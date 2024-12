CGTN: Neues Hochland: Macau fördert technologische Innovation und Talentförderung für diversifiziertes Wachstum

PEKING, 20. Dezember 2024 /PRNewswire/ – Im Jahr 2014 entschied sich Lei Zhen, ein Absolvent der Tsinghua-Universität in Peking, in der Sonderverwaltungszone (SAR) Macau niederzulassen. Er beschloss, sein Unternehmen in Zhuhai in der südchinesischen Provinz Guangdong zu gründen und die innovative Anwendung neuer Materialien mit Nanosilberdraht zu seinem Kernprodukt zu machen.

Als die Zentralregierung 2021 die Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin einrichtete, verlegte Lei sein Unternehmen dorthin und nutzte die Kapital-, Talent- und Steuervorteile von Macao und Hengqin voll aus, um die Produktion zu steigern.

„Hengqin verfügt über ein riesiges Industriegebiet und ein gutes unterstützendes Umfeld, das eine breite Basis für die Entwicklung der High-Tech- und diversifizierten Industrien Macaus bieten kann", sagte er.

Heute ist die Kooperationszone zu einem Zentrum für Innovation und Unternehmertum geworden, das fast 6.500 in Macao investierte Unternehmen beherbergt und eine Plattform für neue Industrien bietet.

„Macao plus Hengqin" wird zu einem neuen Beispiel für die Verbesserung der Praxis von ‚Ein Land, zwei Systeme', einem neuen Hochland zur Förderung des Aufbaus der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area und einer neuen Plattform zur Verwirklichung der Öffnung des Landes auf hoher Ebene, sagte der chinesische Präsident Xi Jinping am Donnerstag während einer Inspektionsreise durch die Kooperationszone im Rahmen seines dreitägigen Besuchs in der Sonderverwaltungszone Macau.

Neues Hochland für Innovation

Hengqin liegt an der Südspitze von Zhuhai und ist durch einen schmalen Streifen Wasser von Macao getrennt. Seit ihrer Einrichtung dient die Kooperationszone als wichtige Plattform für die Förderung einer angemessenen wirtschaftlichen Diversifizierung Macaus.

Sie hat es Macau ermöglicht, Industrien wie die High-End-Industrie, die traditionelle chinesische Medizin, Finanzdienstleistungen und den Kulturtourismus zu entwickeln. Heute beherbergt die Kooperationszone 30 technologische Innovationsplattformen auf nationaler und Provinzebene, 268 nationale Hightech-Unternehmen und 41 spezialisierte und anspruchsvolle Unternehmen auf Provinzebene.

Derzeit hat die Kooperationszone Innovationsplattformen wie das Macao-Hengqin Youth Entrepreneurship Valley eingerichtet und mehrere innovative Ressourcen wie Industrie-Hochschul-Forschungsbasen der Universitäten Macaus sowie Hightech-Unternehmen und Talente angezogen.

Präsident Xi lobte die Fortschritte in der Kooperationszone und erklärte, dass sich die Integration zwischen Hengqin und Macau allmählich verbessert habe und dass die Rolle der Kooperationszone bei der Unterstützung der wirtschaftlichen Diversifizierung Macaus immer wichtiger werde.

In den letzten Jahren hat die Sonderverwaltungsregion Macau auch die Umsetzung großer Sci-Tech-Projekte und wichtiger Innovationsplattformen vor Ort gefördert und sich so zu einer neuen technologischen Plattform für globale Innovation und einem Treffpunkt für Talente entwickelt.

„Macao Science 1" ist das erste Weltraumforschungssatellitenprogramm, das gemeinsam vom chinesischen Festland und Macau entwickelt wurde. Der Satellit verfügt über die höchste Genauigkeit bei der Erkennung geomagnetischer Felder in China und wird die magnetische Überwachung des Landes im Weltraum erheblich verbessern.

Bei seinem Besuch der Macau University of Science and Technology (MUST) am Donnerstag sagte Xi, der Satellit sei ein Beispiel für die vertiefte Hightech-Zusammenarbeit zwischen Macau und dem Festland und zeige die herausragenden innovativen und kreativen Fähigkeiten des Wissenschafts- und Technologiesektors in Macau.

Förderung junger Talente

Die Sonderverwaltungsregion Macau hat sich dank ihres offenen Geschäftsumfelds und der Möglichkeiten, die die Kooperationszone bietet, zu einem idealen Standort für Unternehmer entwickelt.

Heute befinden sich in Hengqin Demonstrationszentren für Industrie- und Hochschulforschung der Universität Macau und der MUST. Vier staatliche Schlüssellabore in Macau haben Zweigstellen in der Zone eingerichtet, die die Transformation und Industrialisierung der wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften der Universität vorantreiben.

Bis November 2024 hatte Hengqin 898 unternehmerische Projekte für junge Menschen aus Hongkong und Macao ins Leben gerufen, davon 815 Projekte aus Macao.

Bei einem Treffen mit Einwohnern von Macao, die in Hengqin leben, und Jungunternehmern aus Macao, die in der Zone Start-ups gegründet haben, betonte Präsident Xi, dass die Entwicklung von Hengqin der Jugend von Macao großartige Möglichkeiten bietet, ihre Ziele zu erreichen, und äußerte die Hoffnung, dass mehr junge Menschen aus Macao dort bemerkenswerte Karrieren aufbauen werden.

„Der Aufbau der Kooperationszone verändert die regionalen Konzepte und Karrierepläne der Jugend von Macao. Die jüngere Generation achtet mehr auf das Entwicklungspotenzial des riesigen Marktes auf dem Festland", sagte Ip Kuai Peng, Vice Rector der City University of Macau.

Es ist unerlässlich, der Bildung aus strategischer Sicht große Bedeutung beizumessen, das System der Disziplinen festzulegen und hochqualifizierte Talente zu fördern, um den Bedürfnissen der Entwicklung sowohl des Landes als auch der Sonderverwaltungszone Macau gerecht zu werden, sagte Präsident Xi während seines Besuchs in der MUST.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier: https://news.cgtn.com/news/2024-12-20/Macao-boosts-tech-innovation-talent-cultivation-for-improved-growth-1zsMY91IpGw/p.html