Cognex lanza el sistema de visión con IA integrada de mayor rendimiento con tecnología de Qualcomm
Noticias proporcionadas porCognex Corporation
05 may, 2026, 13:00 GMT
El In-Sight® 3900 establece un nuevo estándar en inspección de alta velocidad y alta precisión en la línea de producción, sin necesidad de una computadora externa
NATICK, Massachusetts, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder tecnológico mundial en visión artificial industrial, anunció hoy el lanzamiento del sistema de visión In-Sight® 3900. Basado en una nueva generación de tecnología de visión con IA integrada de Cognex y equipado con plataformas Qualcomm Dragonwing™, el In-Sight 3900 es un sistema de visión totalmente integrado que ofrece una velocidad, precisión y resolución líderes en el sector en el entorno periférico, lo que permite a los fabricantes realizar inspecciones exigentes sin sacrificar el rendimiento ni la simplicidad.
"El In-Sight 3900 supone un gran avance en lo que la visión con IA integrada puede ofrecer en el entorno de la fábrica", afirmó Matt Moschner, presidente y director ejecutivo de Cognex. "Los fabricantes ya no tienen que elegir entre la profundidad de inspección y la velocidad de la línea. Hemos creado un sistema que ofrece ambas cosas, con la confiabilidad y la simplicidad que caracterizan a Cognex".
Visión de IA de alta velocidad, sin concesiones
El In-Sight 3900 elimina la tradicional disyuntiva entre la profundidad de inspección y la velocidad de línea que imponen los sistemas de visión tradicionales. Al combinar las herramientas de visión basadas en reglas, la IA avanzada y la IA periférica desarrolladas por Cognex con un sistema informático integrado de alto rendimiento, el sistema permite realizar inspecciones determinísticas en tiempo real a la velocidad máxima de la línea, lo que lo hace ideal para aplicaciones de última generación en los sectores de empaquetado, automóviles, electrónica y bienes de consumo.
"Nuestras líneas de empaquetado funcionan a velocidades extremadamente altas, lo que antes nos limitaba a utilizar herramientas tradicionales de OCR", afirmó Andrea Sabbadini, director de ingeniería de Fuji Seal. "El In-Sight 3900 nos permite ahora implementar las herramientas Edge AI Read de Cognex a plena velocidad de producción sin comprometer el rendimiento. El resultado es un proceso de inspección más sólido, más rápido de configurar y más fácil de mantener en todas nuestras líneas de producción".
Capacidades clave
- Procesamiento hasta cuatro veces más rápido a gran escala: realiza inspecciones hasta cuatro veces más rápido que los sistemas de visión de Cognex de generaciones anteriores, lo que maximiza la velocidad de la línea de producción y elimina los atascos en producciones de gran volumen.
- Imágenes de alta resolución de hasta 25 MP: admite resoluciones de hasta 25 megapíxeles para obtener campos de visión más amplios, mediciones más precisas y una mejor detección de defectos, todo ello en una sola adquisición.
- Ejecución en el borde en tiempo real y de alto rendimiento: la aceleración de IA integrada y los flujos de procesamiento optimizados permiten una inspección determinista en tiempo real sincronizada con líneas de producción de alta velocidad.
- Conectividad de grado industrial: la arquitectura de doble Ethernet garantiza una comunicación confiable con PLC, robots y sistemas empresariales.
Diseñado para IA avanzada periférica
El In-Sight 3900 se basa en la última generación de la arquitectura de IA integrada de Cognex e incorpora un procesador de IA dedicado de alto rendimiento que permite una toma de decisiones rápida y determinista directamente de forma periférica. La plataforma es compatible con:
- Herramientas de IA periférica para una implementación rápida e inspección estable.
- Herramientas avanzadas de IA para aplicaciones complejas y con gran variabilidad.
- Funcionamiento sin necesidad de computadora para simplificar la validación, la implementación y la gestión del ciclo de vida.
"Cognex ha ampliado los límites de lo que la visión con IA integrada puede ofrecer a nivel periférico", dijo Shyam Krishnamurthy, vicepresidente sénior de Qualcomm. "Nos enorgullece impulsar este avance con la tecnología de Qualcomm y esperamos con interés lo que esta colaboración seguirá aportando a los fabricantes que realizan inspecciones exigentes a plena velocidad de producción".
Parte de un ecosistema de visión con IA desde la nube hasta la periferia
Al vincularse con Cognex OneVision™, el In-Sight 3900 pasa a formar parte de un ecosistema de visión con IA escalable, que abarca desde la nube hasta la periferia. OneVision agiliza el desarrollo de modelos, la colaboración entre centros y la implementación en distintos dispositivos, lo que permite a los fabricantes entrenar modelos de IA de forma centralizada mientras realizan inspecciones a nivel local a la velocidad de la producción.
Acerca de Cognex Corporation
Durante más de 40 años, Cognex ha facilitado la visión artificial avanzada, al allanar el camino para que las empresas de fabricación y distribución operen de manera más rápida, inteligente y eficiente gracias a la automatización. La tecnología innovadora de nuestros sistemas y sensores de visión resuelve desafíos fundamentales de fabricación y distribución, pues ofrece rendimiento inigualable a sectores que contemplan desde el automotriz y de electrónica hasta el de bienes envasados. Cognex permite que estas herramientas sean más capaces y fáciles de implementar gracias a un enfoque de larga data en la IA, lo que ayuda a las fábricas y almacenes a mejorar la calidad y maximizar la eficiencia sin necesidad de experiencia altamente técnica. Nuestra sede central se encuentra cerca de Boston (EE. UU.), contamos con presencia en más de 30 países y tenemos más de 30.000 clientes en todo el mundo. Obtenga más información en cognex.com.
Los productos de la marca Qualcomm son productos de Qualcomm Technologies, Inc.
Contacto para los medios:
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Contacto de Relaciones con Inversionistas:
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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2971235/Cognex_In_Sight_3900_Vision_System.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2310647/Cognex_Logo.jpg
FUENTE Cognex Corporation
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