stáva novým príkladom pre zlepšenie princípu „Jedna krajina, dva systémy", nového centra excelentnosti pre rozvoj oblasti Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area a novou platformou pre realizáciu vysokej úrovne otvorenosti krajiny," povedal čínsky prezident Xi Jinping počas štvrtkovej inšpekčnej návštevy v zóne spolupráce v rámci svojej trojdňovej návštevy SAR Macao.

Nové centrum excelentnosti pre inovácie

Hengqin sa nachádza na južnom cípe Zhuhai a od Macaa ho oddeľuje úzky pás vody. Od svojho založenia slúži zóna spolupráce ako životne dôležitá platforma na podporu primeranej hospodárskej diverzifikácie Macaa.

Vďaka nej môže Macao rozvíjať priemyselné odvetvia, ako je špičková výroba, tradičná čínska medicína, finančné služby a kultúrny cestovný ruch. Dnes je zóna spolupráce domovom 30 platforiem technologických inovácií na národnej a provinčnej úrovni, 268 národných high-tech podnikov a 41 špecializovaných a sofistikovaných podnikov na provinčnej úrovni.

Zóna spolupráce aktuálne vytvorila inovačné platformy, ako je Macao-Hengqin Youth Entrepreneurship Valley, a čerpá niekoľko inovatívnych zdrojov, ako sú priemyselné, univerzitné a výskumné základne univerzít v Macau alebo high-tech podniky a talenty.

Prezident Xi Jinping ocenil pokrok dosiahnutý v zóne spolupráce a uviedol, že úroveň integrácie medzi Hengqin a Macaom sa postupne zvyšuje, s čoraz významnejšou úlohou pri podpore primeranej ekonomickej diverzifikácie Macaa.

V posledných rokoch oblasť SAR Macao tiež podporovala realizáciu veľkých vedecko-technologických projektov a dôležitých inovačných platforiem na miestnej úrovni, čím sa stala novou technologickou platformou pre globálne inovácie a miestom stretávania talentov.

„Macao Science 1" je prvý vesmírny vedecký satelitný program, ktorý spoločne vyvinula pevninská Čína a Macao. S najvyššou presnosťou detekcie geomagnetického poľa v Číne satelit výrazne zlepší vesmírny magnetický prieskum krajiny.

Pri štvrtkovej návšteve Macau University of Science and Technology (MUST) Xi povedal, že satelit je príkladom prehĺbenej spolupráce v oblasti špičkových technológií medzi Macaom a pevninou a predstavuje výnimočné inovatívne a kreatívne schopnosti vedecko-technologického sektora v Macau.

Rozvoj mladých talentov

SAR Macao sa stala ideálnym miestom pre podnikateľov aj vďaka otvorenému podnikateľskému prostrediu a možnostiam, ktoré zóna spolupráce poskytuje.

Aktuálne sú v Hengqin zriadené demonštračné základne priemysel-univerzita-výskum University of Macao a MUST a štyri kľúčové štátne laboratóriá v Macau zriadili v zóne pobočky, ktoré napomáhajú transformácii a industrializácii vedeckých a technologických úspechov univerzít.

K novembru 2024 Hengqin inkuboval 898 podnikateľských projektov pre mladých ľudí z Hongkongu a Macaa a 815 projektov z Macaa.

Na stretnutí s obyvateľmi Macaa žijúcimi v Hengqin a mladými podnikateľmi z Macaa, ktorí majú v tejto zóne start-upové podniky, prezident Xi zdôraznil, že rozvoj mesta Hengqin poskytuje mládeži Macaa skvelé príležitosti na dosahovanie ambícií a vyjadril nádej, že viac mladých ľudí z Macaa si tam vybuduje pozoruhodnú kariéru.

„Vybudovanie zóny spolupráce transformuje regionálne koncepcie a kariérne plány macajskej mládeže. Mladšia generácia venuje väčšiu pozornosť rozvojovému potenciálu obrovského trhu na pevnine," povedal Ip Kuai Peng, prorektor City University of Macau.

Je nevyhnutné prikladať veľký význam vzdelávaniu zo strategického hľadiska, vypracovať systém disciplín a rozvíjať vysokokvalitné talenty, ktoré budú vyhovovať potrebám rozvoja krajiny aj SAR Macao, povedal prezident Xi počas návštevy MUST.

Viac informácií nájdete na stránke: https://news.cgtn.com/news/2024-12-20/Macao-boosts-tech-innovation-talent-cultivation-for-improved-growth-1zsMY91IpGw/p.html