CGTN: Nowe obszary innowacji: Makau pobudza innowacje technologiczne oraz wspiera talenty na rzecz zróżnicowanego rozwoju

W 2014 roku Lei Zhen, absolwent Uniwersytetu Tsinghua w Pekinie, postanowił zamieszkać w Specjalnym Regionie Administracyjnym (SAR) Makau. W miejscowości Zhuhai, w południowochińskiej prowincji Guangdong, założył działalność gospodarczą polegającą na wdrażaniu innowacyjnych zastosowań nowych materiałów, z drutem z nanosrebra jako podstawowym produktem.

Kiedy w 2021 roku rząd centralny ustanowił strefę współpracy Guangdong-Makao w Hengqin, Lei przeniósł tam swoją firmę, w pełni wykorzystując potencjał Makau i stolicy Hengqin w celu zwiększenia skali produkcji.

„Hengqin oferuje rozległą przestrzeń przemysłową i korzystne środowisko biznesowe, które zapewnia szerokie możliwości rozwoju zaawansowanych technologicznie i zróżnicowanych gałęzi przemysłu w Makau" – powiedział.

Obecnie strefa współpracy stała się centrum innowacji i przedsiębiorczości, będąc siedzibą blisko 6500 przedsiębiorstw z Makau i zapewniając platformę dla nowych gałęzi przemysłu.

Jak zauważył prezydent Chin Xi Jinping podczas czwartkowej wizyty w strefie współpracy w ramach trzydniowej wizyty prezydenckiej w Specjalnym Regionie Administracyjnym Makau, „Makau plus Hengqin" staje się nowym modelem wzmacniającym realizację koncepcji „Jeden kraj, dwa ustroje", narzędziem do promowania budowy Wielkiego Obszaru Zatoki Guangdong-Hongkong-Makau oraz platformą do realizacji wysokiego poziomu otwarcia kraju.

Nowy obszar wdrażania innowacji

Hengqin znajduje się na południowym krańcu Zhuhai i jest oddzielone od Makau wąskim pasmem wody. Od momentu powstania strefa współpracy służy jako ważna platforma promująca odpowiednią dywersyfikację gospodarczą Makau.

Umożliwiła ono Makau rozwój takich branż, jak wysokiej jakości produkcja, tradycyjna medycyna chińska, usługi finansowe i turystyka kulturalna. Obecnie strefa współpracy jest siedzibą 30 krajowych i regionalnych platform innowacji technologicznych, 268 krajowych przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie oraz 41 wyspecjalizowanych i zaawansowanych przedsiębiorstw na poziomie prowincji.

Obecnie w strefie współpracy ustanowiono platformy innowacji, w tym m.in. Dolinę Przedsiębiorczości Ludzi Młodych Maakau-Hengqin. Przyciągnięto też szereg innowacyjnych zasobów, takich jak bazy przemysłowo-akademicko-badawcze uczelni z Makau oraz przedsiębiorstwa i młode talenty z branży innowacji technologicznych.

Chwaląc postępy poczynione w strefie współpracy, prezydent Xi powiedział, że poziom integracji między Hengqin i Makau ulega stopniowej poprawie, a rola miasta we wspieraniu odpowiedniej dywersyfikacji gospodarczej Makau staje się coraz bardziej widoczna.

W ostatnich latach Specjalny Region Administracyjny Makau promował również wdrażanie dużych projektów naukowo-technicznych i ważnych lokalnych platform innowacji, dzięki czemu stał się nową platformą technologiczną dla globalnych innowacji oraz miejscem gromadzenia talentów.

„Macao Science 1" to pierwszy kosmiczny program satelitarny opracowany wspólnie przez podmioty z Chin kontynentalnych i Makau. Dzięki najwyższej dokładności wykrywania pola geomagnetycznego w Chinach satelita znacznie usprawni realizację badań pola magnetycznego w kosmosie.

Odwiedzając w czwartek Uniwersytet Nauki i Technologii w Makau (MUST), prezydent Xi powiedział, że satelita stanowi doskonały przykład pogłębionej współpracy w zakresie zaawansowanych technologii między Makau a Chinami kontynentalnymi, pokazując wybitne zdolności innowacyjne i kreatywne sektora naukowo-technicznego Makau.

Wspieranie młodych talentów

Specjalny Region Administracyjny Makau stał się również idealnym miejscem dla przedsiębiorców dzięki otwartemu środowisku biznesowemu i możliwościom zapewnianym w obrębie strefy współpracy.

Obecnie w Hengqin utworzono przemysłowe, akademickie i badawcze bazy demonstracyjne Uniwersytetu Makau i MUST, a cztery kluczowe laboratoria państwowe w Makau utworzyły oddziały w strefie, przeprowadzając transformację i uprzemysłowienie osiągnięć naukowych i technologicznych uniwersytetów.

Według danych z listopada 2024 roku, w Hengqin inkubowano 898 projektów przedsiębiorczości dla młodych ludzi z Hongkongu i Makau, w tym 815 projektów z Makau.

Spotykając się z mieszkańcami Makau osiedlonymi w Hengqin i młodymi przedsiębiorcami z Makau, którzy założyli startupy na terenie strefy, prezydent Xi podkreślił, że rozwój Hengqin zapewnia młodym przedsiębiorcom z Makau ogromne możliwości realizacji swoich ambicji i wyraził nadzieję na to, że kolejni młodzi mieszkańcy Makau będą realizować tam imponującą karierę.

„Budowa strefy współpracy zmienia regionalne koncepcje i plany kariery młodych mieszkańców Makau. Młodsze pokolenie zwraca większą uwagę na potencjał rozwojowy ogromnego rynku kontynentalnego" – powiedział Ip Kuai Peng, prorektor Miejskiego Uniwersytetu w Makau.

Podczas swojej wizyty na MUST prezydent Xi powiedział, że należy przywiązywać ogromną wagę do edukacji z perspektywy strategicznej. Konieczne jest także ustanowienie systemu dyscyplin i wspieranie wysokiej jakości talentów, aby zaspokoić potrzeby rozwoju zarówno kraju, jak i Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau.

