Cognex bringt das leistungsstärkste eingebettete KI-Bildverarbeitungssystem auf den Markt - basierend auf Qualcomm-Technologie

In-Sight® 3900 setzt neue Maßstäbe für hochpräzise Hochgeschwindigkeitsinspektion direkt an der Maschine – ganz ohne externen PC.

NATICK, Mass., 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), der weltweite Technologieführer im Bereich der industriellen Bildverarbeitung, gab heute die Markteinführung des In-Sight® 3900 Bildverarbeitungssystems bekannt. Das In-Sight 3900 basiert auf einer neuen Generation der eingebetteten KI-Bildverarbeitungstechnologie von Cognex und wird von Qualcomm Dragonwing™-Plattformen angetrieben. Es ist ein vollständig integriertes Bildverarbeitungssystem, das branchenweit führende Geschwindigkeit, Genauigkeit und Auflösung an der Kante bietet und es Herstellern ermöglicht, anspruchsvolle Inspektionen durchzuführen, ohne Abstriche beim Durchsatz oder der Einfachheit der Anwendung zu machen.

Cognex In-Sight® 3900 Vision System

„Die In-Sight 3900 stellt einen großen Sprung nach vorne dar, was eingebettete KI-gestützte Bildverarbeitung in der Fabrikhalle leisten kann", sagt Matt Moschner, President und CEO von Cognex. „Fertigungsunternehmen müssen nicht mehr zwischen Prüftiefe und Liniengeschwindigkeit wählen. Wir haben ein System entwickelt, das beides bietet, mit der Zuverlässigkeit und Einfachheit, für die Cognex bekannt ist."

Hochgeschwindigkeits-KI-BIldverarbeitung, ohne Kompromisse

Die In-Sight 3900 beseitigt den traditionellen Kompromiss zwischen Prüftiefe und Liniengeschwindigkeit, der bei herkömmlichen Inspektionssystemen mit BIldverarbeitung besteht. Durch die Kombination der von Cognex entwickelten Edge AI, Advanced AI und regelbasierten Bildverarbeitungstools mit einem leistungsstarken eingebetteten Computer ermöglicht das System deterministische Echtzeitprüfungen bei voller Liniengeschwindigkeit und unterstützt damit die nächste Generation von Verpackungs-, Automobil-, Elektronik- und Konsumgüteranwendungen.

„Unsere Verpackungslinien laufen mit extrem hohen Geschwindigkeiten, was uns bisher auf die Verwendung herkömmlicher OCR-Tools beschränkt hat", so Andrea Sabbadini, Engineering Manager bei Fuji Seal. „Mit der In-Sight 3900 können wir jetzt die „Edge AI Read"-Tools von Cognex bei voller Produktionsgeschwindigkeit einsetzen, ohne den Durchsatz zu beeinträchtigen. Das Ergebnis ist ein robusteres Inspektionsverfahren, das schneller einzurichten und einfacher zu pflegen ist, und zwar in allen unseren Bereichen."

Wichtigste Fähigkeiten

4x schnellere Verarbeitung bei großen Volumen: Führt Inspektionen bis zu 4-mal schneller durch als Cognex-Bildverarbeitungssysteme der vorherigen Generation – zur Maximierung der Liniengeschwindigkeit und zur Beseitigung von Engpässen in der Großserienproduktion.

Führt Inspektionen bis zu 4-mal schneller durch als Cognex-Bildverarbeitungssysteme der vorherigen Generation – zur Maximierung der Liniengeschwindigkeit und zur Beseitigung von Engpässen in der Großserienproduktion. Hochauflösende Bildgebung bis zu 25 MP: Unterstützt Auflösungen von bis zu 25 Megapixeln für breitere Sichtfelder, feinere Messungen und verbesserte Fehlererkennung, alles in einer einzigen Erfassung.

