Cognizant dynamise la formation de ses collaborateurs à l'IA grâce à Cognizant Skillspring™ : Une nouvelle plateforme de transformation des talents conçue pour accélérer la préparation à l'IA de la main-d'œuvre des clients

Cette nouvelle plateforme native IA permet aux organisations d'acquérir une maîtrise de l'IA, d'aligner les compétences de leur personnel sur les exigences d'une économie fondée sur l'IA et de favoriser un apprentissage axé sur les résultats et adapté aux objectifs commerciaux

Skillspring s'appuie sur la longue expérience de Cognizant en matière de formation de la main-d'œuvre pour aider les entreprises à considérer la formation comme un investissement essentiel dans l'infrastructure de l'IA.

TEANECK, N.J., 21 avril 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq : CTSH) a dévoilé aujourd'hui Cognizant Skillspring™, une plateforme d'apprentissage multimodale, AI-native et conversationnelle, conçue pour redéfinir l'apprentissage à l'ère de l'IA et aider les entreprises à cultiver des talents prêts pour l'IA à l'échelle. La plateforme va au-delà des cours statiques et de la formation axée sur la conformité pour permettre aux organisations de répondre à l'évolution rapide des rôles, des technologies et des demandes de compétences, et pour aider les investissements dans l'apprentissage à se traduire par des résultats pour l'entreprise.

L'étude de Cognizant New Work New World 2026 a révélé que l'IA remodèle le travail beaucoup plus rapidement que prévu, l'IA étant désormais capable de gérer 4,5 billions de dollars de tâches professionnelles aux États-Unis et d'avoir un impact sur 93 % des emplois actuels, dépassant la vitesse à laquelle les systèmes d'apprentissage conventionnels peuvent réagir. Au fur et à mesure que les entreprises redéfinissent le travail au sein d'équipes humaines et agentiques, les compétences deviennent un élément essentiel de l'infrastructure d'IA dont chaque organisation a besoin – en développant la fluidité dont les personnes ont besoin pour s'adapter à l'évolution du travail, contribuer de nouvelles manières et évoluer dans des rôles émergents.

Cognizant Skillspring utilise le tutorat et la création de contenu pilotés par des agents d'IA pour proposer un apprentissage personnalisé qualitatif à une main-d'œuvre nombreuse, tout en aidant les entreprises à gérer plus efficacement les coûts d'apprentissage et de développement. La plateforme associe directement les compétences aux rôles, aux projets et aux résultats, et adapte les parcours d'apprentissage en fonction de l'évolution des rôles et des compétences requises. Les expériences conversationnelles et multimodales intègrent l'apprentissage directement dans les flux de travail quotidiens des clients, de sorte que les employés acquièrent des compétences tout en travaillant.

En interne, Cognizant Skillspring est complétée par le AI Fluency Dashboard, un tableau de bord personnalisé en temps réel qui donne à chaque collaborateur, une visibilité sur son niveau de préparation à l'IA tout en encourageant l'utilisation de l'IA dans le monde réel et l'innovation dans l'entreprise. Le tableau de bord fournit aux associés de Cognizant, un aperçu de leurs compétences en IA, de leurs progrès en matière d'apprentissage, de leur utilisation et de leurs innovations – en utilisant la notation et la ludification pour accélérer l'adoption et renforcer l'application de l'IA dans le travail quotidien.

« L'ère de l'IA nécessite des systèmes d'apprentissage plus dynamiques, conçus pour évoluer au fur et à mesure que le travail, les rôles et les technologies changent. Cognizant Skillspring est destinée à répondre au rythme et à la complexité de ce moment, permettant une transformation continue des talents dans le flux de travail », a déclaré Kathy Diaz, Chief People Officer, Cognizant. « En tant que bâtisseur d'IA, Cognizant s'attache à convertir les investissements dans l'IA, en résultats concrets pour nos clients. Cognizant Skillspring accélère l'acquisition des compétences et améliore l'adéquation entre les investissements en formation et les priorités de l'entreprise, contribuant ainsi à garantir que les effectifs restent prêts à faire face à l'évolution constante des postes et des technologies. »

Cognizant Skillspring est également disponible pour les universités, les collèges, les communautés et les partenaires de développement de la main-d'œuvre, soulignant l'engagement de Cognizant à créer des voies pour les talents de tous horizons afin de prospérer dans l'ère de l'IA. Cette initiative s'inscrit dans le prolongement des investissements continus de l'entreprise en matière de formation et de préparation de la main-d'œuvre, notamment par le biais de Synapse, le programme mondial de perfectionnement professionnel de Cognizant, ainsi que de l'engagement pris par l'entreprise auprès de la Maison Blanche, d'investir dans la jeunesse américaine et l'enseignement de l'IA.

« Comme tous les établissements d'enseignement, la Marcy Lab School doit évoluer pour s'adapter au rythme des changements économiques et préparer ses étudiants à un monde du travail en pleine mutation », a déclaré Reuben Ogbonna II, directeur exécutif de la Marcy Lab School. « À l'ère de l'IA, presque tous les flux de travail sont remodelés et nous y voyons une opportunité significative de renforcer la façon dont nous préparons les jeunes adultes à des carrières importantes. Grâce au soutien de Cognizant et à la plateforme Skillspring, nos boursiers acquerront plus rapidement des compétences professionnelles par le biais d'un apprentissage de haute qualité aligné sur les rôles et les projets qu'ils assumeront au sein d'entreprises de premier plan. »

Déjà déployée en interne chez Cognizant, Skillspring s'appuie sur l'expertise et les investissements primés de l'entreprise en matière d'apprentissage et de développement, qui fournissent un cadre permettant d'améliorer les compétences de centaines de milliers d'employés de Cognizant chaque année.

« Notre moteur d'amélioration des compétences combine des technologies avancées, des compétences numériques et des compétences humaines essentielles, avec des programmes d'apprentissage reconnus pour leur caractère novateur, leur innovation et leur impact mesurable », a déclaré Thirumala Arohi, responsable de l'apprentissage chez Cognizant. « Cognizant Skillspring apporte une expérience d'apprentissage AI-native aux entreprises, aux écosystèmes communautaires et universitaires, soutenant la transformation de la main-d'œuvre à l'échelle de l'entreprise ainsi que les partenaires préparant les apprenants à des postes très populaires et à des exigences de compétences en constante évolution. »

À propos de Cognizant :

Cognizant (NASDAQ : CTSH) est un développeur en IA et un fournisseur de services technologiques qui établit une passerelle entre l'investissement en IA et la valeur d'entreprise en mettant au point des solutions d'IA complètes pour nos clients. Notre expertise approfondie du secteur, des procédés et de l'ingénierie nous permet d'intégrer le contexte unique d'une organisation à des systèmes technologiques qui exploitent pleinement le potentiel humain, génèrent des bénéfices tangibles et maintiennent les entreprises internationales au premier plan dans un monde en constante évolution. Pour en savoir plus, consultez le site www.cognizant.com ou @cognizant.

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ÉTATS-UNIS

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Europe / APAC

Nom : Sarah Douglas

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Inde

Nom : Vipin Nair

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