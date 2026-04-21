Cognizant、Cognizant Skillspring™でAI人材育成を推進：顧客企業の従業員のAI対応力向上を加速する新たな人材変革プラットフォーム

新たなAIネイティブプラットフォームによる、組織のAI活用力向上、AI主導経済の要件に即した人材能力の整備、事業目標に沿った成果重視型学習の推進

Cognizantの長年の人材育成知見を生かし、企業による重要なAIインフラ投資としてのスキリング推進を支援するSkillspring

ニュージャージー州ティーネック, 2026年4月21日 /PRNewswire/ -- Cognizant（Nasdaq: CTSH）は本日、Cognizant Skillspring™を発表しました。これは、AI時代の学習を再定義し、企業がAIに対応できる人材を大規模に育成できるよう設計された、マルチモーダルなAIネイティブの会話型学習プラットフォームです。このプラットフォームは、静的なコースやコンプライアンス重視のトレーニングを超え、急速に変化する役割、テクノロジー、スキル需要に組織が対応できるようにし、学習投資をビジネス成果につなげます。

Cognizantの「New Work New World 2026」調査では、AIが予想をはるかに上回るスピードで仕事のあり方を変えており、現在では米国の業務のうち4兆5,000億ドル相当の作業を処理でき、最大93%の職種に影響を及ぼしていることが分かりました。これは、従来の学習システムが対応できる速度を上回っています。企業が人とエージェント型チームにまたがる業務を再設計するなか、スキリングは、あらゆる組織に必要なAIインフラの中核になりつつあります。これは、仕事の進化に応じて適応し、新たな形で貢献し、新たに生まれる役割へと成長するために人材が必要とするAI活用力を育むものです。

Cognizant Skillspringは、AIエージェント主導の個別指導とコンテンツ作成を活用して、大規模な従業員基盤全体に高品質でパーソナライズされた学習を提供するとともに、組織が学習・能力開発コストをより効率的に管理できるよう支援します。このプラットフォームは、スキルを役割、プロジェクト、成果に直接結び付け、役割や求められるスキルの変化に応じて学習パスを適応させます。会話型かつマルチモーダルな体験により、学習を顧客企業の日々のワークフローに直接組み込むことで、従業員は業務を進めながらスキルを身に付けられます。

Cognizant社内では、Cognizant Skillspringを補完するものとしてAI Fluency Dashboardを導入しています。これは、社員一人ひとりに合わせたリアルタイムのダッシュボードで、各社員が自身のAI対応状況を把握できるようにするとともに、企業全体での実務に根差したAI活用とイノベーションを促進します。このダッシュボードにより、Cognizantの社員は、自身のAIスキル、学習の進捗、利用状況、イノベーションの状況を把握できます。また、スコアリングやゲーミフィケーションを活用することで、AI活用の浸透を加速し、日常業務におけるAI活用を一段と促進します。

Cognizantの最高人事責任者を務めるKathy Diazは、次のように述べています。「AIの時代には、仕事、役割、テクノロジーの変化に合わせて進化するよう設計された、よりダイナミックな学習システムが求められます。Cognizant Skillspringは、今この時代に求められるスピードと複雑さに対応できるよう設計されており、業務の流れの中で継続的な人材変革を可能にします。AIビルダーとして、Cognizantはお客様のAI投資を現実の成果へと結び付けることに注力しています。Cognizant Skillspringは、スキル投資と事業上の優先事項との整合性を高めるとともに、戦力化までの時間を短縮し、役割やテクノロジーが絶えず変化するなかでも、人材が常に対応可能な状態を維持できるよう支援します。」

Cognizant Skillspringは、大学、カレッジ、コミュニティ組織、ならびに人材開発パートナー向けにも提供されており、あらゆる背景を持つ人々がAI時代に活躍できる道筋を築くというCognizantの取り組みを示しています。この取り組みは、CognizantのグローバルなアップスキリングプログラムであるSynapseや、米国の若者とAI教育への投資に関して同社がホワイトハウスで行った誓約を含む、人材育成および労働力の即応力強化に向けた継続的な投資の延長線上にあります。

The Marcy Lab Schoolのエグゼクティブディレクター、Reuben Ogbonna IIは、次のように述べています。「ほかのすべての教育機関と同様に、The Marcy Lab Schoolも、経済の変化のスピードに対応し、急速に変化する就業環境に備えてフェローを育成するために進化していかなければなりません。AIの時代には、ほぼすべてのワークフローが再構築されつつあり、私たちはこれを、若者が意義あるキャリアに就けるよう備える方法を強化する大きな機会だと捉えています。Cognizantの支援とSkillspringプラットフォームを通じて、私たちのフェローは、一流企業で担う役割やプロジェクトに沿った質の高い学習により、より速く職務スキルを身に付けられるようになります。」

Skillspringは、すでにCognizant社内で導入されており、同社の受賞歴ある人材育成の知見と、毎年数十万人規模のCognizant社員のスキル向上を支える枠組みへの投資の上に構築されています。

Cognizantの最高学習責任者を務めるThirumala Arohiは、次のように述べています。「当社のアップスキリング基盤は、高度なテクノロジー、デジタルスキル、そして不可欠なヒューマンスキルを組み合わせたものであり、その学習プログラムは、将来を見据えたカリキュラム、革新性、そして測定可能な成果で高く評価されています。Cognizant Skillspringは、企業、コミュニティ、教育・学術エコシステムにAIネイティブの学習体験をもたらし、企業規模での人材変革を支援するとともに、需要の高い役割や進化するスキル要件に対応できる学習者の育成に取り組むパートナーも支援します。」

Cognizantについて：

Cognizant（NASDAQ: CTSH）はAIビルダーであり、テクノロジーサービスプロバイダーです。お客様向けのフルスタックAIソリューションの構築を通じて、AI投資と企業価値をつなぐ橋渡し役を担っています。業界、業務プロセス、エンジニアリングに関する深い専門性により、組織固有の状況をテクノロジーシステムに組み込み、人の可能性を広げ、具体的な成果を生み出し、変化の激しい世界でグローバル企業が一歩先を行けるよう支援しています。詳しくは、www.cognizant.com または @cognizant をご覧ください。

詳細については、以下までお問い合わせください。

米国

氏名： Bill Abelson

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欧州 / APAC

氏名： Sarah Douglas

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インド

氏名： Vipin Nair

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ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/5925461/Cognizant_Logo_V1.jpg

SOURCE Cognizant Technology Solutions Corporation