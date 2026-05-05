Cognex wprowadza najwydajniejszy system wizyjny z wbudowaną sztuczną inteligencją oparty o układ Qualcomm

In-Sight® 3900 wyznacza nowy standard szybkiej i precyzyjnej inspekcji na brzegu sieci - bez potrzeby użycia zewnętrznego komputera PC.

NATICK, Massachusetts, 5 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), globalny lider technologii w dziedzinie przemysłowych systemów wizyjnych ogłosił dziś wprowadzenie systemu wizyjnego In-Sight® 3900. Zbudowany w oparciu o nową generację technologii wizyjnej z wbudowaną sztuczną inteligencją firmy Cognex oraz oparty na platformach Qualcomm Dragonwing™, system In-Sight 3900 to w pełni zintegrowane rozwiązanie wizyjne, które zapewnia wiodąca w branży szybkość, dokładność i rozdzielczość na brzegu sieci, umożliwiając producentom realizację wymagających inspekcji bez kompromisów w zakresie przepustowości czy prostoty obsługi.

Cognex In-Sight® 3900 Vision System

„In-Sight 3900 stanowi znaczący krok naprzód w zakresie możliwości, jakie systemy wizyjne z wbudowanym AI mogą zaoferować na hali produkcyjnej - powiedział Matt Moschner, prezes i dyrektor generalny Cognex. - Producenci nie muszą już wybierać między dokładnością inspekcji a prędkością linii produkcyjnej. Stworzyliśmy system, który zapewnia jedno i drugie, przy zachowaniu niezawodności i prostoty, z których znany jest Cognex".

Szybkie systemy wizyjne AI bez kompromisów

System In-Sight 3900 eliminuje tradycyjny kompromis między głębokością inspekcji a prędkością linii, charakterystyczny dla starszych systemów wizyjnych. Łącząc opracowane przez Cognex technologie Edge AI, Advanced AI oraz narzędzia wizyjne oparte na regułach z wydajną, wbudowaną jednostką obliczeniową, system umożliwia deterministyczne inspekcje w czasie rzeczywistym przy pełnej prędkości produkcji. Rozwiązanie wspiera nową generację zastosowań w branżach takich jak opakowania, motoryzacja, elektronika i dobra konsumenckie.

„Nasze linie pakujące pracują z bardzo wysokimi prędkościami, co wcześniej ograniczało nas do stosowania tradycyjnych narzędzi OCR - powiedział Andrea Sabbadini, kierownik ds. inżynierii w Fuji Seal. - In‑Sight 3900 pozwala nam teraz wdrażać narzędzia Edge AI Read firmy Cognex przy pełnej prędkości produkcji, bez kompromisów w zakresie przepustowości. W efekcie otrzymujemy bardziej niezawodny proces inspekcji, który jest szybszy we wdrożeniu i łatwiejszy w utrzymaniu na naszych liniach".

Kluczowe możliwości

4 razy szybsze przetwarzanie na dużą skalę: umożliwia przeprowadzanie inspekcji nawet 4 razy szybciej niż poprzednia generacja systemów wizyjnych Cognex - maksymalizując wydajność linii i eliminując wąskie gardła w produkcji wielkoseryjnej.

Obrazowanie o wysokiej rozdzielczości do 25 MP: obsługuje rozdzielczości do 25 megapikseli, zapewniając szersze pole widzenia, dokładniejsze pomiary i lepsze wykrywanie defektów w ramach jednego przechwycenia obrazu.

Przetwarzanie brzegowe w czasie rzeczywistym o wysokiej przepustowości: wbudowana akceleracja AI i zoptymalizowany proces przetwarzania umożliwiają deterministyczną inspekcję w czasie rzeczywistym, zsynchronizowaną z liniami produkcyjnymi o dużej prędkości.

Łączność klasy przemysłowej: architektura Dual Ethernet zapewnia niezawodną komunikację ze sterownikami PLC, robotami oraz systemami przedsiębiorstwa.

Stworzony dla zaawansowanego AI na brzegu sieci

In-Sight 3900 bazuje na najnowszej generacji architekturze wbudowanego AI firmy Cognex, obejmującej dedykowany, wydajny procesor AI do szybkiego i deterministycznego podejmowania decyzji bezpośrednio na brzegu sieci. Platforma obsługuje:

narzędzia Edge AI do szybkiego wdrożenia i stabilnej inspekcji;

narzędzia Advanced AI do złożonych zastosowań o dużej zmienności;

pracę bez komputera PC , co upraszcza walidację, wdrożenie i zarządzanie cyklem życia.

„Cognex przesunął granice możliwości wbudowanych systemów wizyjnych AI działających na brzegu sieci powiedział Shyam Krishnamurthy, starszy wiceprezes w Qualcomm. - Jesteśmy dumni, że możemy wspierać to przełomowe rozwiązanie technologią Qualcomm i z niecierpliwością czekamy na dalsze efekty tej współpracy dla producentów realizujących wymagające inspekcje przy pełnej prędkości produkcji".

Część ekosystemu AI od chmury do brzegu

Część ekosystemu AI od chmury do brzegu (ang. Cloud-to-Edge AI Vision Ecosystem) w połączeniu z Cognex OneVision™ system In-Sight 3900 staje się elementem skalowalnego ekosystemu wizyjnego AI typu cloud-to-edge. OneVision upraszcza rozwój modeli, współpracę między zakładami oraz wdrażanie na różnych urządzeniach, umożliwiając centralne trenowanie modeli AI przy jednoczesnym lokalnym wykonywaniu inspekcji z prędkością produkcyjną.

Cognex Corporation

Od ponad 40 lat firma Cognex ułatwia zastosowanie zaawansowanego widzenia maszynowego, torując drogę firmom produkcyjnym i dystrybucyjnym w kierunku większej szybkości, bardziej inteligentnych rozwiązań i zwiększonej efektywności dzięki automatyzacji. Innowacyjne technologie stosowane w jej czujnikach i systemach wizyjnych pozwalają stawić czoła kluczowym wyzwaniom w zakresie produkcji i dystrybucji, zapewniając niezrównane parametry pracy w różnych branżach, od motoryzacji poprzez elektronikę użytkową, po towary pakowane. Cognex sprawia, że narzędzia te są coraz bardziej użyteczne i łatwe do wdrożenia dzięki długoletnim pracom nad AI. Firma pomaga fabrykom i magazynom poprawiać jakość i zwiększać efektywność pracy bez konieczności nabywania nowych wysoce technicznych umiejętności. Siedziba firmy mieści się w Bostonie, USA. Firma posiada oddziały w ponad 30 krajach i przeszło 30 tysięcy klientów na całym świecie. Więcej informacji na stronie cognex.com.

Produkty pod marką Qualcomm są produktami Qualcomm Technologies, Inc.

