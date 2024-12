CGTN: Medan baru: Makau tingkatkan inovasi teknologi, pembinaan SDM demi pertumbuhan ekonomi yang lebih terdiversifikasi

BEIJING, 23 Desember 2024 /PRNewswire/ -- Pada 2014, Lei Zhen, seorang lulusan Tsinghua University di Beijing, memilih untuk tinggal di Wilayah Administratif Khusus (SAR) Makau. Dia pun merintis bisnis di Zhuhai, provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan, serta mengaplikasikan material baru secara inovatif dan menyediakan nano silver wire sebagai produk utama.

Setelah pemerintah pusat Tiongkok membentuk Zona Kerja sama Guangdong-Makau di Hengqin pada 2021, Lei lalu memindahkan perusahaannya ke sana untuk memanfaatkan keunggulan permodalan, SDM, dan perpajakan Makau dan Hengqin demi memperluas skala produksi.

"Hengqin memiliki basis industri yang luas dan lingkungan kondusif sehingga menopang perkembangan industri teknologi canggih dan industri terdiversifikasi lain di Makau," ujarnya.

Kini, zona kerja sama tersebut telah menjadi pusat inovasi dan kewirausahaan, serta menampung hampir 6.500 perusahaan penanaman modal Makau, dan menyediakan sarana bagi industri-industri baru.

"Makau plus Hengqin" telah menjadi kawasan uji coba baru yang meningkatkan kebijakan "Satu Negara, Dua Sistem", medan baru yang mempromosikan pembangunan Guangdong-Hong Kong-Makau Greater Bay Area, serta platform baru yang merealisasikan kebijakan pintu terbuka tingkat tinggi Tiongkok. Hal ini disampaikan Presiden Tiongkok Xi Jinping ketika meninjau kawasan kerja sama tersebut dalam kunjungan tiga hari ke Makau SAR.

Medan baru untuk inovasi

Hengqin terletak di sebelah selatan Zhuhai, hanya dipisahkan sedikit hamparan laut dari Makau. Sejak terbentuk, zona kerja sama ini telah menjadi platform penting yang mempromosikan diversifikasi ekonomi Makau.

Zona kerja sama ini membantu Makau mengembangkan berbagai industri, seperti manufaktur berteknologi canggih, obat-obatan tradisional Tiongkok, jasa keuangan, dan pariwisata kebudayaan. Kini, zona kerja sama ini menaungi 30 platform inovasi teknologi tingkat nasional dan provinsi, 268 perusahaan teknologi canggih berskala nasional, serta 41 perusahaan modern tingkat provinsi.

Zona kerja sama ini juga telah membangun sejumlah platform inovasi, seperti Macao-Hengqin Youth Entrepreneurship Valley, serta telah menarik kehadiran beberapa sumber daya inovasi, seperti basis riset industri-universitas yang melibatkan berbagai universitas, serta perusahaan dan SDM teknologi canggih di Makau.

Memuji sejumlah perkembangan yang tercapai di zona kerja sama ini, Presiden Xi berkata, level integrasi antara Hengqin dan Makau secara bertahap telah meningkat, serta semakin berperan dalam mendukung diversifikasi ekonomi Makau.

Dalam beberapa tahun terakhir, Makau SAR juga mendorong berbagai proyek sains-teknologi penting, serta platform inovasi penting di pasar lokal sehingga menjadi sarana teknologi baru untuk inovasi global dan wadah yang mempertemukan berbagai SDM.

"Macao Science 1" adalah program satelit luar angkasa pertama yang dikembangkan Tiongkok Daratan dan Makau. Mampu mendeteksi medan geomagnetik dengan sangat akurat di Tiongkok, satelit ini secara signifikan meningkatkan survei medan magnetik di luar angkasa yang dijalankan negara tersebut.

Saat berkunjung ke Macau University of Science and Technology (MUST), Kamis lalu, Xi berkata, satelit menjadi contoh kerja sama teknologi canggih antara Makau dan Tiongkok Daratan, serta melambangkan kemampuan sektor sains-teknologi Makau dalam membuat inovasi dan berkreasi.

Membina SDM muda

Makau SAR juga telah menjadi tempat ideal untuk pebisnis, berkat iklim usaha yang terbuka, serta berbagai peluang yang dihadirkan zona kerja sama tersebut.

Kini, basis demonstrasi industri-universitas-riset University of Macau dan MUST telah hadir di Hengqin, sedangkan empat laboratorium nasional di Makau juga telah membuka kantor cabang di zona kerja sama tersebut, menggerakkan transformasi dan industrialisasi demi mencapai perkembangan sains dan teknologi.

Pada November 2024, Hengqin telah menginkubasi 898 proyek kewirausahaan yang melibatkan SDM muda asal Hong Kong dan Makau, bahkan 815 proyek di antaranya berasal dari Makau.

Ketika bertemu dengan warga Makau yang tinggal di Henqgin dan pebisnis muda asal Makau yang memiliki usaha rintisan di zona kerja sama tersebut, Presiden Xi menekankan, pembangunan Hengqin menjadi peluang menarik bagi generasi muda Makau yang ingin mencapai ambisinya. Xi berharap, semakin banyak generasi muda asal Makau yang berkarier di lokasi ini.

"Pembangunan zona kerja sama mengubah konsep regional dan rencana karier generasi muda Makau. Generasi muda kini semakin memerhatikan potensi perkembangan pasar Tiongkok Daratan yang masif," kata Ip Kuai Peng, Wakil Rektor City University of Macau.

Maka, sektor pendidikan harus menjadi prioritas strategis, disiplin juga harus dibangun, dan SDM bermutu tinggi pun harus dibina demi memenuhi kebutuhan pembangunan Tiongkok dan Makau SAR, seperti disampaikan Xi saat berkunjung ke MUST.

