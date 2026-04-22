Cognizant drijft AI-personeelstraining aan met Cognizant Skillspring™: Nieuw talenttransformatieplatform ontworpen om de AI-gereedheid van het personeel van klanten te versnellen

Nieuw AI-native platform stelt organisaties in staat om AI-vloeiendheid te bereiken, de capaciteiten van het personeelsbestand af te stemmen op de eisen van een door AI aangedreven economie en resultaatgebaseerd leren op maat van bedrijfsdoelstellingen te stimuleren

Skillspring maakt gebruik van Cognizants langdurige expertise op het gebied van personeelstraining om bedrijven te helpen om het ontwikkelen van vaardigheden te zien als een cruciale investering in AI-infrastructuur

TEANECK, New Jersey, 22 april 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) heeft vandaag Cognizant Skillspring™ onthuld, een multimodaal, AI-native, conversationeel leerplatform dat is ontworpen om leren in het AI-tijdperk opnieuw te definiëren en bedrijven te helpen AI-gereed talent op schaal te kweken. Het platform gaat verder dan statische cursussen en compliance-gedreven training om organisaties in staat te stellen te reageren op snel veranderende rollen, technologieën en vaardigheden en te helpen bij het omzetten van leerinvesteringen in bedrijfsresultaten.

Uit Cognizants New Work New World 2026-onderzoek bleek dat AI werk veel sneller hervormt dan verwacht, waarbij AI nu in staat is om $ 4,5 biljoen aan Amerikaanse werkactiviteiten te verwerken en vandaag tot 93% van de banen te beïnvloeden, waardoor de snelheid waarmee conventionele leersystemen kunnen reageren, wordt overtroffen. Naarmate bedrijven opnieuw werk ontwerpen in menselijke en agentgestuurde teams, wordt het ontwikkelen van vaardigheden een essentieel onderdeel van de AI-infrastructuur die elke organisatie nodig heeft om de vloeiendheid op te bouwen die mensen vereisen om zich aan te passen aan de evolutie van werk, op nieuwe manieren bij te dragen en te groeien in opkomende rollen.

Cognizant Skillspring maakt gebruik van AI-agent-gedreven tutoring en contentcreatie om hoogwaardig, gepersonaliseerd leren aan te bieden aan grote personeelsgroepen, terwijl het organisaties helpt om leer- en ontwikkelingskosten efficiënter te beheren. Het platform brengt vaardigheden rechtstreeks in kaart met rollen, projecten en prestatie-uitkomsten en past leerpaden aan naarmate rollen en vaardigheden evolueren. Conversationele, multimodale ervaringen integreren leren rechtstreeks in de dagelijkse workflows van klanten, zodat werknemers vaardigheden opbouwen, terwijl het werk wordt gedaan.

Intern wordt Cognizant Skillspring aangevuld met het AI Fluency Dashboard, een gepersonaliseerde, real-time weergave die elke medewerker zichtbaarheid geeft in hun AI-gereedheid en tegelijkertijd reëel wereldwijd AI-gebruik en innovatie in de hele onderneming aanmoedigt. Het dashboard biedt Cognizant-medewerkers inzicht in hun AI-vaardigheden, leervooruitgang, gebruik en innovatie - met behulp van scores en gamificatie om de adoptie te versnellen en een sterkere toepassing van AI in het dagelijkse werk te bevorderen.

"Het AI-tijdperk vereist meer dynamische leersystemen die zijn ontworpen om te evolueren naarmate werk, rollen en technologieën veranderen. Cognizant Skillspring is speciaal gebouwd voor het tempo en de complexiteit van dit moment, waardoor continue talenttransformatie in de werkstroom mogelijk wordt", aldus Kathy Diaz, Chief People Officer bij Cognizant. "Als AI-bouwer richt Cognizant zich op het omzetten van AI-investeringen in reële resultaten voor onze klanten. Cognizant Skillspring verbetert de time-to-competency en de afstemming tussen vaardigheidsinvesteringen en bedrijfsprioriteiten en helpt ervoor te zorgen dat werknemers gereed blijven terwijl rollen en technologieën dynamisch blijven evolueren."

Cognizant Skillspring is ook beschikbaar voor universiteiten, hogescholen en gemeenschaps- en personeelsontwikkelingspartners, wat de toewijding van Cognizant onderstreept om manieren te creëren, opdat talent van alle achtergronden goed gedijt in het AI-tijdperk. Deze inspanning bouwt voort op de voortdurende investeringen van het bedrijf in de vaardigheden en de gereedheid van personeel, waaronder Synapse, Cognizants wereldwijde upskillingprogramma en de belofte van het Witte Huis van het bedrijf om te investeren in Amerika's jeugd en AI-onderwijs.

"Net als alle onderwijsinstellingen moet The Marcy Lab School evolueren om het tempo van verandering in de economie bij te benen en onze collega's voor te bereiden op een snel veranderende werkwereld", aldus Reuben Ogbonna II, Executive Director bij The Marcy Lab School. "In het tijdperk van AI wordt bijna elke workflow opnieuw vormgegeven en wij zien dit als een belangrijke kans om te versterken hoe we jonge volwassenen voorbereiden op een zinvolle carrière. Door Cognizants ondersteuning en het Skillspring-platform zullen onze fellows sneller vaardigheden opbouwen door middel van hoogwaardig leren dat is afgestemd op de rollen en projecten die ze zullen aangaan bij toonaangevende bedrijven."

Skillspring, dat al intern bij Cognizant wordt ingezet, bouwt voort op de bekroonde expertise en investeringen op het gebied van leren en ontwikkeling van het bedrijf, die elk jaar een kader bieden om honderdduizenden medewerkers van Cognizant op te leiden.

"Onze upskilling-engine combineert geavanceerde technologie en digitale en kritieke menselijke vaardigheden, met leerprogramma's die worden erkend voor een toekomstgericht curriculum, innovatie en meetbare impact", aldus Thirumala Arohi, Chief Learning Officer, Cognizant. "Cognizant Skillspring brengt een AI-native leerervaring naar bedrijven, gemeenschap en academische ecosystemen, ondersteunt de transformatie van het personeelsbestand op ondernemingsniveau en partners die leerlingen voorbereiden op gewilde en veranderende vaardigheidsvereisten".

Over Cognizant:

Cognizant (NASDAQ: CTSH) is een AI-bouwer en verlener van technologische diensten die de brug bouwt tussen AI-investeringen en bedrijfswaarde door full-stack AI-oplossingen voor onze klanten te bouwen. Onze diepgaande sector-, proces- en technische expertise stelt ons in staat om de unieke context van een organisatie op te bouwen in technologische systemen die het menselijk potentieel versterken, tastbare rendementen realiseren en wereldwijde ondernemingen voorop houden in een snel veranderende wereld. Zie hoe op www.cognizant.com of @cognizant.

