Cognex lança sistema de visão de IA integrada de maior desempenho com tecnologia Qualcomm

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Cognex Corporation

05 mai, 2026, 13:00 GMT

O In-Sight® 3900 estabelece um novo padrão para inspeção de alta velocidade e alta precisão na borda — sem necessidade de PC externo

NATICK, Massachussetts, 5 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder global em tecnologia de visão artificial industrial, anunciou hoje o lançamento do Sistema de Visão In-Sight® 3900. Construído sobre uma nova geração de tecnologia de visão com IA integrada Cognex e impulsionado pelas plataformas Qualcomm Dragonwing™, o In-Sight 3900 é um sistema de visão totalmente integrado que oferece velocidade, precisão e resolução líderes no setor de ponta, permitindo que os fabricantes realizem inspeções rigorosas sem sacrificar o rendimento ou a simplicidade.

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Sistema de Visão Cognex In-Sight® 3900
Sistema de Visão Cognex In-Sight® 3900

"O In-Sight 3900 representa um grande avanço no que a visão de IA integrada pode entregar no chão de fábrica", declarou Matt Moschner, presidente e CEO da Cognex. "Os fabricantes já não precisam escolher entre a profundidade da inspeção e a velocidade da linha de produção. Criamos um sistema que oferece ambos, com a confiabilidade e a simplicidade pelas quais a Cognex é conhecida."

Visão por IA de alta velocidade, sem concessões
O In-Sight 3900 elimina o tradicional equilíbrio entre profundidade de inspeção e velocidade da linha de produção que os sistemas de visão legados impõem. Ao combinar as ferramentas de IA de ponta, IA avançada e visão baseada em regras desenvolvidas pela Cognex com um processamento integrado de alto desempenho, o sistema permite inspeções determinísticas em tempo real à velocidade total da linha de produção, oferecendo suporte a aplicações de última geração nos setores de embalagens, automotivo, eletrônicos e bens de consumo.

"Nossas linhas de embalagem operam em velocidades extremamente altas, o que antes nos limitava ao uso de ferramentas tradicionais de OCR", declarou Andrea Sabbadini, gerente de engenharia da Fuji Seal. "O In-Sight 3900 agora nos permite implantar as ferramentas de leitura por IA de ponta da Cognex à velocidade de produção total sem comprometer a taxa de transferência. O resultado é um processo de inspeção mais robusto, mais rápido de montar e mais fácil de manter em nossas linhas."

Principais recursos

  • Processamento 4 vezes mais rápido em grande escala: Realiza inspeções até 4 vezes mais rápidas do que os sistemas de visão Cognex de geração anterior — maximizando as taxas de linha e eliminando gargalos na produção em alto volume.
  • Imagem de alta resolução de até 25 MP: Suporta resoluções de até 25 megapixels para campos de visão mais amplos, medições mais precisas e melhor detecção de defeitos, tudo em uma única aquisição.
  • Execução de ponta em tempo real e alta capacidade:Aceleração de IA integrada e pipelines de processamento otimizados permitem inspeção determinística em tempo real sincronizada com linhas de produção de alta velocidade.
  • Conectividade de Nível Industrial: Arquitetura Dual Ethernet garante comunicação confiável com PLCs, robôs e sistemas empresariais.

Construído para IA avançada de ponta
O In-Sight 3900 é construído sobre a mais nova geração da arquitetura de IA integrada da Cognex, incorporando um processador de IA dedicado de alto desempenho para tomada rápida e determinística de decisões diretamente na borda. A plataforma suporta:

  • Ferramentas de IA de ponta para implantação rápida e estabilidade na inspeção.
  • Ferramentas avançadas de IA para aplicações complexas e de alta variabilidade.
  • Operação semPC- para simplificar validação, implantação e gerenciamento do ciclo de vida.

"A Cognex ultrapassou os limites do que a visão por IA integrada de ponta pode entregar ", declarou Shyam Krishnamurthy, vice-presidente sênior da Qualcomm. "Estamos orgulhosos de impulsionar essa inovação com a tecnologia da Qualcomm e estamos ansiosos para ver o que essa colaboração continuará a oferecer aos fabricantes que realizam inspeções exigentes em plena velocidade de produção."

Parte de um ecossistema de visão por IA da nuvem à borda
Quando combinado com a Cognex OneVision™, o In-Sight 3900 se torna parte de um ecossistema de visão por IA escalável da nuvem à borda. A OneVision simplifica o desenvolvimento de modelos, colaboração entre sites e implantação entre dispositivos, permitindo que os fabricantes treinem modelos de IA centralmente enquanto executam inspeções localmente em velocidade de produção.

Sobre a Cognex Corporation
Por mais de 40 anos, a Cognex tem facilitado a visão de máquina avançada, abrindo caminho para que empresas de fabricação e distribuição se tornem mais rápidas, inteligentes e eficientes por meio da automação. A tecnologia inovadora em nossos sensores e sistemas de visão resolve desafios críticos de fabricação e distribuição, proporcionando desempenho incomparável para indústrias que vão do automotivo à eletrônicos de consumo e bens embalados. A Cognex torna essas ferramentas mais eficientes e fáceis de implementar graças ao foco de longa data em IA ajudando fábricas e armazéns a melhorar a qualidade e maximizar a eficiência sem exigir expertise técnica avançada. Estamos sediados perto de Boston, EUA, com escritórios em mais de 30 países e mais de 30.000 clientes em todo o mundo. Saiba mais em cognex.com.

Os produtos da marca Qualcomm são produtos da Qualcomm Technologies, Inc.

Contato de Mídia:
Liz Bradley – chefe de Comunicação
Cognex Corporation
[email protected]

Contato de Relações com Investidores:
Greer Aviv – chefe de Relações com Investidores
Cognex Corporation
[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2971234/Cognex_In_Sight_3900_Vision_System.jpg
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FONTE Cognex Corporation

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