CGTN : Un nouveau haut lieu : Macao stimule l'innovation technologique et la culture des talents pour une croissance diversifiée

PÉKIN, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- En 2014, Lei Zhen, diplômé de l'université Tsinghua de Pékin, a choisi de s'installer dans la région administrative spéciale (RAS) de Macao. Il a décidé de créer son entreprise à Zhuhai, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, et de faire de l'application innovante de nouveaux matériaux avec le fil nano-argent son produit principal.

Lorsque le gouvernement central a créé la zone de coopération approfondie Guangdong-Macao à Hengqin en 2021, M. Lei y a transféré son entreprise, tirant pleinement parti des capitaux, des talents et des avantages fiscaux de Macao et de Hengqin pour accroître sa production.

« Hengqin dispose d'un vaste espace industriel et d'un environnement propice, qui peuvent constituer un cadre général pour le développement des industries de haute technologie et diversifiées de Macao », a-t-il déclaré.

Aujourd'hui, la zone est devenue une plaque tournante pour l'innovation et l'esprit d'entreprise, accueillant près de 6 500 entreprises bénéficiant d'investissements de Macao et offrant une plateforme pour les nouvelles industries.

« Macao plus Hengqin » devient une nouvelle démonstration en faveur de la pratique d'« Un pays, deux systèmes », un nouveau haut lieu pour promouvoir la construction de la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao, et une nouvelle plateforme pour réaliser l'ouverture de haut niveau du pays, a déclaré le président chinois Xi Jinping lors d'une visite d'inspection de la zone de coopération jeudi, dans le cadre de sa visite de trois jours dans la RAS de Macao.

Un nouveau haut lieu de l'innovation

Hengqin se trouve à l'extrémité sud de Zhuhai et est séparé de Macao par un étroit bras de mer. Depuis sa création, la zone de coopération a servi de plateforme essentielle pour promouvoir la diversification économique appropriée de Macao.

Elle a permis à Macao de développer des industries telles que l'industrie manufacturière haut de gamme, la médecine traditionnelle chinoise, les services financiers et le tourisme culturel. Aujourd'hui, la zone de coopération abrite 30 plateformes d'innovation technologique de niveau national et provincial, 268 entreprises nationales de haute technologie et 41 entreprises spécialisées et sophistiquées de niveau provincial.

Actuellement, la zone de coopération a mis en place des plateformes d'innovation, telles que la Macao-Hengqin Youth Entrepreneurship Valley, et a attiré plusieurs ressources innovantes, telles que des bases de recherche industrie-université des universités de Macao, des entreprises de haute technologie et des talents.

Saluant les progrès réalisés dans la zone de coopération, le président Xi a déclaré que le niveau d'intégration entre Hengqin et Macao s'était progressivement amélioré et que son rôle de soutien à la diversification économique appropriée de Macao devenait prépondérant.

Ces dernières années, la RAS de Macao a également encouragé la mise en œuvre de grands projets scientifiques et technologiques et d'importantes plateformes d'innovation au niveau local, ce qui en fait une nouvelle plateforme technologique pour l'innovation mondiale et un lieu de rassemblement pour les talents.

« Macao Science 1 » est le premier programme de satellite scientifique spatial développé conjointement par la Chine continentale et Macao. Avec la plus grande précision de détection du champ géomagnétique en Chine, le satellite améliorera considérablement l'étude du magnétisme spatial du pays.

Lors de sa visite à l'université des sciences et technologies de Macao (MUST) jeudi, M. Xi a déclaré que le satellite était un exemple de coopération approfondie en matière de haute technologie entre Macao et la Chine continentale, mettant en évidence les capacités exceptionnelles d'innovation et de création du secteur des sciences et technologies de Macao.

Cultiver les jeunes talents

La RAS de Macao est également devenue un lieu idéal pour les entrepreneurs grâce à son environnement commercial ouvert et aux possibilités offertes par la zone de coopération.

Aujourd'hui, des bases de démonstration industrie-université-recherche de l'université de Macao et de MUST ont été établies à Hengqin, et quatre grands laboratoires d'État à Macao ont ouvert des succursales dans la zone, menant à bien la transformation et l'industrialisation des prouesses scientifiques et technologiques de l'université.

En novembre 2024, Hengqin avait incubé 898 projets entrepreneuriaux pour les jeunes de Hong Kong et de Macao, dont 815 projets pour Macao.

Lors de sa rencontre avec des résidents de Macao vivant à Hengqin et de jeunes entrepreneurs de Macao ayant créé des entreprises dans la zone, le président Xi a souligné que le développement de Hengqin offrait aux jeunes de Macao des possibilités exceptionnelles de réaliser leurs ambitions et a exprimé l'espoir que davantage de jeunes de Macao y construisent des carrières remarquables.

« La construction de la zone de coopération modifie les concepts régionaux et les plans de carrière des jeunes de Macao. La jeune génération accorde plus d'attention au potentiel de développement du vaste marché continental », a déclaré Ip Kuai Peng, vice-recteur de l'université de la ville de Macao.

Il est impératif d'accorder une grande importance à l'éducation d'un point de vue stratégique, de mettre en place un système de disciplines et de cultiver des talents de grande qualité pour répondre aux besoins de développement du pays et de la RAS de Macao, a déclaré le président Xi lors de sa visite dans la RAS de Macao.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://news.cgtn.com/news/2024-12-20/Macao-boosts-tech-innovation-talent-cultivation-for-improved-growth-1zsMY91IpGw/p.html