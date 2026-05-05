Cognex lance le système de vision IA embarqué le plus performant, optimisé par Qualcomm

L'In-Sight® 3900 établit une nouvelle norme pour l'inspection à grande vitesse et à haute précision en périphérie, aucun PC externe n'étant requis

NATICK, Massachusetts, 5 mai 2026 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ : CGNX), leader technologique mondial dans le domaine de la vision industrielle, annonce aujourd'hui le lancement du système de vision In-Sight® 3900. Construit sur une nouvelle génération de technologie de vision IA embarquée de Cognex et alimenté par les plateformes Qualcomm Dragonwing™, l'In-Sight 3900 est un système de vision entièrement intégré qui offre une vitesse, une précision et une résolution à la pointe de l'industrie en périphérie, permettant aux fabricants d'effectuer des inspections exigeantes sans sacrifier le débit ni la simplicité.

Cognex In-Sight® 3900 Vision System

« L'In-Sight 3900 représente une avancée majeure dans ce que la vision IA intégrée peut apporter », déclare Matt Moschner, président et CEO de Cognex. « Les fabricants n'ont plus à choisir entre la profondeur d'inspection et la vitesse de la ligne. Nous avons construit un système qui offre les deux, avec la fiabilité et la simplicité qui font la réputation de Cognex. »

Vision IA à grande vitesse, sans compromis

L'In-Sight 3900 élimine le compromis traditionnel entre la profondeur d'inspection et la vitesse de la ligne qu'imposent les systèmes de vision traditionnels. En combinant les outils de vision d'IA périphérique, d'IA de pointe et basés sur des règles développés par Cognex avec un calculateur embarqué haute performance, le système permet des inspections déterministes en temps réel à la vitesse maximale de la ligne, prenant en charge les applications de nouvelle génération dans les domaines de l'emballage, de l'automobile, de l'électronique et des biens de consommation.

« Nos lignes d'emballage fonctionnent à des vitesses extrêmement élevées, ce qui nous limitait auparavant à l'utilisation d'outils OCR traditionnels », déclare Andrea Sabbadini, responsable de l'ingénierie chez Fuji Seal. « L'In-Sight 3900 nous permet désormais de déployer les outils Edge AI Read de Cognex à pleine vitesse de production sans compromettre le débit. Il en résulte un processus d'inspection plus robuste, plus rapide à mettre en place et plus facile à maintenir sur l'ensemble de nos lignes. »

Capacités clés

Traitement quatre fois plus rapide à l'échelle : effectue des inspections jusqu'à quatre fois plus rapides que les systèmes de vision Cognex de la génération précédente, maximisant ainsi les cadences des lignes et éliminant les goulots d'étranglement dans la production à haut volume.

effectue des inspections jusqu'à quatre fois plus rapides que les systèmes de vision Cognex de la génération précédente, maximisant ainsi les cadences des lignes et éliminant les goulots d'étranglement dans la production à haut volume. Imagerie haute résolution jusqu'à 25 MP : prend en charge des résolutions allant jusqu'à 25 mégapixels pour des champs de vision plus larges, des mesures plus fines et une meilleure détection des défauts, le tout en une seule acquisition.

prend en charge des résolutions allant jusqu'à 25 mégapixels pour des champs de vision plus larges, des mesures plus fines et une meilleure détection des défauts, le tout en une seule acquisition. Exécution périphérique en temps réel et à haut débit : l'accélération de l'IA intégrée et les pipelines de traitement optimisés permettent une inspection déterministe en temps réel synchronisée avec les lignes de production à grande vitesse.

l'accélération de l'IA intégrée et les pipelines de traitement optimisés permettent une inspection déterministe en temps réel synchronisée avec les lignes de production à grande vitesse. Connectivité de niveau industriel : l'architecture bi-Ethernet garantit une communication fiable avec les automates, les robots et les systèmes d'entreprise.

Conçu pour une IA de pointe à la périphérie

L'In-Sight 3900 repose sur la dernière génération d'architecture d'IA embarquée de Cognex, intégrant un processeur d'IA haute performance dédié pour une prise de décision rapide et déterministe directement à la périphérie. La plateforme prend en charge :

les outils d'IA périphérique pour un déploiement rapide et une stabilité de l'inspection.

pour un déploiement rapide et une stabilité de l'inspection. les outils d'IA de pointe pour les applications complexes et à forte variabilité.

pour les applications complexes et à forte variabilité. un fonctionnement sans ordinateur pour simplifier la validation, le déploiement et la gestion du cycle de vie.

« Cognex a repoussé les limites de ce que la vision IA intégrée peut apporter à la périphérie », déclare Shyam Krishnamurthy, vice-président principal de Qualcomm. « Nous sommes fiers de pouvoir réaliser cette percée grâce à la technologie Qualcomm, et nous nous réjouissons à la perspective de voir ce que cette collaboration continuera à apporter aux fabricants qui effectuent des inspections exigeantes à une vitesse de production maximale. »

Partie intégrante d'un écosystème de vision IA du cloud à la périphérique

Lorsqu'il est associé à Cognex OneVision™, l'In-Sight 3900 fait partie d'un écosystème de vision IA évolutif, du cloud à la périphérie. OneVision rationalise le développement de modèles, la collaboration intersites et le déploiement sur différents appareils, ce qui permet aux fabricants de former des modèles d'IA de manière centralisée tout en exécutant des inspections localement à la vitesse de production.

À propos de Cognex Corporation

Depuis plus de 40 ans, Cognex facilite la vision artificielle de pointe, ouvrant la voie à des entreprises de fabrication et de distribution pour qu'elles deviennent plus rapides, plus intelligentes et plus efficaces grâce à l'automatisation. La technologie innovante de nos capteurs et systèmes de vision permet de relever des défis critiques en matière de fabrication et de distribution, offrant des performances inégalées aux secteurs de l'automobile, de l'électronique grand public et des marchandises emballées. Cognex rend ces outils plus performants et plus faciles à déployer grâce à l'accent mis depuis longtemps sur l'IA, aidant les usines et les entrepôts à améliorer la qualité et à maximiser l'efficacité sans avoir besoin d'une expertise hautement technique. Notre siège se trouve près de Boston, aux États-Unis, nous sommes présents dans plus de 30 pays et comptons plus de 30 000 clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site cognex.com.

Les produits de marque Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc.

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