Cognizant impulsa la capacitación de la fuerza laboral en IA con Cognizant Skillspring™: nueva plataforma de transformación de talento diseñada para acelerar la preparación en IA de la fuerza laboral de los clientes

La nueva plataforma nativa de IA capacita a las organizaciones para lograr fluidez en esta tecnología, alinea las capacidades de la fuerza laboral con las exigencias de una economía impulsada por la IA y fomenta un aprendizaje basado en resultados adaptado a los objetivos de negocio

Skillspring aprovecha la amplia experiencia de Cognizant en capacitación de personal para ayudar a las empresas a abordar la formación de habilidades como una inversión crítica en infraestructura de IA

TEANECK, Nueva Jersey, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) presentó hoy Cognizant Skillspring™, una plataforma de aprendizaje conversacional y multimodal, nativa de IA, diseñada para redefinir el aprendizaje en la era de la IA y ayudar a las empresas a cultivar talento preparado para la IA a escala. La plataforma va más allá de los cursos estáticos y la capacitación orientada al cumplimiento normativo para permitir que las organizaciones respondan a la rápida evolución de las funciones, tecnologías y demandas de habilidades, además de ayudar a que las inversiones en aprendizaje se traduzcan en resultados económicos.

El estudio "New Work New World 2026" (nuevo trabajo, nuevo mundo 2026) de Cognizant encontró que la IA está transformando el trabajo de manera mucho más rápida de lo previsto; actualmente, la IA es capaz de gestionar 4,5 billones de dólares en tareas laborales en Estados Unidos e impacta hasta el 93 % de los empleos hoy en día, lo que supera la velocidad de respuesta de los sistemas de aprendizaje convencionales. A medida que las empresas rediseñan el trabajo mediante equipos humanos y de agentes, la formación de habilidades se convierte en una parte fundamental de la infraestructura de IA que toda organización necesita, con el fin de desarrollar la fluidez que las personas requieren para adaptarse conforme evoluciona el trabajo, contribuir de nuevas formas y crecer en las funciones emergentes.

Cognizant Skillspring utiliza tutorías impulsadas por agentes de IA y creación de contenido para ofrecer un aprendizaje personalizado y de alta calidad en grandes plantillas de trabajadores, a la vez que ayuda a las organizaciones a gestionar los costos de aprendizaje y desarrollo de manera más eficiente. La plataforma vincula las habilidades directamente con las funciones, los proyectos y los resultados de desempeño, y adapta las rutas de aprendizaje a medida que evolucionan las funciones y los requisitos de habilidades. Las experiencias conversacionales y multimodales integran el aprendizaje directamente en los flujos de trabajo diarios de los clientes, para que los empleados desarrollen habilidades mientras realizan sus tareas.

A nivel interno, Cognizant Skillspring se complementa con el panel de control de AI Fluency, que ofrece una vista personalizada en tiempo real que brinda a cada asociado visibilidad sobre su preparación en IA, a la vez que fomenta el uso de la IA en el mundo real y la innovación en toda la empresa. Este panel de control proporciona a los asociados de Cognizant información acerca de sus habilidades de IA, progreso de aprendizaje, uso e innovación, mediante el uso de puntuaciones y gamificación para acelerar la adopción e impulsar un mayor uso de la IA en el trabajo diario.

"La era de la IA requiere de sistemas de aprendizaje más dinámicos, diseñados para evolucionar a medida que cambian el trabajo, las funciones y las tecnologías. Cognizant Skillspring está diseñado específicamente para el ritmo y la complejidad de este momento, lo que permite una transformación continua del talento en el flujo de trabajo", afirmó Kathy Diaz, directora de Recursos Humanos de Cognizant. "Como desarrolladora de IA, Cognizant se enfoca en convertir la inversión en IA en resultados concretos para nuestros clientes. Cognizant Skillspring mejora el tiempo para alcanzar la competencia y la alineación entre las inversiones en habilidades y las prioridades de negocio, lo que ayuda a garantizar que la fuerza laboral permanezca preparada a medida que las funciones y las tecnologías continúan evolucionando de una manera dinámica".

Cognizant Skillspring también está disponible para universidades, centros de enseñanza superior, comunidades y socios de desarrollo de la fuerza laboral, lo que destaca el compromiso de Cognizant de crear vías para que el talento de todos los orígenes prospere en la era de la IA. Este esfuerzo se basa en las inversiones continuas de la empresa en la formación y preparación de la fuerza laboral, incluido Synapse, el programa mundial de perfeccionamiento de Cognizant, y el compromiso con la Casa Blanca (White House pledge) de la empresa para invertir en la juventud de Estados Unidos y en la educación en IA.

"Al igual que todas las instituciones educativas, The Marcy Lab School debe evolucionar para responder al ritmo de cambio en la economía y preparar a nuestros becarios para un mundo laboral que se transforma a gran velocidad", señaló Reuben Ogbonna II, director ejecutivo de The Marcy Lab School. "En la era de la IA, casi todos los flujos de trabajo se están rediseñando y vemos esto como una oportunidad significativa para fortalecer la manera en que preparamos a los adultos jóvenes para carreras significativas. Mediante el apoyo de Cognizant y la plataforma Skillspring, nuestros becarios desarrollarán habilidades laborales más rápido gracias a un aprendizaje de alta calidad alineado con las funciones y los proyectos que asumirán en empresas líderes".

Skillspring, que ya se implementó internamente en Cognizant, se basa en la galardonada experiencia e inversiones en aprendizaje y desarrollo de la empresa, las cuales proporcionan un marco para perfeccionar las habilidades de cientos de miles de empleados de Cognizant cada año.

"Nuestro motor de perfeccionamiento combina tecnología avanzada con habilidades digitales y humanas críticas, con programas de aprendizaje reconocidos por su plan de estudios con visión de futuro, innovación e impacto medible", afirmó Thirumala Arohi, director de Aprendizaje de Cognizant. "Cognizant Skillspring aporta una experiencia de aprendizaje nativa de IA a empresas y ecosistemas comunitarios y académicos, para apoyar la transformación de la fuerza laboral a escala empresarial, además de apoyar a los socios que preparan a los alumnos para funciones con gran demanda y requisitos de habilidades en evolución".

Acerca de Cognizant:

Cognizant (NASDAQ: CTSH) es un desarrollador de IA y proveedor de servicios tecnológicos que conecta la inversión en IA y el valor empresarial mediante la creación de soluciones de IA integrales para nuestros clientes. Nuestra profunda experiencia en el sector, los procesos y la ingeniería nos permite convertir el contexto único de una organización en sistemas tecnológicos que amplían el potencial humano, generan retornos tangibles y mantienen a las empresas a nivel mundial a la vanguardia en un mundo que cambia con rapidez. Consulte lo que hacemos en www.cognizant.com o @cognizant.

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Europa / APAC

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FUENTE Cognizant Technology Solutions Corporation