Cognex lanza el sistema de visión con IA integrada de mayor rendimiento con tecnología de Qualcomm

El In-Sight® 3900 establece un nuevo estándar en inspección de alta velocidad y alta precisión en la línea de producción, sin necesidad de una computadora externa

NATICK, Massachusetts, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder tecnológico mundial en visión artificial industrial, anunció hoy el lanzamiento del sistema de visión In-Sight® 3900. Basado en una nueva generación de tecnología de visión con IA integrada de Cognex y equipado con plataformas Qualcomm Dragonwing™, el In-Sight 3900 es un sistema de visión totalmente integrado que ofrece una velocidad, precisión y resolución líderes en el sector en el entorno periférico, lo que permite a los fabricantes realizar inspecciones exigentes sin sacrificar el rendimiento ni la simplicidad.

Sistema de visión Cognex In-Sight® 3900

"El In-Sight 3900 supone un gran avance en lo que la visión con IA integrada puede ofrecer en el entorno de la fábrica", afirmó Matt Moschner, presidente y director ejecutivo de Cognex. "Los fabricantes ya no tienen que elegir entre la profundidad de inspección y la velocidad de la línea. Hemos creado un sistema que ofrece ambas cosas, con la confiabilidad y la simplicidad que caracterizan a Cognex".

Visión de IA de alta velocidad, sin concesiones

El In-Sight 3900 elimina la tradicional disyuntiva entre la profundidad de inspección y la velocidad de línea que imponen los sistemas de visión tradicionales. Al combinar las herramientas de visión basadas en reglas, la IA avanzada y la IA periférica desarrolladas por Cognex con un sistema informático integrado de alto rendimiento, el sistema permite realizar inspecciones determinísticas en tiempo real a la velocidad máxima de la línea, lo que lo hace ideal para aplicaciones de última generación en los sectores de empaquetado, automóviles, electrónica y bienes de consumo.

"Nuestras líneas de empaquetado funcionan a velocidades extremadamente altas, lo que antes nos limitaba a utilizar herramientas tradicionales de OCR", afirmó Andrea Sabbadini, director de ingeniería de Fuji Seal. "El In-Sight 3900 nos permite ahora implementar las herramientas Edge AI Read de Cognex a plena velocidad de producción sin comprometer el rendimiento. El resultado es un proceso de inspección más sólido, más rápido de configurar y más fácil de mantener en todas nuestras líneas de producción".

Capacidades clave

Procesamiento hasta cuatro veces más rápido a gran escala: realiza inspecciones hasta cuatro veces más rápido que los sistemas de visión de Cognex de generaciones anteriores, lo que maximiza la velocidad de la línea de producción y elimina los atascos en producciones de gran volumen.

realiza inspecciones hasta cuatro veces más rápido que los sistemas de visión de Cognex de generaciones anteriores, lo que maximiza la velocidad de la línea de producción y elimina los atascos en producciones de gran volumen. Imágenes de alta resolución de hasta 25 MP: admite resoluciones de hasta 25 megapíxeles para obtener campos de visión más amplios, mediciones más precisas y una mejor detección de defectos, todo ello en una sola adquisición.

admite resoluciones de hasta 25 megapíxeles para obtener campos de visión más amplios, mediciones más precisas y una mejor detección de defectos, todo ello en una sola adquisición. Ejecución en el borde en tiempo real y de alto rendimiento: la aceleración de IA integrada y los flujos de procesamiento optimizados permiten una inspección determinista en tiempo real sincronizada con líneas de producción de alta velocidad.

la aceleración de IA integrada y los flujos de procesamiento optimizados permiten una inspección determinista en tiempo real sincronizada con líneas de producción de alta velocidad. Conectividad de grado industrial: la arquitectura de doble Ethernet garantiza una comunicación confiable con PLC, robots y sistemas empresariales.

Diseñado para IA avanzada periférica

El In-Sight 3900 se basa en la última generación de la arquitectura de IA integrada de Cognex e incorpora un procesador de IA dedicado de alto rendimiento que permite una toma de decisiones rápida y determinista directamente de forma periférica. La plataforma es compatible con:

Herramientas de IA periférica para una implementación rápida e inspección estable.

para una implementación rápida e inspección estable. Herramientas avanzadas de IA para aplicaciones complejas y con gran variabilidad.

para aplicaciones complejas y con gran variabilidad. Funcionamiento sin necesidad de computadora para simplificar la validación, la implementación y la gestión del ciclo de vida.

"Cognex ha ampliado los límites de lo que la visión con IA integrada puede ofrecer a nivel periférico", dijo Shyam Krishnamurthy, vicepresidente sénior de Qualcomm. "Nos enorgullece impulsar este avance con la tecnología de Qualcomm y esperamos con interés lo que esta colaboración seguirá aportando a los fabricantes que realizan inspecciones exigentes a plena velocidad de producción".

Parte de un ecosistema de visión con IA desde la nube hasta la periferia

Al vincularse con Cognex OneVision™, el In-Sight 3900 pasa a formar parte de un ecosistema de visión con IA escalable, que abarca desde la nube hasta la periferia. OneVision agiliza el desarrollo de modelos, la colaboración entre centros y la implementación en distintos dispositivos, lo que permite a los fabricantes entrenar modelos de IA de forma centralizada mientras realizan inspecciones a nivel local a la velocidad de la producción.

Acerca de Cognex Corporation

Durante más de 40 años, Cognex ha facilitado la visión artificial avanzada, al allanar el camino para que las empresas de fabricación y distribución operen de manera más rápida, inteligente y eficiente gracias a la automatización. La tecnología innovadora de nuestros sistemas y sensores de visión resuelve desafíos fundamentales de fabricación y distribución, pues ofrece rendimiento inigualable a sectores que contemplan desde el automotriz y de electrónica hasta el de bienes envasados. Cognex permite que estas herramientas sean más capaces y fáciles de implementar gracias a un enfoque de larga data en la IA, lo que ayuda a las fábricas y almacenes a mejorar la calidad y maximizar la eficiencia sin necesidad de experiencia altamente técnica. Nuestra sede central se encuentra cerca de Boston (EE. UU.), contamos con presencia en más de 30 países y tenemos más de 30.000 clientes en todo el mundo. Obtenga más información en cognex.com.

Los productos de la marca Qualcomm son productos de Qualcomm Technologies, Inc.

Contacto para los medios:

Liz Bradley, directora de Comunicaciones

Cognex Corporation

[email protected]

Contacto de Relaciones con Inversionistas:

Greer Aviv – responsable de Relaciones con Inversionistas

Cognex Corporation

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2971235/Cognex_In_Sight_3900_Vision_System.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2310647/Cognex_Logo.jpg

FUENTE Cognex Corporation