Cognex lança o controlador de visão In-Sight com tecnologia NVIDIA

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Cognex Corporation

28 abr, 2026, 13:00 GMT

O controlador avançado de visão com IA oferece a modularidade necessária para resolver aplicações de manufatura exigentes e intensivas em computação, sem a necessidade de PCs externos

NATICK, Massachusetts, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder global em tecnologia de visão de máquina industrial, anunciou hoje o lançamento do In-Sight® 6900 Vision Controller. O In-Sight Vision Controller modular oferece aos fabricantes a flexibilidade de configurar câmeras, óptica e iluminação com precisão para atender aos seus requisitos de inspeção, eliminando as limitações dos sistemas de configuração fixa. Contando com a tecnologia NVIDIA Jetson, ele oferece processamento de IA de alta capacidade na borda, permitindo que as cargas de trabalho industriais mais exigentes sejam executadas sem a necessidade de PCs externos ou arquiteturas distribuídas complexas. 

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Controlador de Visão Cognex In-Sight® 6900
Controlador de Visão Cognex In-Sight® 6900

"À medida que os fabricantes aceleram a adoção da IA, eles buscam soluções que sejam ao mesmo tempo poderosas e fáceis de implementar", afirmou Matt Moschner, CEO da Cognex Corporation. "O In-Sight Vision Controller oferece exatamente isso, combinando o processamento de IA na borda da NVIDIA com o hardware modular e as consolidadas ferramentas de visão da Cognex Corporation. Isso permite que mais clientes resolvam aplicações de inspeção exigentes na borda, sem o custo e a complexidade de sistemas baseados em PCs, e abre possibilidades para aplicações que antes não eram viáveis."

Modos de ferramenta de IA avançada para os desafios de visão mais exigentes
O In-Sight Vision Controller apresenta os modos de ferramenta de IA mais avançados da Cognex Corporation até o momento — desenvolvidos especificamente para inspeções desafiadoras, capazes de lidar com peças de tamanhos variados, detectar defeitos altamente variáveis e fornecer resultados consistentes mesmo em ambientes de produção dinâmicos e imprevisíveis.  

Entre os recursos de destaque estão:

  • Arquitetura de visão modular: o suporte a câmeras, lentes e iluminação industrial intercambiáveis permite a configuração precisa do sistema, incluindo o portfólio de lentes, óptica, câmeras e acessórios (LOCA) da Cognex Corporation.
  • Classificação com poucas amostras: modelos de classificação baseados em transformadores que requerem apenas 10 a 20 imagens de treinamento, reduzindo o tempo de coleta de dados e acelerando a implantação.
  • Segmentação robusta: segmentação em nível de pixel que isola características críticas, fornecendo análises confiáveis em superfícies complexas.  

O In-Sight Vision Controller também se integra perfeitamente ao OneVision™, a plataforma colaborativa de IA da Cognex Corporation que permite às equipes de engenharia desenvolver, refinar e escalar aplicações de inspeção globalmente a partir de um único ambiente. Os fabricantes podem implementar melhorias com mais rapidez e manter a consistência da qualidade entre fábricas, linhas de produção e turnos. 

Com tecnologia NVIDIA Jetson para IA em tempo real e de alto rendimento na borda
Ao incorporar o módulo NVIDIA Jetson, o In-Sight Vision Controller deixa de ser um processador de imagens tradicional e passa a atuar como um mecanismo de IA de alto desempenho, capaz de executar redes neurais sofisticadas diretamente na borda.  

Os destaques de desempenho incluem: 

  • Processamento paralelo para inspeções complexas: até 157 TOPS de desempenho em IA permitem a execução simultânea de múltiplos modelos de IA de alta resolução.
  • Inferência em tempo real: a integração otimizada com NVIDIA TensorRT ajuda a garantir que a tomada de decisão por IA permaneça sincronizada com a temporização em nível de microssegundos das linhas de produção de alta velocidade. 

Sobre a Cognex Corporation
Por mais de 40 anos, a Cognex tem facilitado a visão de máquina avançada, abrindo caminho para que empresas de fabricação e distribuição se tornem mais rápidas, inteligentes e eficientes por meio da automação. A tecnologia inovadora em nossos sensores e sistemas de visão soluciona desafios críticos de fabricação e distribuição, proporcionando desempenho inigualável para setores que vão desde o automotivo até o de produtos eletrônicos de consumo e o de produtos embalados. A Cognex Corporation torna essas ferramentas mais capazes e fáceis de implementar graças a um foco de longa data em IA, ajudando fábricas e armazéns a melhorar a qualidade e maximizar a eficiência sem a necessidade de conhecimento técnico avançado. Estamos sediados perto de Boston, EUA, com escritórios em mais de 30 países e mais de 30.000 clientes em todo o mundo. Saiba mais em cognex.com. 

Contato de Mídia:
Liz Bradley – chefe de Comunicação
Cognex Corporation
[email protected]

Contato de Relações Internacionais:
Greer Aviv – chefe de Relações com Investidores
Cognex Corporation
[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2964438/Cognex_In_Sight_6900_Vision_Controller.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2310647/5934524/Cognex_Logo.jpg

FONTE Cognex Corporation

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