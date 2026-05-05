Cognex lanza el sistema de visión con IA integrada de máximo rendimiento, impulsado por Qualcomm

El In-Sight® 3900 establece un nuevo estándar para la inspección de alta velocidad y precisión en el borde de la red, sin necesidad de un PC externo.

NATICK, Mass., 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder mundial en tecnología de visión artificial industrial, anunció hoy el lanzamiento del sistema In-Sight® 3900 Vision. Basado en una nueva generación de tecnología de visión con IA integrada de Cognex y con la tecnología de las plataformas Qualcomm Dragonwing™, el In-Sight 3900 es un sistema de visión totalmente integrado que ofrece velocidad, precisión y resolución líderes en la industria en el entorno de producción, lo que permite a los fabricantes realizar inspecciones exigentes sin sacrificar la productividad ni la simplicidad.

Cognex In-Sight® 3900 Vision System

"El In-Sight 3900 representa un gran avance en lo que la visión artificial con IA integrada puede ofrecer en la planta de producción", afirmó Matt Moschner, presidente y consejero delegado de Cognex. "Los fabricantes ya no tienen que elegir entre profundidad de inspección y velocidad de línea. Hemos creado un sistema que ofrece ambas, con la fiabilidad y la sencillez que caracterizan a Cognex".

Visión artificial con IA de alta velocidad, sin compromisos

El In-Sight 3900 elimina la disyuntiva tradicional entre profundidad de inspección y velocidad de línea que imponen los sistemas de visión convencionales. Al combinar las herramientas de visión artificial Edge AI, Advanced AI y basadas en reglas desarrolladas por Cognex con un procesador integrado de alto rendimiento, el sistema permite inspecciones deterministas en tiempo real a máxima velocidad de línea, lo que da soporte a las aplicaciones de próxima generación en los sectores de embalaje, automoción, electrónica y bienes de consumo.

"Nuestras líneas de envasado operan a velocidades extremadamente altas, lo que anteriormente nos limitaba al uso de herramientas OCR tradicionales", afirmó Andrea Sabbadini, gerente de ingeniería de Fuji Seal. "El In Sight 3900 ahora nos permite implementar las herramientas Edge AI Read de Cognex a plena velocidad de producción sin comprometer el rendimiento. El resultado es un proceso de inspección más robusto, de configuración más rápida y de mantenimiento más sencillo en todas nuestras líneas".

Funciones clave

Procesamiento 4 veces más rápido a gran escala: Realiza inspecciones hasta 4 veces más rápido que los sistemas de visión Cognex de la generación anterior, maximizando la productividad y eliminando los cuellos de botella en la producción de alto volumen.

Realiza inspecciones hasta 4 veces más rápido que los sistemas de visión Cognex de la generación anterior, maximizando la productividad y eliminando los cuellos de botella en la producción de alto volumen. Imágenes de alta resolución de hasta 25 MP: Admite resoluciones de hasta 25 megapíxeles para campos de visión más amplios, mediciones más precisas y una mejor detección de defectos, todo en una sola adquisición.

Admite resoluciones de hasta 25 megapíxeles para campos de visión más amplios, mediciones más precisas y una mejor detección de defectos, todo en una sola adquisición. Ejecución en tiempo real y de alto rendimiento en el borde de la red: La aceleración de IA integrada y las canalizaciones de procesamiento optimizadas permiten una inspección determinista en tiempo real, sincronizada con líneas de producción de alta velocidad.

La aceleración de IA integrada y las canalizaciones de procesamiento optimizadas permiten una inspección determinista en tiempo real, sincronizada con líneas de producción de alta velocidad. Conectividad de grado industrial: La arquitectura Ethernet dual garantiza una comunicación fiable con PLC, robots y sistemas empresariales.

Diseñado para IA avanzada en el borde de la red

El In-Sight 3900 se basa en la arquitectura de IA integrada de última generación de Cognex e incorpora un procesador de IA de alto rendimiento dedicado para la toma de decisiones rápida y determinista directamente en el borde de la red. La plataforma admite:

Herramientas de IA en el borde para una implementación rápida y una inspección estable.

para una implementación rápida y una inspección estable. Herramientas de IA avanzadas para aplicaciones complejas y de alta variabilidad.

para aplicaciones complejas y de alta variabilidad. Funcionamiento sin PC para simplificar la validación, la implementación y la gestión del ciclo de vida.

"Cognex ha superado los límites de lo que la visión artificial con IA integrada puede ofrecer en el borde de la red", afirmó Shyam Krishnamurthy, vicepresidente sénior de Qualcomm. "Nos enorgullece impulsar este avance con la tecnología de Qualcomm y esperamos con interés los beneficios que esta colaboración seguirá aportando a los fabricantes que realizan inspecciones exigentes a máxima velocidad de producción".

Parte de un ecosistema de visión artificial con IA de la nube al borde de la red

Al combinarse con Cognex OneVision™, el In-Sight 3900 se integra en un ecosistema de visión artificial con IA escalable de la nube al borde de la red. OneVision optimiza el desarrollo de modelos, la colaboración entre diferentes ubicaciones y la implementación en distintos dispositivos, lo que permite a los fabricantes entrenar modelos de IA de forma centralizada mientras realizan inspecciones localmente a velocidad de producción.

Acerca de Cognex Corporation

Durante más de 40 años, Cognex ha simplificado la visión artificial avanzada, allanando el camino para que las empresas de fabricación y distribución sean más rápidas, inteligentes y eficientes mediante la automatización. La tecnología innovadora de nuestros sensores y sistemas de visión resuelve desafíos críticos de fabricación y distribución, proporcionando un rendimiento sin precedentes para industrias que van desde la automoción hasta la electrónica de consumo y los bienes de consumo envasados. Cognex hace que estas herramientas sean más capaces y fáciles de implementar gracias a su larga trayectoria en IA, ayudando a fábricas y almacenes a mejorar la calidad y maximizar la eficiencia sin necesidad de conocimientos técnicos especializados. Nuestra sede central se encuentra cerca de Boston (EE.UU.), con presencia en más de 30 países y más de 30.000 clientes en todo el mundo. Obtenga más información en cognex.com.

Los productos de la marca Qualcomm son productos de Qualcomm Technologies, Inc.

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