Unterstützt Auflösungen von bis zu 25 Megapixeln für breitere Sichtfelder, feinere Messungen und verbesserte Fehlererkennung, alles in einer einzigen Erfassung. Edge-Ausführung in Echtzeit und mit hohem Durchsatz: Eingebettete KI-Beschleunigung und optimierte Verarbeitungspipelines ermöglichen eine deterministische Echtzeitprüfung, die mit Hochgeschwindigkeits-Produktionslinien synchronisiert ist.

Eingebettete KI-Beschleunigung und optimierte Verarbeitungspipelines ermöglichen eine deterministische Echtzeitprüfung, die mit Hochgeschwindigkeits-Produktionslinien synchronisiert ist. Industrietaugliche Konnektivität: Die Dual-Ethernet-Architektur gewährleistet eine zuverlässige Kommunikation mit SPS, Robotern und Unternehmenssystemen.

Entwickelt für fortschrittliche KI direkt an der Maschine

Das In-Sight 3900 basiert auf der neuesten Generation der eingebetteten KI-Architektur von Cognex und enthält einen speziellen Hochleistungs-KI-Prozessor für schnelle, deterministische Entscheidungsfindung direkt an der Produktionslinie. Die Plattform unterstützt:

Edge-KI-Tools für schnelle Bereitstellung und Inspektionsstabilität.

für schnelle Bereitstellung und Inspektionsstabilität. Fortschrittliche KI-Tools für komplexe Anwendungen mit hoher Variabilität.

für komplexe Anwendungen mit hoher Variabilität. Betrieb-ohne PC zur Vereinfachung von Validierung, Bereitstellung und Lifecycle-Management.

„Cognex hat die Grenzen dessen, was eingebettete KI-Vision im Edge-Bereich leisten kann, erweitert", so Shyam Krishnamurthy, Senior Vice President bei Qualcomm. „Wir sind stolz darauf, diesen Durchbruch mit der Technologie von Qualcomm zu ermöglichen, und wir freuen uns auf das, was diese Zusammenarbeit den Fertigungsunternehmen, die anspruchsvolle Inspektionen bei voller Produktionsgeschwindigkeit durchführen, noch bringen wird."

Teil eines Cloud-to-Edge KI-Bilderkennungsökosystems

In Verbindung mit Cognex OneVision™ wird die In-Sight 3900 Teil eines skalierbaren, Cloud-to-Edge KI-Bilderkennungsökosystems. OneVision rationalisiert die Modellentwicklung, die standortübergreifende Zusammenarbeit und die geräteübergreifende Bereitstellung, so dass Produktionsunternehmen KI-Modelle zentral trainieren und gleichzeitig Inspektionen lokal in Produktionsgeschwindigkeit durchführen können.

Informationen zur Cognex Corporation

Seit über 40 Jahren macht Cognex fortschrittliche Bildverarbeitung einfach und ebnet damit den Weg für Unternehmen aus Fertigung und Vertrieb, durch Automatisierung schneller, intelligenter und effizienter zu werden. Die innovative Technologie unserer Bildverarbeitungssensoren und -systeme löst kritische Herausforderungen in der Fertigung und im Vertrieb und bietet unvergleichliche Leistung für Branchen von der Automobilindustrie über die Unterhaltungselektronik bis hin zu verpackten Waren. Cognex macht diese Tools leistungsfähiger und einfacher zu implementieren, dank einer langjährigen Konzentration auf KI, die Fabriken und Lagerhäuser dabei unterstützt, die Qualität zu verbessern und die Effizienz zu maximieren, ohne dass ein hohes Maß an technischem Know-how erforderlich ist. Wir haben unseren Hauptsitz in der Nähe von Boston, USA, mit Niederlassungen in über 30 Ländern und mehr als 30.000 Kunden weltweit. Erfahren Sie mehr unter cognex.com.

Produkte der Marke Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc.

Medienkontakt:

Liz Bradley – Head of Communications

Cognex Corporation

[email protected]

Ansprechpartner für Investoren:

Greer Aviv – Head of Investor Relations

Cognex Corporation

[email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2971079/Cognex_In_Sight_3900_Vision_System.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2310647/Cognex_Logo.jpg