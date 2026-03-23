Novas pesquisas da Cognex revelam que os fabricantes esperam cada vez mais que sistemas de visão com IA ofereçam tanto alto desempenho quanto simplicidade

Estudo global com mais de 500 fabricantes mostra prioridades em mudança, implantação rápida e novas expectativas para sistemas de visão artificial de próxima geração

NATICK, Massachusetts, 23 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder global em visão de máquina industrial, anunciou hoje o lançamento de Como a IA está transformando a visão de máquina por meio do desempenho e da simplicidade. O novo relatório se baseia em insights diretos de mais de 500 fabricantes, integradores e fabricantes de equipamento original (OEMs) para explorar como a inteligência artificial está tornando as linhas de produção mais inteligentes, precisas e fáceis de operar.

Relatório de Pesquisa Cognex: Como a IA está transformando a visão de máquina por meio do desempenho e da simplicidade

De acordo com o relatório, mais da metade dos entrevistados (57%) já utiliza IA em suas operações de visão artificial, com outros 30% planejando implantações no curto prazo. A adoção é mais forte nos setores automotivo, eletrônico e logístico — setores onde variabilidade de produtos, tolerâncias mais apertadas e automação crescente estão levando os sistemas de visão a novos níveis de capacidade.

"Esta pesquisa confirma o que vemos globalmente: a IA não está apenas aprimorando o desempenho da visão de máquina — ela está remodelando a forma como os fabricantes pensam sobre qualidade, eficiência e automação", declarou Matt Moschner, presidente e CEO da Cognex. " A convergência de uma IA poderosa e da usabilidade prática permite que as fábricas implantem inteligência na borda, se adaptem em tempo real e acelerem rumo a operações totalmente autônomas."

Precisão impulsiona a adoção, mas usabilidade define valor a longo prazo.

Embora a maior precisão seja o principal fator para a adoção inicial, especialmente a força da IA em detectar defeitos sutis e complexos, o estudo mostra que a usabilidade se torna cada vez mais crítica com o tempo, o que pode ser devido aos avanços do produto.

Entrevistados com mais de três anos de experiência em visão de IA tiveram significativamente mais probabilidade de relatar que os sistemas de IA são:

Fácil de escalar em vários sites: mais de 10,9 pontos (86,1% contra 75,3%)

Rápido para desenvolver e implantar: mais de 9,1 pontos (81,2% contra 72,1%)

"As soluções de visão mais recentes de IA incluem recursos como ferramentas de visualização intuitivas, trilhas de auditoria robustas, redução dos requisitos de dados e menor dependência de expertise especializada", afirmou Shirin Saleem, vice-presidente de Engenharia da Cognex. "Esses avanços reduziram significativamente a diferença entre o risco percebido de implementação e a experiência real do usuário."

Sobre a Pesquisa

A pesquisa se baseia em uma pesquisa com mais de 500 fabricantes, OEMs e integradores de sistemas na América do Norte, Europa e Ásia, abrangendo diversos setores, incluindo automotivo, eletrônicos, FMCG, saúde e logística. Os entrevistados variaram de empresas de médio porte a empresas globais e compartilharam experiências reais com implantação, operação e escalonamento de visão de computador baseada em IA. A pesquisa também explora tendências específicas de adoção do setor, diferenças regionais e considerações-chave para organizações que avaliam sistemas de visão impulsionados por IA. O relatório completo, Como a IA está transformando a visão de máquina por meio do desempenho e da simplicidade, está disponível para download aqui.

Sobre a Cognex Corporation

Por mais de 40 anos, a Cognex tem facilitado a visão de máquina avançada, abrindo caminho para que empresas de fabricação e distribuição se tornem mais rápidas, inteligentes e eficientes por meio da automação. A tecnologia inovadora em nossos sensores e sistemas de visão soluciona desafios críticos de fabricação e distribuição, proporcionando desempenho inigualável para setores que vão desde o automotivo até o de produtos eletrônicos de consumo e o de produtos embalados.

A Cognex torna essas ferramentas mais eficientes e fáceis de implementar graças ao foco de longa data em IA, ajudando fábricas e armazéns a melhorar a qualidade e maximizar a eficiência sem exigir expertise altamente técnica. Estamos sediados perto de Boston, EUA, com escritórios em mais de 30 países e mais de 30.000 clientes em todo o mundo. Saiba mais em cognex.com.

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FONTE Cognex Corporation